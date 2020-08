Alloprof dévoile une nouvelle plateforme éducative et intelligente

La nouvelle plateforme d'Alloprof ( www.alloprof.qc.ca ) intègre un outil de recherche guidée facilitant la recherche de sujets, contenus, matières et exercices, autant sur ordinateur qu'appareil mobile, ainsi que des recommandations de contenus selon le profil de l'utilisateur. Afin de rendre l'apprentissage encore plus intuitif, la navigation et l'ergonomie ont été simplifiées, et de nouvelles images et vidéos ont été intégrées à la plateforme.

« Ce que l'on souhaite, c'est que les importantes améliorations mises en place contribuent à l'augmentation de la réussite scolaire des élèves. Les jeunes apprennent tous à leur manière, et ces nouvelles fonctionnalités promettent d'accroitre la capacité de la plateforme à personnaliser l'expérience de l'apprentissage et donc de doubler l'utilisation des services d'Alloprof d'ici trois ans », soutient Sandrine Faust, directrice générale et cofondatrice d'Alloprof.

D'ici trois ans, l'organisation prévoit aider 80 % des élèves du Québec, alors qu'il en soutient actuellement 55 % par année. Au total, l'organisme veut atteindre 100 millions d'accompagnements annuels d'élèves et de parents (pour 47 millions en 2019-2020, soit une augmentation de 113 %).

En plus d'avoir intégré des milliers de pages web résumant plus de 3000 notions scolaires dans la nouvelle plateforme, Alloprof en a profité pour revoir son identité virtuelle. En effet, Flo, un petit personnage taquin, devient officiellement le visage d'Alloprof. « Sympathique et rieur, il se veut une présence rassurante et constante pour accompagner les jeunes, les parents et les enseignants sur notre site web et se pointe le bout du nez dans nos outils numériques et imprimés. Son visage est très expressif, c'est comme un émoji! », se réjouit Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d'Alloprof.

Le ministre de l'Éducation et député de Chambly, Jean-François Roberge, ajoute : « De toute évidence, le numérique a un rôle à jouer dans la formation des élèves, et ce rôle est appelé à grandir dans les mois et années à venir. Par ailleurs, nous avons pour nos jeunes des objectifs ambitieux de taux de diplomation et de développement de leur compétence numérique. Au Québec, Alloprof est déjà présent dans ces deux sphères avec un site web riche, alimenté par des enseignants, vers lequel se tournent naturellement des centaines de milliers de jeunes et de parents pour consolider les apprentissages. Nous sommes heureux d'investir dans ce projet majeur d'Alloprof qui a l'ambition de contribuer à l'atteinte de nos grands objectifs éducatifs, malgré les défis posés par la COVID-19. »

Selon une récente étude Ipsos (2020), la gratuité, la disponibilité des services partout au Québec, l'aide en ligne ainsi que le contenu éducatif primaire et secondaire font en sorte que 92 % des jeunes et 96 % des parents recommandent Alloprof. La nouvelle plateforme viendra renforcer cette expérience que les Québécois aiment tant depuis bientôt 25 ans.

Alloprof est également heureux d'annoncer qu'une vaste étude sur l'impact de sa nouvelle plateforme et de ses fonctionnalités avancées sur la réussite scolaire des élèves sera menée au cours des trois prochaines années par le professeur Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation. Cette étude aidera notamment l'organisme à bonifier ses outils pour améliorer continuellement sa contribution à l'éducation au Québec.

Alloprof tient à souligner l'apport de ses partenaires financiers sans qui la plateforme n'aurait pas vu le jour, notamment le gouvernement du Québec, Rio Tinto, la Fondation Lucie et André Chagnon, la Fondation de la famille Pathy, la Fondation familiale Trottier, la Fondation Préfontaine-Hushion, la Fondation Énergie Valero et McKinsey & Company, ainsi que les collaborateurs : Cossette au développement du site web et de l'identité visuelle, ainsi que Moov AI à la conception du moteur de recommandation intelligent.

Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement des services professionnels et stimulants de soutien scolaire. L'an dernier, l'organisme aura aidé plus de 700 000 élèves et parents, 47 millions de fois! Nous sommes soutenus par de nombreux et généreux partenaires, dont le gouvernement du Québec, Rio Tinto, la Fondation familiale Trottier, la Fondation Desjardins, la Fondation Énergie Valero, la Banque Nationale, la Banque Royale du Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Fondation Préfontaine-Hushion, Rogers, SNC-Lavalin, Télé-Québec, Hydro-Québec et Ubisoft. Pour connaitre l'ensemble de nos partenaires, cliquez ici.

