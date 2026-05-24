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Programme complet et billets disponibles sur www.vividsydney.com

SYDNEY, le 24 mai 2026 /CNW/ -- Le port et le quartier d'affaires de Sydney et ont une fois de plus été repensés comme une ville haute en couleur alors que Vivid Sydney inaugure sa 16e année. Les visiteurs peuvent s'attendre à une créativité inégalée dans le cadre des événements et expériences organisés cette année dans les domaines de la lumière, de l'esprit, de la musique et de la gastronomie.

VS26_SOH_OperaMundibyYannNguema_CREDITDestinationNSW (PRNewsfoto/Destination New South Wales) VS26_MCA_Vaiola_CREDITDestinationNSW (PRNewsfoto/Destination New South Wales)

Dès aujourd'hui, les festivaliers peuvent vivre plus de 200 événements durant 23 soirs qui enflammeront les sens, stimuleront l'esprit et puiseront dans des merveilles inexplorées, offrant aux habitants et aux visiteurs une occasion unique de découvrir Sydney sous un tout nouveau jour.

Le programme de cette année comprend plus de 80 % d'événements gratuits en journée et en soirée, une promenade lumineuse condensée de 6,5 km avec 43 installations, projections et œuvres d'art à grande échelle, ainsi que le retour très attendu du spectacle de drones qui, cette année, brillera de mille feux au-dessus de Cockle Bay au cours de 22 représentations.

En outre, la très appréciée Vivid Fire Kitchen a élu domicile dans la réserve de Barangaroo et propose une liste de grands noms de la gastronomie, tandis que Vivid Minds (anciennement Ideas) propose des conversations et des spectacles avec certains des plus grands esprits créatifs du monde.

Le directeur du festival Vivid Sydney, Brett Sheehy AO, déclare : « Cette année marque le début d'une évolution passionnante de Vivid Sydney. Nous avons élargi le programme à tous les piliers et avons ouvert le dossier aux artistes et éliminé les limites créatives du besoin de se concentrer sur un thème clé. »

« Les visiteurs peuvent s'attendre à une expérience plus immersive et interactive qui les encouragera à explorer de nouveaux lieux, des installations inattendues et à passer plus de temps à profiter du festival, tant après la tombée de la nuit que pendant la journée. »

« Nous sommes revenus à l'essence même de Vivid Sydney, qui consiste à stimuler la créativité, et grâce à cela, nous disposons d'une incroyable plateforme pour présenter les grands talents australiens, ainsi que d'une chance d'attirer des talents internationaux légendaires à Sydney. »

Partenaires de Vivid Sydney

Les partenaires majeurs de 2026 sont Kia et Samsung Electronics Australia.

Kia revient pour une 5e année consécutive en tant que partenaire majeur et présentera Kia Refraction à Bligh & Barney Reserve.

Samsung sera présent avec une installation sculpturale immersive et interactive, Sky Portal Studio, dans le parc First Fleet pour sa 5e année en tant que partenaire.

Rejoignant les partenaires majeurs de 2026, IREN est le fier sponsor du spectacle « Star-Bound: Vivid Sydney Drone Show ».

Le partenaire officiel de 2026 est Lilly Australia. Pour célébrer son 150e anniversaire, Lilly présentera un panel dans le cadre de Vivid Minds intitulé A New Horizon of Health.

Uber se joint également à lui en tant que partenaire officiel avec des zones de ramassage et de dépôt dédiées dans toute la zone.

Dine Out with Uber Eats sera également le partenaire principal de la scène Food for Thought de la Vivid Fire Kitchen.

Le partenaire caritatif du festival pour 2026 est Foodbank NSW & ACT, qui sera au parc Tumbalong avec son installation interactive appelée Foodbank Truck Packer.

Vivid Sydney se déroule du vendredi 22 mai au samedi 13 juin. Pour en savoir plus, visitez vividsydney.com.

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SOURCE Destination New South Wales

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