Jolene Donatelli est à la fois directrice de site à l'une des installations d'Amazon au Québec

et une membre active de sa communauté.

Amazon Canada l'a associée à la designer Camille Charland Perez afin de décorer sa maison pour les Fêtes de fin d'année et lui donner l'occasion de souligner le travail

d'un établissement de soins communautaire.

Jolene a également eu la surprise de rencontrer Cœur de Pirate, qui l'a félicitée de ses efforts et de son travail communautaire exceptionnel.

TORONTO, le 14 déc. 2021 /CNW/ - Inspiré par nos héros de tous les jours, Amazon Canada s'est associée à Cœur de Pirate, une chanteuse québécoise de renommée internationale, et à la designer québécoise Camille Charland Perez pour souligner le travail de personnes extraordinaires.

Jolene Donatelli, directrice de site à l'une des installations d'Amazon au Québec, a été nommée par ses collègues « héroïne du quotidien » en raison de son travail exceptionnel au fil des années au sein de la communauté des foyers d'accueil. Elle a été surprise par Amazon Canada, Cœur de Pirate et la designer locale Camille Charland Perez, qui ont décoré sa maison pour les Fêtes à l'aide de produits d'amazon.ca provenant notamment d'un grand nombre d'entreprises locales.

Une Héroïne Altruiste

Jolene ayant été nommée héroïne du quotidien par ses collègues, Amazon Canada lui a offert de redécorer sa maison. Elle a gentiment refusé et a demandé à la place de remeubler La Maison d'Hérelle, un organisme établi à Montréal qui fournit un espace de vie, des soins et un accompagnement aux personnes atteintes du VIH/sida.

« Comme j'adore célébrer les Fêtes de fin d'année et redonner à la communauté, cela dépasse tous mes souhaits », a affirmé Jolene Donatelli. « Je suis bouleversée par la générosité d'Amazon, qui a non seulement décoré ma maison pour le temps des Fêtes, mais surtout a remeublé La Maison d'Hérelle. Amazon Canada a ainsi contribué à améliorer la vie de certaines personnes qui en ont le plus besoin. C'est une occasion tout à fait unique et je serai toujours reconnaissante envers Amazon Canada de m'avoir aidée à "donner à mon prochain", en contribuant à l'une des luttes les plus inapparentes qui se déroulent autour de nous. »

En novembre 2021, Amazon Canada, Cœur de Pirate et la designer locale Camille Charland Perez ont collaboré pour transformer trois espaces de la Maison d'Hérelle, qui supporte s depuis près de 30 ans les gens touchés par le VIH/sida. En plus de cette transformation, Amazon Canada a fait un don de bienfaisance au centre résidentiel.

Un Hommage Aux Personnes Qui Contribuent À Notre Avenir

Au cours du dernier mois, Amazon Canada a collaboré avec Cœur de Pirate qui vient de sortir une nouvelle chanson originale Amazon l'occasion des Fêtes, « Parfait Noël », sur Amazon Music ainsi qu'avec la designer locale Camille Charland Perez, qui a décoré la maison de Jolene pour les Fêtes et remeublé La Maison d'Hérelle.

« Jolene est une véritable source d'inspiration ; elle s'investit tous les jours dans sa communauté, sans rien attendre en retour. De concert avec Amazon Canada, je tiens à souligner le dur travail et le dévouement nécessaires pour maintenir les programmes de foyers d'accueil, particulièrement compte tenu des circonstances auxquelles Jolene a fait face », a dit Cœur de Pirate. « C'est un honneur de rencontrer des personnes comme elle qui se consacrent à soutenir leur communauté. »

La Transformation Déco

Mené par la designer locale Camille Charland Perez, le projet de transformation comprend des meubles et des accessoires proposés sur amazon.ca par des entreprises canadiennes locales comme Opposite Wall, SOJA & Co., Vitruvi et Randolph Games.

Pour en savoir plus sur cette transformation déco, visitez la page amazon.ca/herosduquotidien, qui vous amènera dans les coulisses de l'évènement. Vous y verrez la rencontre virtuelle surprise entre Jolene, La Maison d'Hérelle et Cœur de Pirate, et vous pourrez y retrouver les produits mis en vedette dans la transformation déco.

