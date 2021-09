La nouvelle génération de Kindle Paperwhite est dotée d'un écran plus grand de 17 cm (6,8 po), sans reflets, d'une autonomie de 10 semaines, d'un éclairage chaleureux ajustable, la recharge par USB-C, et d'un espace de stockage de 8 Go -- pour seulement 149.99 $

SEATTLE, le 21 sept. 2021 /CNW/ - Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) -- Amazon a annoncé aujourd'hui la nouvelle génération de Kindle Paperwhite avec deux nouveaux modèles : le tout nouveau Kindle Paperwhite, et le tout premier Kindle Paperwhite Signature Edition. Depuis des années, le Kindle Paperwhite est le Kindle le plus populaire. La nouvelle génération combine un matériel haut de gamme, des performances plus rapides et une interface utilisateur repensée pour une expérience de lecture plus agréable. Le prix de départ est seulement 149.99$. Le Kindle Paperwhite est doté d'un écran plus grand, d'un nouvel éclairage chaleureux ajustable et d'une autonomie accrue, tandis que le nouveau Signature Edition ajoute l'ajustement automatiquement la luminosité de l'écran et est le tout premier Kindle à proposer la recharge sans fil. Les précommandes de Kindle Paperwhite et de Kindle Paperwhite Signature Edition débutent aujourd'hui, et les envois commenceront le 27 octobre. Les clients peuvent en savoir plus à la page http://www.amazon.ca/kindlepaperwhite.

« Les clients adorent le Kindle Paperwhite, et nous avons mis tous les efforts pour ajouter encore plus d'expériences haut de gamme à la nouvelle génération », a déclaré Kevin Keith, vice-président d'Amazon Devices et Services. « Le nouveau Kindle Paperwhite est doté d'un éclairage chaleureux et d'un écran plus grand pour encore plus de confort, d'une vitesse de changement de pages 20 % plus rapide et d'une autonomie de 10 semaines, le tout dans une conception compacte et étanche qui permet de lire d'un livre partout, de jour comme de nuit. Aujourd'hui plus que jamais, il est agréable de se perdre dans des millions de livres, où que l'on aille. »

Un écran Paperwhite plus grand et plus chaud

Le tout nouveau Kindle Paperwhite a un écran plus grand de 17 cm (6,8 po), le plus grand jamais vu sur un Kindle Paperwhite. L'écran Paperwhite est affleurant avec des bords plus petits de 10 mm. De plus, l'écran de 300 ppi est sans reflets, fournit un texte de qualité laser et ressemble à du vrai papier pour une lecture facile dans toutes les conditions, même en plein soleil. L'écran offre une luminosité supplémentaire de 10 % au réglage maximal pour que la lecture soit plus confortable pour les yeux. La lumière chaude réglable et le mode sombre blanc sur noir offrent une flexibilité pour lire à tout moment, de jour comme de nuit. Le Kindle Paperwhite Signature Edition est également doté d'un éclairage frontal à réglage automatique qui ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage environnant, afin que vous puissiez lire confortablement dans toutes les conditions.

Lisez n'importe où, plus longtemps

Les appareils Kindle tiennent plusieurs semaines avec une seule charge, ce qui vous permet de profiter de votre livre sans avoir à vous soucier de trouver une prise de courant. Les tout nouveaux Kindle Paperwhite et Kindle Paperwhite Signature Edition offrent la plus longue autonomie jamais proposée sur Kindle, avec jusqu'à 10 semaines d'autonomie. Afin d'optimiser le temps de lecture, la charge rapide par USB-C ne prend que 2,5 heures pour atteindre une charge complète avec un adaptateur 9W ou plus. Le Kindle Paperwhite Signature Edition est le premier Kindle à offrir une recharge sans fil et peut être utilisé avec n'importe quel chargeur sans fil Qi compatible (vendu séparément). Avec la norme d'étanchéité IPX8, le tout nouveau Kindle Paperwhite est conçu pour résister aux chutes accidentelles dans la baignoire, le jacuzzi, la piscine et l'océan, ce qui signifie que vous pouvez l'emporter presque partout où vous voulez lire. De plus, le stockage de série de 8 Go sur le Kindle Paperwhite et de 32 Go sur le Signature Edition signifie qu'il y a de la place pour des milliers de titres.



La toute nouvelle expérience Kindle

Le Kindle Paperwhite est doté d'une interface Kindle entièrement repensée, ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités pour une expérience plus facile et plus intuitive dès que vous prenez votre appareil pour commencer à lire. L'expérience actualisée offre un moyen facile de basculer entre l'écran d'accueil, votre bibliothèque ou votre livre en cours, tandis que la nouvelle expérience de la bibliothèque comprend de nouveaux filtres et menus de tri, une nouvelle vue des collections et une barre de défilement interactive.

Une installation simplifiée sur l'application Kindle pour iOS et Android est une nouvelle option pour commencer, en jumelant votre appareil à votre téléphone, afin que vous puissiez effectuer la configuration en moins d'étapes. Les paramètres sont accessibles d'un seul coup d'œil, où que vous soyez dans votre appareil, ce qui permet de régler rapidement et facilement des fonctionnalités telles que la luminosité de l'écran ou d'activer le mode avion ou le mode sombre, sans quitter votre place. Ces nouvelles fonctionnalités logicielles seront déployées jusqu'à la fin de l'année.

Des fonctionnalités qui enrichissent votre expérience de lecture

Avec intention, les tout nouveaux Kindle Paperwhite et Kindle Paperwhite Signature Edition ont été spécialement conçus pour vous aider à vous perdre dans votre livre préféré. Contrairement à la plupart des tablettes et des téléphones, un Kindle n'est pas éblouissant et ne vous distraira pas avec les médias sociaux, les courriels, les SMS ou les notifications. Le tout nouveau Kindle Paperwhite comprend des fonctionnalités qui font depuis longtemps de la famille Kindle les meilleurs appareils de lecture, améliorant l'expérience au-delà d'un livre imprimé, notamment :

Whispersync et Whispersync pour la voix -- enregistre et synchronise la dernière page lue, les signets et les annotations de vos livres Kindle et Audible sur tous vos appareils et applications Kindle, permettant de reprendre là où vous en étiez sur n'importe quel appareil, que vous lisiez ou écoutiez.

-- enregistre et synchronise la dernière page lue, les signets et les annotations de vos livres Kindle et Audible sur tous vos appareils et applications Kindle, permettant de reprendre là où vous en étiez sur n'importe quel appareil, que vous lisiez ou écoutiez. Couvertures de livres -- vous pouvez voir la couverture du livre que vous êtes en train de lire sur l'écran de verrouillage de certains appareils Kindle, sans publicité.

-- vous pouvez voir la couverture du livre que vous êtes en train de lire sur l'écran de verrouillage de certains appareils Kindle, sans publicité. Word Wise -- fournit des définitions courtes et simples qui apparaissent automatiquement au-dessus des mots difficiles afin que ceux qui apprennent une nouvelle langue puissent continuer à lire avec moins d'interruptions.

La meilleure boutique de livres électroniques du monde

Comme toutes les liseuses numériques Kindle, les nouveaux modèles Kindle Paperwhite sont dotés d'un accès instantané au Kindle Store, qui comprend :

Une grande sélection-- des millions de livres, de journaux et de magazines, y compris les derniers succès de librairie, ainsi que des fonctionnalités telles que la revue des livres Amazon, Amazon Charts, etc.

des millions de livres, de journaux et de magazines, y compris les derniers succès de librairie, ainsi que des fonctionnalités telles que la revue des livres Amazon, Amazon Charts, etc. Kindle Unlimited -- Accès illimité à une sélection toujours plus grande de plus d'un million de livres électroniques.

De plus, les membres Prime peuvent lire une sélection de livres en rotation, sans frais supplémentaires à leur abonnement Prime.

Prix et disponibilité

Le tout nouveau Kindle Paperwhite coûte 149.99 $ et est disponible en 8 Go en noir. Le nouveau Kindle Paperwhite Signature Edition coûte 209.99 $, et test disponible en 32 Go, également en noir. Les deux appareils sont disponibles dès aujourd'hui en précommande et, pour une durée limitée, sont accompagnés d'un abonnement gratuit de deux mois à Kindle Unlimited. Les nouveaux étuis en cuir, en liège et en tissu pour le tout nouveau Kindle Paperwhite seront disponibles dans diverses couleurs.

