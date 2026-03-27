TORONTO, le 27 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a condamné Matthew Althorpe à purger une peine de 20 ans d'emprisonnement pour les infractions de terrorisme suivantes : faciliter une activité terroriste contrairement à l'art. 83.19 du Code criminel, charger à autrui de se livrer à une activité terroriste contrairement à l'art. 83.22 du Code criminel, et commettre un acte criminel (promouvoir volontairement la haine) au profit d'un groupe terroriste, contrairement à l'art. 83.2 du Code criminel.

Plus précisément, Althorpe a produit et diffusé des vidéos, des images, des publications et des messages sur l'application de messagerie Telegram encourageant la haine envers les minorités. Ces actions ont été effectuées de concert avec et au bénéfice des groupes terroristes Division Atomwaffen et la Collective Terrorgram.

Citation

George Dolhai, directeur des poursuites pénales, a déclaré ce qui suit:

« Les terroristes savent que la haine en ligne peut mener à la violence et que leurs paroles et leurs images sont des armes capables de transformer l'esprit d'autrui et d'inspirer des actes violents. Ces actes de violence sont perpétrés pour menacer, mutiler et tuer au service d'idéologies qui cherchent à déstabiliser les sociétés par la division et la peur. La peine rendue aujourd'hui reflète la condamnation collective des Canadiens et cherche à dissuader ceux qui pourraient être tentés d'envisager de tels crimes. »

Faits en bref

Le Service des poursuites pénales du Canada est une organisation nationale chargée de poursuivre les infractions relevant de la compétence fédérale, sans influence indue et dans le respect de l'intérêt public.

Les accusations en matière de terrorisme ne peuvent être portées qu'avec le consentement du procureur général. Ce consentement peut être donné au nom du procureur général par le directeur des poursuites pénales ou une des directrices adjointes des poursuites pénales.

(English version available)

SOURCE Service des poursuites pénales du Canada

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