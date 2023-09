Le salaire horaire de départ moyen proposé par Amazon au Canada est à présent de 21 $ de l'heure dans les secteurs de l'expédition et de la livraison, et il s'accompagne d'augmentations garanties et de possibilités d'avancement professionnel payées pour les employés permanents admissibles

TORONTO, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Amazon a annoncé aujourd'hui son intention d'embaucher 6 000 employés à temps plein, à temps partiel et saisonniers au sein de son réseau logistique partout au Canada.

Les emplois dans le réseau logistique d'Amazon visent l'entreposage, la cueillette, l'emballage, le tri, l'expédition des commandes aux clients et bien d'autres domaines encore. Ils sont à pourvoir dans des collectivités de tout le Canada. Un poste saisonnier peut se révéler le début d'une longue carrière chez Amazon.

« Le jour où j'ai été engagé chez Amazon pour un contrat saisonnier, il y a moins d'un an, j'étais à la recherche de stabilité. Rapidement, j'ai été surpris par le soutien inébranlable de mon gestionnaire et le fait qu'on m'encourageait à suivre des formations. En tant qu'ambassadeur de mon centre, j'ai hâte de continuer à transmettre mes connaissances aux nouveaux employés », a déclaré Aladdin, collaborateur à Lachine, au Québec.

70 millions de dollars pour augmenter le salaire des employés de première ligne, avec des augmentations garanties

Cette année, Amazon engage plus de 70 millions de dollars canadiens pour augmenter le salaire des employés dans l'expédition et le transport, portant ainsi le salaire horaire de départ moyen à 21 $ de l'heure, comparativement à 17 $ en 2018. Grâce au modèle de rémunération échelonné d'Amazon, les employés horaires à temps plein et à temps partiel admissibles peuvent compter sur des augmentations de salaire planifiées tous les six mois jusqu'à leur 24e mois de travail, suivies d'une autre augmentation au 36e mois. Les employés peuvent également recevoir des primes de recommandation pour les candidats qu'ils contribuent à faire embaucher à des postes admissibles.

« Amazon est fière d'être reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Canada. Les emplois saisonniers sont une excellente occasion de découvrir les débouchés professionnels à long terme offerts dans l'entreprise. Les employés saisonniers qui évoluent vers un emploi de longue durée chez Amazon accèdent à des avantages sociaux dès le premier jour, en plus de recevoir un salaire concurrentiel. Un employé embauché aujourd'hui verra son salaire augmenter de 11 % au cours des trois prochaines années - probablement plus si on tient compte de nos investissements annuels en matière de rémunération - et c'est sans compter nos programmes d'avancement professionnel payés comme Options de carrière, qui permet aux employés admissibles d'acquérir de nouvelles compétences », a déclaré Victor Romia Portoles, directeur des opérations d'expédition aux clients pour Amazon Canada.

« Amazon est fière d'investir dans la rémunération et dans les perspectives professionnelles des employés qui livrent des sourires aux clients d'un océan à l'autre », a déclaré Jasmin Begagic, directeur des opérations logistiques au Canada pour Amazon Logistics.

Options de carrière est un programme rémunéré qui permet aux employés admissibles de faire progresser leur carrière en se dotant des compétences nécessaires pour s'orienter vers les domaines où la demande est la plus forte. Le programme est offert en partenariat avec plus de 20 établissements d'enseignement au Canada. À ce jour, plus de 5 500 employés admissibles appartenant au réseau d'expédition canadien d'Amazon se sont inscrits au programme, dont plus de 2 000 en 2023. Amazon prend en charge jusqu'à 95 % des frais de scolarité (jusqu'à concurrence d'un maximum annuel) aux fins d'obtention d'un certificat ou d'un diplôme dans des domaines d'études précis menant à des métiers recherchés, notamment dans le secteur du transport, de la technologie, et de l'administration et des services d'affaires.

Les personnes qui souhaitent se joindre à Amazon bénéficieront également d'une solide formation à la sécurité sur le lieu de leur emploi. Cette année, Amazon compte améliorer sa formation à la sécurité adaptée à chaque poste et axée sur des situations réelles, en plus d'élaborer un programme de formation amélioré sur les chariots de manutention motorisés (par exemple les chariots de magasinier et les chariots à fourche), spécialement mis au point pour favoriser la conservation des connaissances et privilégier la sécurité, tant au niveau personnel que des installations.

Amazon possède actuellement plus de 60 sites logistiques différents au Canada. Rien qu'en 2023, l'entreprise a ouvert deux nouveaux centres d'exploitation - deux autres verront le jour dans le courant de l'année -, un centre de tri et un poste de livraison AMXL.

Pour en savoir plus et postuler à un emploi, rendez-vous au hiring.amazon.ca.

