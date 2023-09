ALPA devient INICI pour mieux servir les personnes immigrantes au Québec

MONTREAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - ALPA, l'organisme incontournable pour l'accompagnement et l'intégration des personnes immigrantes au Québec depuis près de 40 ans, annonce avec fierté le lancement de sa nouvelle identité de marque.

« ALPA devient INICI pour faire écho à la profonde modernisation que notre organisme a vécue ces dernières années. INICI, c'est le reflet concret du travail que nous réalisons chaque jour auprès des personnes immigrantes : immigrer, intégrer et innover », affirme avec enthousiasme Marie-Laure Konan, directrice générale de l'organisme.

Cette transformation reflète la volonté d'INICI de renforcer son engagement envers les membres de la communauté immigrante en leur offrant des services encore mieux adaptés et en facilitant leur intégration réussie dans la société québécoise. Le mot INICI renvoie à plusieurs éléments : l'initiation mutuelle et bénéfique de la société québécoise et de l'immigration (IN), le territoire québécois (ICI), ainsi que les trois « I » qui représentent la mission de l'organisme : Immigrer, Intégrer et Innover.

Au cœur de cette métamorphose se trouvent les sept piliers fondamentaux qui définissent la mission d'INICI : l'accueil et l'accompagnement, la francisation, la régionalisation, l'insertion professionnelle, la socialisation et l'intégration, ainsi que les services aux employeurs. Chacun de ces piliers incarne l'engagement indéfectible d'INICI envers les personnes immigrantes et leur communauté d'accueil : le Québec.

« INICI poursuivra sa mission et continuera d'offrir ses services essentiels toujours adaptés avec la réalité du Québec de demain. Et nous le ferons avec des méthodes innovantes et d'une manière experte, crédible, et toujours en promouvant une image positive de l'immigration au sein de la société québécoise, favorisant ainsi l'inclusion et la diversité », poursuit Mme Konan.

Cette volonté d'innover est particulièrement visible sur sa nouvelle plateforme web Zone Intégration, une interface entièrement intégrée au nouveau site web et sécurisée, comprenant une multitude de ressources et d'activités pour les personnes immigrantes, les employeurs et les partenaires.

Cette évolution de marque a été rendue possible grâce à la collaboration d'INICI avec Upperkut, une agence spécialisée en marketing sociétal qui a contribué à donner vie à la vision de l'organisation à travers une nouvelle identité inspirante et porteuse de sens.

Pour en savoir plus sur INICI et découvrir sa nouvelle identité, visitez le site inici.ca .

À propos d'INICI

Anciennement nommé ALPA, l'organisme INICI a pour mission d'offrir des services personnalisés d'intégration, de francisation et d'aide à l'emploi aux personnes immigrantes afin qu'elles concrétisent leurs rêves et contribuent à la prospérité du Québec et de ses régions.

À propos d'Upperkut

Upperkut est une agence de communication 360 spécialisée dans les campagnes sociétales, qui se distingue par sa création audacieuse.

