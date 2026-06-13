Alors que les lumières s'éteignent, Vivid Sydney 2026 quitte la ville resplendissante

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SYDNEY, 13 juin 2026 /CNW/ - Au terme de 23 nuits riches en spectacles, événements et expériences spectaculaires, Vivid Sydney fait ses adieux, clôturant ainsi une nouvelle édition exceptionnelle du plus grand festival artistique multidisciplinaire au monde. Le festival a renoué avec sa tradition en mettant en avant et en collaborant avec des talents australiens reconnus et émergents, aux côtés de créateurs, d'artistes et de grands noms de la gastronomie venus du monde entier.

Un acrobate aérien vêtu d'un costume rouge effectue un grand écart sur des tissus rouges lors d'un événement du festival Vivid Sydney 2026, avec en arrière-plan le pont du port de Sydney et l'Opéra illuminés, sous les yeux d'un public venu nombreux. Une vue panoramique nocturne de Sydney mettant en valeur Vivid Sydney 2026, avec des feux d'artifice illuminant le ciel au-dessus de l'Opéra de Sydney et du Harbour Bridge

Le festival a organisé plus de 200 événements répartis dans cinq zones connectées : Circular Quay et The Rocks, Barangaroo, Darling Harbour et le centre-ville. Plus de 80 % des événements étaient gratuits, la Vivid Light Walk étant ouverte à tous.

Vivid Sydney a mis à l'honneur des artistes internationaux d'un calibre exceptionnel, renforçant ainsi l'influence créative mondiale du festival. Le public a pu découvrir une programmation variée, allant des 41 artistes internationaux qui faisaient leurs débuts en Australie - avec notamment les performances remarquables de Saint Levant - à une discussion stimulante avec la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao.

Le programme comprenait également le réalisateur lauréat d'un prix de l'Académie, Sean Baker, et l'auteur du prix Pulitzer, Jerry Saltz, l'auteur à succès du New York Times, Roxane Gay, et Zane Lowe, nominée aux Grammy. Yotam Ottolenghi a dirigé la série de dîners régionaux, tandis que des artistes de renommée internationale ont transformé les monuments emblématiques de Sydney : de l'œuvre « Opera Mundi » de Yann Nguema, qui a illuminé l'Opéra, à « Molecule of Light » de Chris Levine, qui a créé un phare de lumière près du pont du port de Sydney.

Brett Sheehy AO, directeur du festival Vivid Sydney, a déclaré : « Cette édition de Vivid Sydney a connu un succès extraordinaire, dépassant nos attentes non seulement en termes de spectacles à guichets fermés tout au long du programme, mais aussi par le niveau d'enthousiasme, de convivialité et de joie que nous avons pu observer dans toute la ville.

« Cette année a été particulière de par l'intérêt suscité par l'intégralité du programme, les visiteurs s'y étant plongés plus que jamais. En moyenne, ils ont fréquenté 4,5 endroits et se sont immergés environ trois heures dans le festival par visite.

La réaction suscitée par nos initiatives pour 2026 a été particulièrement enthousiasmante : l'intégration de spectacles aériens spectaculaires, d'éléments de sculpture et d'arts visuels, la délocalisation et l'agrandissement considérable de la Fire Kitchen, nos spectacles de laser et de pyrotechnie à grand spectacle, ainsi que l'amplification de l'envergure de nos quatre piliers : lumière, musique, réflexion et gastronomie. »

Partenaires de Vivid Sydney

Les partenaires majeurs pour 2026 ont été Kia, Samsung Electronics Australia et IREN (Nouvelle fenêtre). Kia a célébré sa cinquième année consécutive en tant que partenaire principal en présentant « Kia Refraction » dans la réserve Bligh & Barney.

Samsung entame sa cinquième année de partenariat avec Sky Portal Studio, une installation sculpturale immersive et interactive située au First Fleet Park.

Lilly Australia est devenue partenaire officiel en 2026, année où elle a fêté son 150e anniversaire et organisé une table ronde Vivid Minds intitulée « Un nouvel horizon pour la santé ».

Uber s'est associé à l'événement en tant que partenaire officiel, avec des zones dédiées à la prise en charge et à la dépose des passagers sur l'ensemble du site du festival. Dine Out avec Uber Eats a servi de partenaire principal de la scène Food for Thought de la Vivid Fire Kitchen.

Le partenaire caritatif du festival pour 2026 était Foodbank NSW & ACT, qui était au parc Tumbalong avec son installation interactive appelée Foodbank Truck Packer.

SOURCE Destination New South Wales

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