MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - ALTRA | SANEXEN a remporté aujourd'hui le prix Distinction du Secteur de l'eau de Réseau Environnement. Ce prix est décerné à un organisme œuvrant dans le domaine de l'eau potable ou des eaux usées, et qui a apporté une contribution exceptionnelle à l'amélioration et à la bonne gestion des infrastructures ou des bonnes pratiques dans ce domaine au Québec.

Jean-François Bolduc, Président, ALTRA | SANEXEN (Groupe CNW/Altra-Sanexen)

« Ce prix souligne le travail exceptionnel de notre équipe dans le développement et le déploiement de nouvelles technologies visant à protéger nos ressources en eau et à renouveler notre infrastructure d'eau potable », a déclaré Jean-François Bolduc, président d'ALTRA | SANEXEN. « En relevant les grands défis environnementaux d'aujourd'hui, nous voulons aider à bâtir des sociétés résilientes pour les générations futures ».

Au cours des 20 dernières années, ALTRA | SANEXEN s'est affirmé comme le meilleur procédé de renouvellement et de réhabilitation des conduites d'eau potable vieillissantes. Plus de 350 villes nord-américaines et plus de 2 400 km de conduites d'eau ont été ont été dotées avec succès du procédé de gainage ALTRA.

La technologie de traitement des PFAS de l'entreprise a également fait l'objet de beaucoup d'attention récemment, avec son premier système de traitement entièrement opérationnel, le premier de son genre aux États-Unis, installé au début de cette année au site d'enfouissement SKB Rosemount, propriété de Waste Connections. Cette technologie permet d'éliminer jusqu'à 99 % des substances per- et polyfluoroalkyles, ou « PFAS », présentes dans les lixiviats du site. La technologie ALTRA peut traiter 95 millions de litres de lixiviat par an sur ce site selon un modèle d'affaires qui garantit la performance technique et selon une approche commerciale avantageuse pour ses clients.

« Nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli ces dernières années afin de lancer notre technologie PFAS à travers l'Amérique du Nord », a ajouté Martin Bureau, vice-président, innovation chez ALTRA | SANEXEN. « Aujourd'hui, grâce à notre modèle unique d'eau propre comme service, nous proposons le guichet unique le plus complet - une approche personnalisée et durable pour le traitement de l'eau et des fluides contaminés par les PFAS à une fraction du coût et du risque associés à d'autres solutions ».

Le prix a été décerné lors de la Cérémonie des Distinctions qui a eu lieu le 17 avril à Lévis, à l'occasion de la 15e édition du Salon des technologies environnementales du Québec. La Cérémonie des Distinctions vise à promouvoir le savoir-faire québécois en matière d'environnement et à souligner l'excellence dans le développement de technologies environnementales.

À propos d'ALTRA | SANEXEN

ALTRA | SANEXEN, membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de premier plan de solutions environnementales depuis 40 ans. Grâce à ses unités d'affaire clés - les services d'environnement et d'eau et les solutions pour l'infrastructure d'eau - ALTRA | SANEXEN continue de proposer des solutions créatives et personnalisées à ses clients et partenaires industriels, municipaux et gouvernementaux. Les ingénieurs et scientifiques en environnement d'ALTRA | SANEXEN, de concert avec leurs équipes internes de recherche et de développement, continuent d'explorer et de mettre en œuvre de nouvelles technologies pour répondre aux problèmes environnementaux en constante évolution auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Pour plus d'information, visitez altragroup.com/fr.

