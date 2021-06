- La comédienne Amanda Brugel, le styliste des célébrités et personnalité Brad Goreski et la correspondante senior de ETALK Traci Melchor se joignent à Brooke Lynn Hytes en tant que juges résidents -

- La saison 2 de CANADA'S DRAG RACE sera diffusée en primeur plus tard cette année -

TORONTO, le 29 juin 2021 /CNW/ - Accrochez vos tuques avec de la broche! Crave a annoncé aujourd'hui qui sera le panel de juges résidents qui présidera sur la deuxième saison de sa populaire série originale CANADA'S DRAG RACE. Il y a aura une nouvelle équipe de quatre fantastiques en ville, qui offriront de féroces critiques accompagnées d'une touche de fierté canadienne. Trois icônes bien de chez nous se joindront à la juge de la saison 1 et #QueenoftheNorth Brooke Lynn Hytes dans sa quête pour trouver la prochaine superstar du drag. On y compte la comédienne et animatrice invitée de la saison 1 Amanda Brugel, le styliste des célébrités Brad Goreski et la correspondante senior de ETALK et « Canada's Squirrel Friend » de la saison 1, Traci Melchor.

« Le secret est dévoilé! Nous sommes très excités par nos juges pour cette saison. Ils forment une fabuleuse équipe et les fans vont adorer ce que chacun apporte à la table » mentionne Trevor Boris, le directeur de série de CANADA'S DRAG RACE. « Brook Lynn Hytes est une royauté du drag et amène énormément d'expérience de la saison 1, tandis que Brad est une icône du style, qui est aussi drôle que tendance. »

« Nous sommes aussi très heureux qu'Amanda et Traci se joignent à l'équipe cette saison. Amanda a été très appréciée sur le panel la saison dernière et saura évidemment partager ses talents de comédienne primée avec nos drag queens. Sans oublier Traci, qui est une véritable légende dans l'industrie du divertissement canadien et une très grande alliée des drag queens et de la communauté canadienne 2SLGBTQ+ » a ajouté M. Boris.

