OTTAWA, ON, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Alors que le Parlement reprend ses travaux lundi, les syndicats du Canada demandent au gouvernement fédéral de prendre des mesures immédiates pour répondre aux besoins urgents des travailleurs et travailleuses de tout le Canada. La présidente du CTC, Bea Bruske, est disponible pour discuter des enjeux critiques auxquels font face les travailleurs et travailleuses et des mesures concrètes nécessaires pour bâtir une économie plus juste et plus inclusive.

Le CTC exhorte le gouvernement à se concentrer sur la sécurité de l'emploi, les soins de santé et l'accessibilité financière afin de garantir l'épanouissement des travailleurs et de leurs familles.

« Une économie forte commence par une main-d'œuvre forte. Pour un trop grand nombre de familles de travailleurs, le coût de la vie, les failles du système de santé et l'insuffisance des aides sociales sont devenus insoutenables », a déclaré la présidente du CTC, Bea Bruske. « Il est temps que le gouvernement donne la priorité aux travailleurs et veille à ce qu'ils reçoivent leur juste part.

Quoi: Commentaires sur les demandes des travailleurs pour le retour du Parlement Quand: Sur rendez-vous Qui: Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

