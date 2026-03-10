Steve Kamper, ministre de l'emploi et du tourisme, a déclaré que le festival Vivid Sydney serait cette année plus grand et meilleur que jamais.

« Aucune autre ville dans le monde ne peut accueillir le festival Vivid, car aucune autre ville dans le monde ne peut rivaliser avec Sydney. Vivid Sydney 2026 redéfinira la façon dont nous vivons notre ville en proposant un programme plus vaste et plus audacieux, dans lequel l'événement prendra vie jour et nuit. »

« En adoptant la gratuité à plus de 80 %, Vivid Sydney vise à rendre une expérience culturelle de calibre mondial accessible à tous les participants. Vivid Light Walk de 6,5 km, musique en direct gratuite aux Tumbalong Nights ou programmation dynamique en journée : le festival de cette année apportera couleur et créativité à la ville, tout en stimulant considérablement les entreprises locales. »

Le festival Vivid Sydney 2026 marque la première année de Brett Sheehy AO aux commandes : un retour aux sources créatif après deux décennies à la tête de grands festivals et entreprises artistiques à travers l'Australie.

Selon Brett Sheehy AO, directeur du festival Vivid Sydney, le programme de cette année représente un nouvel horizon ambitieux pour l'événement.

« Pour 2026, nous étendons notre programme à de nouvelles formes d'art, en particulier la performance aérienne, l'art public en journée, le théâtre et la danse. Ces nouvelles formes viennent enrichir nos vastes offres Vivid Minds, Vivid Light, Vivid Music et Vivid Food pour faire de votre Vivid Sydney l'un des grands festivals artistiques les plus complets du monde entier. »

« Cette année, nous vous invitons à en attendre encore plus de Vivid Sydney, dans un nouveau festival audacieux conçu pour vous surprendre, vous ravir, défier vos idées reçues, vous divertir et vous combler de joie. »

« Que vous veniez à Vivid Sydney comme un observateur joyeux, un participant enthousiaste, ou quelqu'un curieux de découvrir l'une de nos dizaines d'animations interactives : nous vous promettons le festival de votre vie », a ajouté M. Sheehy.

Partenaires de Vivid Sydney

Kia revient comme partenaire majeur pour la cinquième année consécutive en 2026, avec une nouvelle installation prévue le long de la Vivid Sydney Light Walk. Partenaires de soutien de Vivid Sydney : Ville de Sydney, Event Engineering, Kennards Hire, Mandylights, The P.A. People, Technical Direction Company et Transdev.

Partenaires du programme Vivid Sydney : Carriageworks, Opéra de Sydney et Musée d'art contemporain. Partenaires locaux de Vivid Sydney : Musée national de la marine de Sydney, Cockle Bay Wharf, Placemaking NSW, Autorité portuaire de Nouvelle-Galles du Sud et Bibliothèque d'État de Nouvelle-Galles du Sud.

