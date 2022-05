Alloprof bonifie ses services grâce à l'intelligence artificielle, juste à temps pour le retour des épreuves ministérielles

MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Après deux ans d'absence en raison de la COVID-19, les épreuves ministérielles sont de retour cette année au primaire comme au secondaire. Fidèle à son habitude, Alloprof continue d'améliorer ses ressources pour soutenir la réussite scolaire, en intégrant entre autres de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle à sa plateforme web.

« Les évaluations peuvent être une source de stress pour les jeunes et leurs parents, surtout après les deux dernières années scolaires chamboulées par la COVID. Alloprof est toujours là pour les soutenir, notamment avec des récupérations interactives, les MiniRécups et plus de 700 exercices en ligne, afin d'encourager les enfants à faciliter la révision des notions non comprises en amont », explique Annie Harvey, chroniqueuse chez Alloprof.

Une expérience plus rapide et personnalisée pour les élèves

Juste à temps pour le dernier sprint de fin d'année, Alloprof a bonifié certains de ses outils grâce à l'intelligence artificielle (IA) pour aider les jeunes à surmonter leurs difficultés encore plus rapidement. Dans le cadre de son association avec l' Institut de valorisation des données de Montréal , Alloprof a pu mener deux projets d'IA avec des équipes d'étudiants universitaires. Le premier, mis sur pied avec la Polytechnique, est un moteur de recommandation qui propose automatiquement des explications en lien avec les questions posées par les élèves sur la Zone d'entraide . Cette fonctionnalité vise à accélérer la résolution du problème rencontré par l'élève, un gain particulièrement important en période de révision intensive.

Le second projet d'IA, développé avec l'École de technologie supérieure, est une synthèse vocale qui « lit » à voix haute des ressources pédagogiques du site Alloprof, notamment pour les jeunes ayant des difficultés de lecture ou qui désirent apprendre différemment.

« Au Québec, il y a de nombreux acteurs de premier plan dans les hautes technologies, en particulier en IA. C'est une chance inouïe que nous avons de travailler avec ces personnes pour accroitre les capacités de nos solutions d'aide à l'apprentissage. Avec leur apport, Alloprof a les plus grandes ambitions pour la réussite de nos élèves! », se réjouit Marc-Antoine Tanguay, porte-parole d'Alloprof.

« En cette fin d'année scolaire qui retrouve quelques airs de normalité, il est primordial pour notre gouvernement de mettre en place tous les moyens possibles pour aider les élèves du Québec à mieux vivre la période des examens. Alloprof a été un acteur clé pendant la pandémie pour développer différents moyens innovants de favoriser la réussite scolaire. Nous sommes heureux de soutenir le développement des nouvelles ressources et fonctionnalités de l'organisme, qui sont en ligne droite avec le virage numérique sans précédent qu'entreprend le ministère de l'Éducation et le réseau scolaire pour les prochaines années. Mettre à profit les plus récentes technologies pour aider les élèves vivant des difficultés scolaires est une avenue prometteuse que nous souhaitons encourager », ajoute Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec.

Des outils variés et adaptés

Alloprof offre une panoplie d'astuces aux élèves pour une séance d'étude réussie et rappelle que son équipe d'enseignants est disponible pour répondre aux questions d'ordre scolaire du lundi au jeudi de 17 h à 20 h et le dimanche de 13 h à 17 h par texto, clavardage ou téléphone. Il est aussi possible de poser ses questions sept jours sur sept sur l'espace collaboratif de la Zone d'entraide . Sans oublier que le site propose des répertoires de révision par niveau et par matière, plus de 700 exercices ainsi que plusieurs vidéos appelées MiniRécups qui permettent de revoir la matière en 30 minutes. Enfin, les CyberRévisions d'Alloprof vont un peu plus en profondeur et abordent les éléments prévus pour les principaux examens du ministère.

La section Alloprof Parents propose également un dossier pour aider les parents à accompagner leurs enfants durant la période des examens de fin d'année. On y trouve un calendrier complet des épreuves ministérielles par niveau et par matière, des activités pour réduire le stress, des ressources pour planifier l'étude et des outils comme la carte mentale et la ligne du temps, pour mieux retenir l'information.

À propos d'Alloprof

Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement des services de soutien scolaire professionnels et stimulants. Cette année, l'organisme aura aidé plus de 550 000 élèves, 60 millions de fois. L'organisme est soutenu par de nombreux et généreux partenaires, dont le gouvernement du Québec, Rio Tinto, la Fondation Desjardins, la Fondation de la famille Pathy, la Fondation familiale Trottier, la Fondation TELUS pour un futur meilleur, la Banque Nationale, RBC Banque Royale, la Fondation Énergie Valero du Canada, la Caisse de dépôt et placement du Québec, SNC-Lavalin, Ubisoft, Hydro-Québec, Rogers et Télé-Québec. Pour voir l'ensemble des partenaires, cliquez ici .

Dossier Réussir les examens de fin d'année

Ce qu'un parent doit savoir sur les examens du ministère

Salle de presse d'Alloprof

Veuillez noter qu'Alloprof emploie les règles de l'orthographe rectifiée dans ses communications.

SOURCE Alloprof

Renseignements: Claudia Ortiz Sanchez, Agente de communications, Alloprof, 514 295-1645, [email protected]