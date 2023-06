MONTRÉAL, le 9 juin 2023 /CNW/ - ALTRA Solution PFAS a remporté le prestigieux prix de la nouvelle technologie 2023 décerné par Water Canada. Il s'agit du plus récent prix obtenu par ALTRA, qui a déjà reçu plusieurs distinctions au cours des dernières années pour ses technologies novatrices, et plus récemment pour sa solution contre les PFAS, qui permet le traitement le plus efficace possible des sources hautement concentrées de PFAS dans l'eau.

« Ce prix souligne la force d'ALTRA d'offrir des technologies de l'eau qui ont un grand impact et qui sont complexes et transformatrices. Il souligne également notre engagement à améliorer la qualité de l'eau aujourd'hui et pour les générations à venir », a déclaré Jean-François Bolduc, président d'ALTRA | SANEXEN. « Notre équipe est très fière de ce prix et du travail que nous avons accompli jusqu'à présent pour développer des solutions et des nouvelles technologies afin de renouveler et de protéger notre environnement et nos ressources en eau, travail que nous allons accélérer au cours des prochaines années ».

Les recherches ont démontré que les PFAS sont devenus omniprésents dans l'environnement et présentent un risque pour la santé lorsqu'ils s'accumulent dans l'organisme, d'où la nécessité de traiter, détruire ou séquestrer ces contaminants en toute sécurité, tout en limitant les sous-produits nocifs.

ALTRA Solution PFAS conjugue la puissance de sa technologie exclusive de fractionnement par moussage à des unités modulaires très performantes, qui se sont révélées être l'approche la plus sécuritaireet qui fonctionnent en mode continu pour traiter de grands volumes de contaminants dans l'eau.

« Nous avons récemment remporté un contrat de 10 ans pour fournir la première solution en son genre de traitement continu des PFAS à grande échelle dans l'industrie de la gestion des sites d'enfouissement et des déchets industriels. Le fait de voir notre technologie à l'avant-garde et à grande échelle a incité notre équipe à poursuivre son engagement », a ajouté Martin Bureau, vice-président, innovation, ALTRA | SANEXEN et responsable des PFAS.

Le prix a été remis lors du gala annuel Water Canada Awards, qui s'est déroulé le 8 juin à Ottawa, dans le cadre du Water Canada Summit. Depuis maintenant 13 ans, ces prix récompensent les personnes, les projets et les technologies qui ont contribué de manière significative à l'industrie de l'eau au Canada.

À propos d'ALTRA | SANEXEN

ALTRA | SANEXEN, membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de premier plan de solutions environnementales depuis plus de 38 ans. Grâce à ses principaux champs d'expertises, les services environnementaux spécialisés et les solutions pour l'eau - ALTRA | SANEXEN continue de proposer des solutions créatives et personnalisées à ses clients et partenaires industriels, municipaux et gouvernementaux. Les ingénieurs et scientifiques en environnement d'ALTRA | SANEXEN, de concert avec leurs équipes internes de recherche et de développement, continuent d'explorer et de mettre en œuvre de nouvelles technologies pour répondre aux problèmes environnementaux en constante évolution auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Pour plus d'information, visitez altragroup.com/fr.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 60 portuaires et dans 90 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. De plus, la Société œuvre dans le secteur environnemental, offrant à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de solution contre les PFAS, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides. Pour de plus amples informations, visitez www.logistec.com.

