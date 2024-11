Depuis plus d'un quart de siècle, ALTRA | SANEXEN et Qikiqtaaluk Environmental sont à l'avant-garde de la restauration de l'environnement dans l'Arctique canadien, menant de nombreux projets fédéraux de restauration de sites sur les anciennes zones des lignes Distant Early Warning (DEW) et Long-Range Navigation (LORAN).

Ces installations datant de la guerre froide, qui ont fonctionné des années 1950 aux années 1970, ont laissé derrière elles un héritage environnemental complexe. Les sites ont été marqués par une contamination généralisée :

des barils abandonnés de liquides dangereux dispersés dans de vastes paysages arctiques

une vaste pollution du sol et de l'eau par des hydrocarbures, des métaux lourds et des polychlorobiphényles (PCB)

des structures contenant de l'amiante, du mercure et de la peinture à base de plomb

des équipements et des véhicules abandonnés présentant des risques pour l'environnement.

L'expertise de l'équipe pour relever ces défis à multiples facettes dans le rude environnement arctique a été cruciale pour la restauration de ces zones écologiquement sensibles. Leur travail ne se limite pas à résoudre les problèmes immédiats de contamination, mais contribue également à la santé environnementale et à la préservation culturelle à long terme du Nord canadien.

Le succès de ces initiatives souligne l'importance des partenariats entre les leaders de l'industrie comme ALTRA | SANEXEN et les organisations environnementales locales.

« Ce prix récompense le travail exceptionnel de notre équipe et de nos partenaires inuits, qui déploient sans relâche des méthodes de réhabilitation sûres et durables », a déclaré Sean Pierce, président et chef de la direction. « En résolvant les grands défis environnementaux d'aujourd'hui, nous voulons contribuer à bâtir des sociétés résilientes pour les générations futures ».

Les Brownie Awards récompensent les bâtisseurs, les innovateurs et les visionnaires qui se consacrent à la réhabilitation de friches industrielles autrefois contaminées, sous-utilisées et inexploitées pour en faire des projets résidentiels et commerciaux productifs qui contribuent à la croissance de communautés saines dans tout le Canada.

Le prix a été remis lors de la réception des Brownie Awards le 18 novembre à Toronto. Créés en 2001 par l'Institut urbain du Canada, les prix sont une célébration annuelle de l'excellence en matière d'assainissement et de réaménagement des friches industrielles au Canada.

