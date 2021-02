Des balados sont maintenant accessibles dans toutes les catégories d'Amazon Music, sans frais supplémentaires.

Il est maintenant possible d'écouter des balados de musique et de divertissement, notamment des émissions exclusives animées par DJ Khaled, Dan Patrick, Becky G et d'autres personnalités.

Un des balados de musique les plus populaires, , Disgraceland, est accessible en exclusivité dès aujourd'hui sur Amazon Music.

SEATTLE, le 2 févr. 2021 /CNW/ - Amazon Music annonce aujourd'hui qu'elle met des balados à la disposition de ses clients au Canada, et ce dans toutes les catégories de service, sans frais supplémentaires. Pour la première fois, les utilisateurs auront la possibilité d'écouter en continu les balados les plus primés qu'ils connaissent et apprécient déjà, de même que des émissions inédites produites en exclusivité pour Amazon Music et animées par des créateurs comme DJ Khaled, Becky G, Will Smith, Dan Patrick, Jake Brennan et d'autres personnalités. Les clients d'Amazon Music peuvent accéder aux balados dans l'application Amazon Music pour iOS et Android, sur les appareils Amazon Echo et sur amazon.ca/podcasts .

« L'objectif du lancement des balados sur Amazon Music au Canada est simple : donner accès aux utilisateurs à encore plus de divertissement et de culture à un seul et même endroit », déclare Mike Lawless, directeur d'Amazon Music au Canada. « Nous sommes heureux d'offrir à nos clients canadiens une expérience d'écoute captivante en mettant à leur disposition du contenu de grande qualité, conçu par certains des créateurs les plus adulés. »

Il est désormais possible de profiter d'émissions prisées telles que Crime Junkie, Stuff You Should Know, The Apology Line, Revisionist History, Canadian True Crime, Spittin' Chiclets et The Secret Life of Canada, ainsi que de millions d'épisodes d'émissions populaires, tout en sachant que la liste ne cesse de s'allonger. Amazon Music devient également la plateforme exclusive pour écouter Disgraceland, une émission mêlant musique, crime et la relation entre certains des plus grands musiciens au monde, des Rolling Stones à Tupac. La série, le balado de musique le plus téléchargé selon PodTrac, vient juste de sortir sa septième saison. Les nouveaux épisodes, exclusivement accessibles sur Amazon Music à partir d'aujourd'hui, mettent en vedette des artistes et des groupes tels qu'Oasis, The Beatles et Lil Wayne. Disgraceland met en lumière des meutres et des histoires insensées entourant certaines des pop stars les plus intéressantes et les plus célèbres.

« En tant que créateur de Disgraceland, j'avoue que le Canada a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur », nous confie Jake Brennan, animateur de la série et cofondateur de Double Elvis Productions. « L'un de mes tout premiers épisodes portait sur Keith Richards et son accrochage avec la GRC dans les années 70. C'est cet épisode, ainsi qu'un autre sur Rick James et sa vie à Toronto, qui nous a vraiment aidés à fidéliser notre public au Canada.. Maintenant que la saison sept de l'émission est accessible exclusivement sur Amazon Music, les auditeurs peuvent s'attendre à voir sortir encore plus d'épisodes de Disgraceland, leur permettant de plonger dans certaines des histoires de véritables crimes les plus célèbres, voire les plus scandaleuses. Amazon Music nous donne les outils et toute l'aide dont nous avions besoin pour développer l'émission auprès de notre publicactuel et attirer de nouveaux auditeurs en leur racontant les méfaits commis par des musiciens connus. »

Avec Amazon Music, les utilisateurs pourront découvrir de nouveaux balados grâce aux recommandations de spécialistes dans les principales catégories, des listes des balados les plus populaires et des bandes annonces accessibles à partir des pages d'émissions. Amazon Music permet à ses utilisateurs de trouver, de commencer et de reprendre leurs balados favoris en toute simplicité, tout au long de la journée, qu'ils se servent d'un appareil mobile, de l'interface Web ou d'un appareil Echo muni d'Alexa. Seule Amazon Music permet aux utilisateurs de demander à écouter le dernier épisode de leur émission préférée sur Echo Auto pendant le trajet du matin, d'en reprendre la lecture sur leur téléphone durant une séance de sport et d'effectuer la transition à un appareil Echo sans interruption sur le chemin de la maison, tout cela rien qu'en le demandant à Alexa, sans connexion supplémentaire ni liaison de périphérique nécessaire.

Les balados sont accessibles dès maintenant dans toutes les catégories de services d'Amazon Music - et ce sans frais additionnels - sur Echo, le Web et par le biais de l'application mobile Amazon Music. Pour en savoir plus ou pour ajouter votre propre balado dans Amazon Music, visitez le amazon.ca/podcasts .

