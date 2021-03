Diane Von Furstenberg, Mindy Kaling, Priyanka Chopra, Keke Palmer et d'autres se joignent à Winnie Harlow pour faire la promotion des petites entreprises qui appartiennent à des femmes et qui prospèrent avec Amazon. C'est l'une des nombreuses façons dont Amazon célèbre la Journée internationale des femmes et le Mois de l'histoire des femmes.





SEATTLE, le 8 mars 2021 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, Amazon Canada rend hommage aux petites entreprises extraordinaires qui appartiennent à des femmes et utilisent Amazon tous les jours. Des fondatrices d'entreprises d'avant-garde qui créent des emplois dans leur communauté aux artisanes créatives qui transforment leur passion en carrière, ces entrepreneures sont une véritable source d'inspiration et relèvent un à un des défis ordinaires et imprévus afin de favoriser un avenir meilleur pour tous.

Amazon propose des possibilités aux femmes du monde entier dans les domaines suivants : vente au détail, livraison et transport, livres et édition, et technologie. Plus de la moitié des articles achetés dans les boutiques d'Amazon sont vendus par des tiers et, durant la pandémie de COVID-19 entre le mois d'avril et le mois de janvier, les ventes des entreprises qui vendent sur Amazon ont augmenté de 55 % d'une année sur l'autre. Nous sommes ravis de savoir que des femmes propriétaires d'entreprises ont profité d'une telle croissance. Selon un sondage récent mené par Amazon, 46 % des entreprises qui vendent des produits dans notre boutique canadienne appartiennent à des femmes.

Afin d'honorer ces entreprises à l'occasion de la Journée internationale des femmes, Amazon fait équipe avec Winnie Harlow pour mettre en vedette les petites entreprises canadiennes fondées par des femmes. À l'échelle mondiale, Diane von Furstenberg (pour la deuxième année consécutive) et huit autres femmes d'influence qui se réjouissent de rendre hommage aux entreprises prospères dirigées par des femmes au Canada, aux États-Unis, en Inde, en Espagne, en France, en Italie et ailleurs, se joindront à la mannequin canadienne de renommée internationale.

Les clients peuvent visiter la toute première vitrine de la Journée internationale des femmes d'Amazon Canada pour découvrir l'histoire et les produits de huit femmes qui sont une source d'inspiration et qui travaillent avec Amazon pour faire croître leur entreprise, notamment des petites entreprises, des artisanes et des clientes d'AWS. Voici un aperçu des entrepreneures en vedette :

Aja Horsley : chef de la direction et « reine des abeilles » - Drizzle Honey ( Calgary, Alberta ) Drizzle Honey est une entreprise certifiée B Corp MC qui se spécialise en miel santé, favorable aux abeilles et superalimentaire. Drizzle a été non seulement fondée par des femmes, mais elle reçoit également des investissements de femmes.

: chef de la direction et « reine des abeilles » - Drizzle Honey ( ) Amandla Bartholomew : fondatrice, artisane et directrice des initiatives - Bartholomew Sisters Co. ( Pickering, Ontario ) Artisane, Amandla a lancé Bartholomew Sisters Co., une entreprise axée sur les soins de la peau et des cheveux naturels, doux et exempts de produits d'origine animale, notamment des nettoyants pour le visage, des huiles pour les cheveux et des beurres pour le corps.

) Florence Luo : fondatrice - Jan & Jul ( Vancouver , C.-B.) Jan & Jul est une marque de vêtements d'intérieur et d'extérieur et d'accessoires pour enfants. Florence s'est donné pour mission d'aider les familles à explorer et jouer dehors ensemble, peu importe le temps qu'il fait.

Les clients peuvent également parcourir les produits de plus de 55 PME canadiennes appartenant à des femmes. Ces produits vont des illustrations personnalisées et faites à la main réalisées par De Almeida Designs aux jouets de Boxiki Kids, en passant par les kits de test d'identification des races canines de DNA my Dog et bien d'autres!

Promouvoir des femmes inspirantes tout au long du Mois de l'histoire des femmes avec Amazon

En plus de s'associer à Winnie Harlow pour faire entendre la voix et l'histoire des entreprises fondées par des femmes qui travaillent avec elle, Amazon propose diverses façons de faire valoir la place des femmes et de les honorer à l'occasion de la Journée internationale des femmes et tout au long du Mois de l'histoire des femmes.

Amazon Canada x évènement virtuel de la Semaine internationale des femmes

En collaboration avec la Women in Leadership Foundation, Amazon Canada organise un évènement spécial qui rend hommage aux Canadiennes ayant réussi à bâtir une entreprise en ligne. Participez à cet évènement virtuel le jeudi 11 mars à 12 h, HE pour écouter des propriétaires d'entreprises expliquer comment elles prospèrent sur Amazon, joignent des clients dans tout le pays et dans le monde entier. C'est gratuit et vous pouvez vous inscrire ici.

Alexa

Découvrez de nouvelles choses et tirez le meilleur parti de la Journée internationale des femmes avec l'aide d'Alexa. Essayez les commandes suivantes sur un appareil avec Alexa intégré :

« Alexa, joyeuse Journée internationale des femmes! »

« Alexa, qui t'inspire? »

« Alexa, qu'est-ce que tu vas faire pour la Journée internationale des femmes? »

« Alexa, qui est ton écrivaine préférée? »

Plateformes sociales

Tout au long du moi, ne manquez pas de suivre Amazon Canada sur Instagram (@amazonca), Twitter (@amazonca) et Facebook (Amazon Canada) pour prendre connaissance de publications rendant hommage à des propriétaires de petites entreprises encore plus inspirantes et innovatrices.

