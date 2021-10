Les tout nouveaux Echo Buds offrent une restitution audio dynamique avec la technologie de suppression active du bruit sur mesure d'Amazon.

Alexa mains libres en déplacement : il suffit de demander d'obtenir des listes de lecture et des balados, faire des appels, d'obtenir des mises à jour sur l'état de votre conditionnement physique et plus encore

Les nouveaux Echo Buds sont disponibles en Noir ou Blanc glacier, avec un boîtier compact qui offre des capacités de charge sans fil

TORONTO, le 12 oct. 2021 /CNW/ - Amazon (NASDAQ: AMZN) a lancé aujourd'hui les Echo Buds pour les clients au Canada, avec une architecture audio haut de gamme pour un son cristallin et équilibré, une technologie de suppression active du bruit sur mesure, des capacités de charge sans fil, des microphones pour une excellente qualité d'appel et un accès mains libres à Alexa. Les nouveaux Echo Buds sont disponibles en Noir ou Blanc glacier à partir de 154,99 $. Les clients peuvent précommander les nouveaux Echo Buds dès aujourd'hui sur amazon.ca/echobuds.

« Nous aimons recevoir des commentaires des clients sur la façon dont ils utilisent Alexa tout au long de leur journée, que ce soit écouter de la musique, prendre des nouvelles d'un proche ou essayer une nouvelle recette », a déclaré Céline Lee, directrice nationale d'Alexa Canada. « Nous espérons que les Echo Buds offriront aux clients un nouveau moyen facile d'emporter Alexa avec eux tout au long de leur journée. »

Ajustement sur mesure pour un confort toute la journée

Les Echo Buds sont petits, légers et certifiés IPX4 pour résister aux éclaboussures, à la sueur; ils sont conçus pour être suffisamment confortables pour être portés toute la journée. Un court embout offre un confort accru et des évents intégrés réduisent la pression sur les oreilles pendant l'utilisation, rendant le port des Echo Buds naturel dans vos oreilles. Ceci est idéal pour de longues périodes d'utilisation au cours de la journée. Avec quatre tailles d'embouts et deux tailles d'ailettes, vous pouvez adapter l'ajustement selon ce qui est le plus confortable pour vous. Pendant la configuration, le Test d'ajustement facile des embouts confirmera s'ils sont bien insérés, pour qu'ils soient encore plus confortables et offrent un son encore meilleur.

Expérience audio dynamique avec nouvelle annulation active du bruit

Dotés d'un excitateur haute performance dans chaque écouteur, les Echo Buds délivrent un son cristallin et équilibré avec une plage dynamique étendue, ce qui vous permet de tirer le maximum de votre musique, peu importe le genre. Les haut-parleurs de qualité supérieure sont optimisés pour une fidélité accrue des graves et des aigus, ce qui réduit la distorsion pendant la lecture multimédia, produisant des mélodies éclatantes et des paroles claires.

Dotés de la nouvelle technologie de suppression active du bruit d'Amazon, les Echo Buds sont parfaits pour voyager ou si vous avez besoin de sérénité et de tranquillité à la maison. La technologie utilise les microphones internes et externes pour estimer intelligemment la pression acoustique dans votre tympan (laquelle est directement liée à la façon dont vous entendez les sons autour de vous) pour générer l'inverse de ce signal et éliminer les bruits indésirables, vous aidant à rester immergé dans votre audio.

Lorsque vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, activez le mode Environnant en appuyant longuement sur l'un ou l'autre des écouteurs. Avec le mode Environnant activé, vous pouvez facilement régler la quantité de son ambiant que vous entendez via les paramètres de l'appareil dans l'application Alexa.

Accès facile à toutes vos options de divertissement

Les Echo Buds représentent l'un des moyens les plus faciles d'accéder à tout le contenu d'Alexa que vous connaissez et aimez, où que vous soyez. Vous n'avez qu'à demander à écouter votre livre audio Audible préféré, trouver votre prochain artiste favori sur Amazon Music, Apple Music, Spotify et plus encore. Vous pouvez aussi demander à Alexa de jouer de la musique pendant une durée spécifique. Lorsque vous voulez faire une courte promenade pour profiter du soleil, dites simplement « Alexa, joue de la musique relaxante pendant 15 minutes ». Lorsque les chansons s'arrêtent, c'est votre signal pour rentrer à la maison.

Gérez facilement votre journée

Avec Echo Buds, Alexa vous aide à en faire plus, que vous soyez à la maison ou en déplacement. Il suffit de demander de programmer un rappel pour s'étirer quelques minutes toutes les heures, de consulter votre calendrier, de trouver quand le café le plus proche ouvre, d'ajouter du détergent à lessive à votre liste d'achats, ou de prendre des nouvelles d'un ami en disant simplement « Alexa, appelle Sara ». Les microphones intégrés dans chaque écouteur sont optimisés pour capter les basses fréquences, donc Alexa est non seulement capable de mieux vous entendre, mais la qualité des appels est également améliorée. Et si vous égarez vos Echo Buds avant une conférence téléphonique, dites simplement « Alexa, trouve mes écouteurs » à un autre appareil avec Alexa intégré -- ou appuyez sur un bouton dans les paramètres de votre appareil via l'application Alexa -- et, si vos Echo Buds sont à proximité, vous entendrez un carillon.

Plus de puissance pour le travail ou le divertissement

Les Echo Buds offrent jusqu'à cinq heures de lecture de musique avec une seule charge grâce à la suppression active du bruit et à l'accès mains libres à Alexa, et le boîtier compact offre deux charges supplémentaires pour un total de 15 heures de lecture de musique. Si vous êtes pressé, une charge rapide de 15 minutes vous donnera jusqu'à deux heures de lecture de musique. Pour vérifier l'état de votre batterie pendant que vous portez les Echo Buds, dites simplement : « Alexa, quelle est l'autonomie de ma batterie? » Vous pouvez aussi ouvrir le boîtier alors que vos Echo Buds sont à l'intérieur et les nouveaux voyants DEL à l'avant de chaque écouteur afficheront l'état de la batterie. Les Echo Buds peuvent être rechargés par USB-C ou par un tapis de charge sans fil certifié Qi, comme le tout nouveau modèle conçu pour Amazon, Anker PowerWave Pad pour Echo Buds (vendu séparément).

Les Echo Buds se connectent à Alexa par l'intermédiaire de l'application Alexa sur votre appareil mobile et utilisent votre forfait de données existant pour accéder à des fonctionnalités comme la musique, les appels et plus encore. Ils sont fabriqués avec plusieurs niveaux de contrôle et protection de la vie privée, y compris la possibilité de mettre les micros en sourdine avec l'application Alexa ou par le biais des commandes tactiles intégrées personnalisables. Vous pouvez aussi configurer les commandes tactiles intégrées pour accéder à vos services vocaux natifs: Siri ou Google Assistant.

Prix et disponibilité

Les tout nouveaux Echo Buds sont disponibles en Noir et Blanc glacier et portent l'écusson « Climate Pledge Friendly ». Les Echo Buds sont disponibles en précommande aujourd'hui et seront expédiés aux clients au Canada plus tard ce mois-ci. Les Echo Buds sont offerts à 154,99 $ pour l'option de charge avec fil USB-C, ou à 179,99 $pour la charge sans fil.

Amazon obéit à quatre principes : l'obsession du client plutôt que la priorité à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement pour l'excellence opérationnelle et la vision à long terme. Commentaires clients, achats 1-Click, recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa sont quelques-uns des produits et services innovés par Amazon. Pour tout renseignement, visitez www.amazon.com/about et suivez

