Echo Show 8 présente une puissante caméra grand angle de 13 mégapixels capable de réaliser un panoramique et un zoom numérique pendant les appels vidéo, un écran HD vibrant de 8 pouces avec couleur adaptative, un nouveau processeur octocœur et deux haut-parleurs stéréo --toujours pour seulement 169,99 $

Echo Show 5 inclut une caméra HD améliorée et plus d'options de couleurs --toujours pour seulement 99,99 $

Alexa peut maintenant vous montrer encore plus de choses : voir les recommandations musicales d'Amazon Music et Spotify, accéder en toute sécurité à la caméra intégrée pour surveiller votre foyer à distance, regarder des vidéos sur Prime Video, Netflix, et plus

TORONTO, le 12 mai 2021 /CNW/ - (NASDAQ : AMZN) -- Amazon présente aujourd'hui ses nouveaux appareils Echo -- les nouveaux Echo Show 8 et Echo Show 5. Echo Show est la famille d'appareils Echo la plus populaire et les nouveaux modèles disposent de caméras plus puissantes pour de meilleurs appels vidéo, ainsi que de nouvelles façons d'améliorer votre expérience Alexa.



« Les clients adorent utiliser Echo Show pour rester facilement en contact. Au cours de la dernière année, ils ont fait près de trois fois plus d'appels vidéo dans le monde que l'année précédente », a déclaré Celine Lee, directrice nationale d'Amazon Alexa pour le Canada. « Pour ces nouveaux appareils Echo Show, nous nous sommes concentrés sur les communications, en apportant une puissante caméra et des capacités panoramiques et de zoom numériques au nouvel Echo Show 8 et en améliorant la caméra Echo Show 5. »

Echo Show 8 -- Doté d'une caméra grand angle de 13 mégapixels qui vous permet de rester au centre du cadre --toujours pour seulement 169,99 $

Le nouvel Echo Show 8 est doté d'un écran avec couleur adaptative HD de 8 pouces; d'une puissante caméra de 13 mégapixels avec cache-caméra intégré; d'un nouveau processeur octocœur et de deux haut-parleurs stéréo pour un son clair et équilibré. La caméra améliorée effectue automatiquement un panorama et un zoom pendant que vous faites un appel vidéo, de sorte que tout le monde reste centré dans le cadre. Demandez simplement à faire des appels vidéo via Alexa ou dites : « Alexa, appelle ma famille » pour rejoindre un appel de groupe avec plusieurs personnes. À venir sous peu, pour ajouter du plaisir à un appel Alexa, vous pourrez appuyez simplement sur l'écran pour choisir parmi des réactions visuelles et audio animées lors d'un appel, comme des cœurs, des rires ou des confettis. Vous pourrez également bientôt activer les effets de réalité augmentée pendant les appels, afin de pouvoir apparaître dans un style art urbain, peinture classique, etc. »



Avec deux haut-parleurs stéréo et un écran HD, Echo Show 8 offre une expérience de divertissement immersive. Demandez simplement à parcourir les séries ou les films de Prime Video et Netflix ou demandez à Alexa de jouer votre musique préférée sur Amazon Music, Apple Music ou Spotify. Alexa vous montrera également des listes de lecture de musique ou des recommandations de stations en fonction de la chanson en cours de lecture sur les services Amazon Music ou Spotify, ce qui vous permettra de découvrir plus facilement votre prochain artiste ou chanson préféré.

Echo Show 8 vous aide également à afficher vos souvenirs. Vous pouvez utiliser Amazon Photos pour transformer votre écran d'accueil en cadre numérique. De plus, si vous êtes un membre Prime, vous disposez d'un stockage illimité de photos en pleine résolution dans le nuage avec Amazon Photos. L'écran avec couleur adaptative du Echo Show 8 donne à vos photos une belle apparence, quelles que soient les conditions lumineuses.

Echo Show 5 -- Design compact, caméra améliorée, encore plus de couleurs, toujours pour seulement 99,99 $

Avec son écran compact de 5,5 pouces, Echo Show 5 s'intègre facilement dans n'importe quelle pièce de votre foyer et avec trois couleurs au choix --anthracite, blanc glacier et le nouveau bleu marine-- il s'intègre parfaitement à votre décor. Vous pouvez vous réveiller doucement avec une routine réveil qui allume vos lumières, diffuse de bonnes nouvelles et vous annonce la météo de la journée. Rattrapez les moments forts des vidéos de votre équipe sportive préférée, regardez les nouvelles de Radio-Canada, RDS, et plus encore.

Echo Show 5 dispose d'une caméra HD améliorée avec deux fois plus de pixels et d'un cache-caméra intégré. L'appareil est parfait pour un appel vidéo rapide ou pour faire un appel Drop In dans la cuisine pour voir si le souper est prêt. Vous pouvez également accéder en toute sécurité à la caméra intégrée sur Echo Show via l'application Alexa pour vérifier que tout va bien à la maison si vous n'y êtes pas, ou simplement voir si le chien est sur le fauteuil.

Alexa devient encore plus proactive. Configurez une routine pour allumer les lumières dès que vous entrez dans une pièce le matin pour commencer votre journée. Ou pour économiser de l'énergie, vous pouvez créer une routine pour qu'Alexa éteigne votre Fire TV si vous l'avez laissée allumée après le coucher.

Conçu autour de la confidentialité

Les appareils Echo Show sont conçus avec plusieurs couches de protection de la vie privée, notamment des contrôles de microphone et de caméra, et la possibilité de voir et de supprimer vos enregistrements vocaux. Tous les appareils de nouvelle génération ont un cache-caméra intégré. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités qui assurent la transparence et le contrôle de votre expérience Alexa, visitez le portail de confidentialité Alexa : http://www.amazon.ca/alexaprivacy.

Prix et disponibilité

Echo Show 5 (99,99 $) est offert en anthracite, blanc glacier et bleu marine et Echo Show 8 (169,99 $) est offert en anthracite et blanc glacier. Nous nous sommes concentrés sur la minimisation de l'impact de nos nouveaux appareils Echo Show sur l'environnement en utilisant 100 % de tissu recyclé post-consommation.



Les précommandes commencent aujourd'hui et les appareils commenceront à être expédiés le mois prochain.

