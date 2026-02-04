Borhot condamné à 16 ans d'emprisonnement pour terrorisme

CALGARY, AB, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la Cour du Banc du Roi a condamné Jamal Borhot à une peine d'emprisonnement de 16 ans pour son association avec une entité terroriste inscrite. Le 1er décembre 2025, la Cour l'a reconnu coupable de trois chefs d'accusation pour avoir participé aux activités d'un groupe terroriste aux termes de l'art. 83.18 du Code criminel.

La Cour a conclu que la Couronne avait prouvé hors de tout doute raisonnable qu'Al-Qaïda, Al-Nusra et l'État islamique étaient des groupes terroristes à l'époque des faits, et que le contrevenant avait sciemment quitté le Canada pour se rendre en Syrie avec l'intention de se joindre à un groupe terroriste en vue de l'appuyer.

Par ailleurs, la Cour a conclu que le contrevenant savait ou avait sciemment fait abstraction du fait qu'État islamique et Al-Nusra se livraient à des activités terroristes au sens du Code criminel et que ses actions visaient à renforcer leurs capacités à les mener.

Citation

George Dolhai, directeur des poursuites pénales, a déclaré ce qui suit : « Cette condamnation montre le rôle joué par le Service des poursuites pénales du Canada dans la responsabilisation des auteurs d'infractions de terrorisme. Notre travail contribue à protéger la sécurité du public tout en veillant à ce que les poursuites soient menées de manière juste et indépendante. »

Faits en bref

Le Service des poursuites pénales du Canada est une organisation nationale chargée de poursuivre les infractions relevant de la compétence fédérale, notamment les infractions de terrorisme, sans influence indue et dans le respect de l'intérêt public.

Les accusations de terrorisme ne peuvent être portées qu'avec le consentement du procureur général, lequel peut être donné en son nom par le DPP ou un DAPP.

(English version available)

SOURCE Service des poursuites pénales du Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-954-7803, [email protected]