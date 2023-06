À partir d'aujourd'hui, les nouveaux membres Prime et les membres existants au Canada peuvent profiter d'un abonnement DashPass gratuit d'un an et avoir accès à des avantages exclusifs tels que des frais de livraison de 0 $ et des frais de service réduits sur les commandes admissibles

Pour 99 $ par an ou 9,99 $ par mois, les membres Prime bénéficient de toute une gamme d'avantages en matière d'expédition, de magasinage et de divertissement, et désormais de cette nouvelle offre DashPass, accessible sans frais supplémentaires

TORONTO, le 6 juin 2023 /CNW/ - Amazon Canada et DoorDash annoncent aujourd'hui une nouvelle offre exclusive pour les membres Prime à travers le Canada. Dès aujourd'hui, les nouveaux membres Prime et les membres existants peuvent s'inscrire pour obtenir gratuitement un DashPass d'un an (d'une valeur de 120 $). Ils pourront aussi bénéficier de frais de livraison illimités de 0 $ sur les commandes admissibles et d'une remise de 5 % en crédits DoorDash sur les commandes à emporter admissibles, en plus des promotions et des offres exclusives. Le tout s'ajoute aux avantages en matière d'expédition, de magasinage et de divertissement dont les membres Prime bénéficient déjà, et ce, sans frais supplémentaires.

« Cette offre visant le DashPass de DoorDash vient étoffer l'éventail d'économies, de services pratiques et de divertissements dont bénéficient déjà les membres Prime au Canada, le tout au sein d'un seul abonnement peu coûteux, a déclaré Eva Lorenz, responsable nationale d'Amazon.ca. Qu'il s'agisse de musique, de films, de livres, de jeux, d'aubaines exclusives ou de livraison rapide et gratuite, Prime aide les membres à économiser de l'argent tous les jours et à obtenir tout ce qu'ils veulent et tout ce dont ils ont besoin, de manière rapide et fiable. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour devenir membre Prime. »

L'année 2023 marque le 10ème anniversaire du lancement de Prime au Canada. À cet égard, cette nouvelle offre illustre l'une des nombreuses façons à travers laquelle Prime a renforcé sa proposition de valeur au Canada durant les dix dernières années, dont le fait d'offrir un seul abonnement combinant divers avantages pour rendre la vie plus pratique, plus simple et plus amusante. En plus du DashPass, les membres Prime, grâce à Prime Video, ont accès à des séries télévisées et des films primés tels que Citadelle, Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir et The Boys. Ils ont aussi accès à des millions de chansons sans publicité sur Amazon Music, un accès illimité à des milliers de livres sur Prime Reading, des jeux gratuits sur Prime Gaming, du stockage gratuit et illimité de photos sur Amazon Photos, un accès anticipé exclusif aux offres, Prime Day et bien plus encore. De plus, vu que Prime repose sur le concept d'expéditions illimitées, gratuites et rapides, les membres ont accès à la livraison Prime GRATUITE le jour même pour les commandes admissibles de plus de 25 $ expédiées à Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton, Montréal et dans le sud-ouest de l'Ontario. Ils aussi accès à la livraison Prime GRATUITE en un jour dans la plupart des villes et à la livraison GRATUITE en deux jours pour des millions d'articles.

« Chez DoorDash, nous cherchons continuellement des moyens de mettre les Canadiens en relation avec ce que leur quartier a de mieux à offrir, a déclaré Shilpa Arora, directrice générale de DoorDash Canada. Cette nouvelle offre permettra aux membres Prime du Canada de bénéficier des avantages et privilèges incroyables du DashPass. »

Un abonnement Prime coûte 99 $ par an ou 9,99 $ par mois. Pour de plus amples informations sur Prime ou pour vérifier si vous êtes admissible à un essai gratuit de 30 jours, rendez-vous à amazon.ca/prime .

Lancé en 2018, DashPass est un programme d'abonnement de premier plan qui aide les consommateurs à explorer le meilleur de leur quartier. Le service compte aujourd'hui plus de 15 millions d'abonnés dans le monde et sa popularité ne cesse de croître. En plus de profiter de frais de livraison de 0 $ sur les commandes admissibles, les utilisateurs de DashPass obtiennent aussi accès à des récompenses et des avantages exclusifs réservés aux membres. Pour en savoir plus et activer ce nouvel avantage, rendez-vous à amazon.ca/doordash .

