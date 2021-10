TORONTO, le 27 oct. 2021 /CNW/ - Amazon Canada célèbre l'ouverture à Coteau-du-Lac du centre de tri YUL9, le centre de tri canadien le plus sophistiqué de l'entreprise. Cet investissement permet la création de plus de 500 emplois à temps plein assortis d'une gamme complète d'avantages sociaux offerts dès le premier jour. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'Amazon Canada de créer cet automne 15 000 excellents postes sécuritaires aux quatre coins du pays.

D'une superficie de 720 000 pieds carrés, le complexe de tri de Coteau-du-Lac sera, en 2022, le premier au Canada à intégrer les systèmes robotisés mobiles de gestion des commandes les plus avancés d'Amazon Robotics. Cette technologie de pointe permettra à Amazon d'accroître la rapidité et l'efficacité de ses services pour mieux desservir ses clients de l'Est canadien, en plus de rendre l'environnement de travail encore plus sécuritaire.

« Toute l'équipe d'Amazon est fière de continuer d'investir au Québec, a déclaré Anamaria Zammit, directrice de site, Amazon Canada. Avec ses programmes de formations et de perfectionnement des compétences, sa gamme complète d'avantages sociaux et ses salaires concurrentiels, Amazon poursuit sa mission de devenir le meilleur employeur sur Terre en permettant à ses employés d'atteindre leurs objectifs professionnels. Nous sommes fiers que Coteau-du-Lac accueille nos infrastructures robotiques les plus perfectionnées au pays. »

Avec son emplacement stratégique au cœur du parc industriel ALTA, le centre de tri de Coteau-du-Lac vient renforcer le positionnement névralgique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans l'industrie du transport et de la logistique. Andrée Brosseau, mairesse de Coteau-du-Lac, Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Joanne Brunet, directrice générale de DEV Vaudreuil-Soulanges et Francine St-Denis, directrice générale de l'organisme d'aide à la recherche d'emploi Réseaux, ont pris part au lancement en compagnie de plusieurs autres membres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

« L'implantation du centre de tri à Coteau-du-Lac témoigne du niveau de compétitivité et de la localisation stratégique de la ville, a soutenu Andrée Brosseau, mairesse de la ville de Coteau-du-Lac. Dans le contexte de la relance des activités à la suite de la pandémie de COVID-19, l'ouverture du centre jouera certainement un rôle significatif sur l'ensemble de l'écosystème économique régional, voire québécois. »

Pour en savoir plus sur les offres d'emploi actuelles, vous pouvez vous rendre sur amazon.ca/postuler ou vous inscrire sur amazon.com/tc afin de rester à l'affût des postes à pourvoir.

