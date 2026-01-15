Entre janvier et mars 2026, les consultations offriront au public de multiples occasions de communiquer avec l'équipe du projet et d'en apprendre davantage

MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Le 21 janvier 2026, Alto lancera un processus de consultation publique de trois mois comprenant plus de 20 séances d'information portes ouvertes dans diverses collectivités entre Toronto et Québec, 8 séances virtuelles et une plateforme d'information en ligne.

Ce processus de consultation comprend également une consultation spécifique auprès des Autochtones, qui a déjà commencé, dans le but d'appuyer l'engagement d'Alto à établir des relations respectueuses avec les communautés autochtones le long du corridor. Des progrès importants ont déjà été réalisés grâce aux efforts de mobilisation anticipée, notamment des outils conçus conjointement, des séances d'information techniques et des ententes de collaboration.

Le lancement des consultations publiques marque un pas en avant concret dans la phase de développement et de préconstruction du projet. Les commentaires recueillis contribueront à déterminer le tracé du réseau ferroviaire et l'emplacement des gares, tout en guidant les efforts visant à minimiser les répercussions, à promouvoir l'inclusion et à renforcer les avantages locaux.

Les conversations amorcées dans le cadre de ces consultations publiques se poursuivront au fur et à mesure qu'Alto fera progresser le projet en partenariat avec les communautés autochtones, les municipalités et les institutions publiques. De la conception aux études environnementales, en passant par la construction et les opérations à long terme, chaque étape sera marquée par un engagement envers la réconciliation, la durabilité et les retombées communautaires à long terme. Ces efforts tiendront compte de la diversité des réalités des communautés rurales et urbaines, y compris celles des propriétaires fonciers et des agriculteurs.

Citation :

« Le lancement des consultations publiques marque une étape cruciale dans le développement du projet de trains à grande vitesse Alto. En impliquant les Canadiens dès le départ et en collaborant avec les communautés autochtones, nous nous engageons à intégrer dans le projet les savoirs locaux, la responsabilité environnementale et les intérêts communs. Ces efforts contribueront à poser les fondations d'un réseau de transport moderne, qui créera de bons emplois, favorisera la croissance économique, renforcera les liens régionaux et procurera des avantages durables aux communautés situées le long du corridor. »

- L'Honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« L'engagement du public est la pierre angulaire du projet Alto. Grâce à de vastes consultations avec les Canadiens, notamment en nous engageant dans un dialogue significatif avec les communautés autochtones, nous veillerons à ce que chaque voix soit entendue pour façonner l'avenir des transports. Grâce à cette collaboration, nous pourrons bâtir un réseau ferroviaire qui met de l'avant les priorités communes, qui respecte les droits et les savoirs des peuples autochtones et qui offre des avantages durables pour les générations futures. »

-- Martin Imbleau, président-directeur général, Alto

Tous les détails sur les dates des consultations, les formats et les options de participation sont affichés sur le site Web d'Alto.

Faits saillants :

Des consultations publiques sur le corridor auront lieu de janvier à mars 2026, offrant aux Canadiens plusieurs façons de participer, notamment :

Plus de 20 portes ouvertes et séances d'information en personne dans autant de communautés et de villes, offrant des occasions d'interactions directes et personnelles à un rythme qui convient à chaque participant



8 séances d'information virtuelles offertes à différents moments pour offrir des options de participation flexibles



Un portail en ligne fournissant un accès constant aux renseignements et aux possibilités de participation : https://www.altotrain.ca/plateforme-consultation

Des activités de consultation spécialisées sont prévues pour assurer une participation et un dialogue significatifs avec les communautés autochtones, y compris des séances d'information techniques.

Les commentaires recueillis au cours de la consultation publique contribueront à façonner le tracé du réseau ferroviaire, qui sera défini plus tard en 2026. Ensuite, une deuxième série de consultations aura lieu pour examiner et préciser le tracé proposé.

À propos d'Alto

Alto est une société d'État qui se consacre à la construction du plus grand projet d'infrastructure dans l'histoire récente du Canada - le tout premier réseau de trains fiable, fréquent et à grande vitesse du pays. Avec des gares à Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, il connectera des millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent actuellement dans le corridor le plus peuplé au pays. Alto rapprochera les vies et les villes, générant ainsi d'importantes retombées socioéconomiques pour les générations à venir.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web altotrain.ca.

Demandes des médias ou confirmation de participation aux portes ouvertes : Alto, Benoit Bourdeau et Crystal Jongeward : 514 819-4172 ou [email protected]