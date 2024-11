MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - ALTRA | SANEXEN a reçu le très convoité prix Brownie 2024 pour la réhabilitation durable, qui souligne son approche novatrice à l'égard de défis environnementaux complexes. Le projet primé, une collaboration avec Vivenda et le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, a transformé une ancienne carrière à Montréal en un développement résidentiel prospère.

Surmonter des défis sans précédent

Le site du projet représentait un formidable défi avec son profil complexe de contamination du sol, présentant un mélange dangereux de composés organiques et inorganiques, y compris des hydrocarbures pétroliers persistants. L'équipe d'experts en environnement d'ALTRA | SANEXEN s'est montrée à la hauteur de la situation en élaborant une stratégie de réhabilitation à trois volets : excavation stratégique des sols contaminés jusqu'à la nappe phréatique, traitement in situ de pointe pour la contamination par les hydrocarbures pétroliers et approche innovante d'évaluation des risques pour les sols contaminés par les métaux. Cette solution à multiples facettes a permis non seulement de résoudre les problèmes complexes de contamination du site, mais aussi d'ouvrir la voie à un développement urbain durable.

Redéfinir le réaménagement des friches industrielles

L'approbation du plan de réhabilitation d'ALTRA | SANEXEN a marqué un tournant dans les pratiques de réaménagement des friches industrielles. Elle a permis la construction sans heurt d'un immeuble résidentiel de quatre étages avec un stationnement souterrain, tout en poursuivant le traitement in situ, ce qui témoigne de l'efficacité et de l'efficience de l'approche de l'entreprise.

Sean Pierce, président et chef de la direction, a déclaré : « Ce prix prestigieux est une reconnaissance de la poursuite incessante de l'excellence et de l'innovation par notre équipe pour relever des défis environnementaux complexes. Notre réussite dans ce projet illustre notre engagement à créer des villes et des communautés durables et résilientes pour les générations futures ».

Établir de nouvelles normes industrielles

La victoire d'ALTRA | SANEXEN aux Brownie Awards 2024 souligne sa position de leader de l'industrie dans le domaine de la réhabilitation durable. Ce projet sert de modèle pour les futurs réaménagements de friches industrielles, démontrant comment des solutions environnementales innovantes peuvent libérer le potentiel de sites urbains complexes.

Les Brownie Awards récompensent les bâtisseurs, les innovateurs et les visionnaires qui se consacrent à la réhabilitation de friches industrielles autrefois contaminées, sous-utilisées et inexploitées pour en faire des projets résidentiels et commerciaux productifs qui contribuent à la croissance de communautés saines dans tout le Canada.

À propos d'ALTRA | SANEXEN

ALTRA | SANEXEN, membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de premier plan de solutions environnementales depuis 40 ans. Grâce à ses unités d'affaire clés - les services d'environnement et d'eau et les solutions pour l'infrastructure d'eau - ALTRA | SANEXEN continue de proposer des solutions créatives et personnalisées à ses clients et partenaires industriels, municipaux et gouvernementaux. Les ingénieurs et scientifiques en environnement d'ALTRA | SANEXEN, de concert avec leurs équipes internes de recherche et de développement, continuent d'explorer et de mettre en œuvre de nouvelles technologies pour répondre aux problèmes environnementaux en constante évolution auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Pour plus d'information, visitez altragroup.com/fr.

