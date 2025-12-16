Alléger la réglementation et valoriser l'expertise : le CIQ réagit au projet de loi 15

MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) salue le dépôt du projet de loi no 15, Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions principalement afin d'alléger les processus réglementaires du système professionnel et d'élargir certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Le CIQ accueille favorablement le fait que le gouvernement propose des solutions au traitement réglementaire actuel, une préoccupation de longue date pour le système professionnel. Il a d'ailleurs formulé plusieurs recommandations en ce sens dans le cadre des travaux sur la modernisation du système professionnel.

Le projet de loi répond à deux objectifs majeurs que le CIQ salue particulièrement : accorder davantage d'autonomie et d'agilité aux ordres professionnels dans le domaine réglementaire, en simplifiant le cheminement de certains règlements et en réduisant leur nombre; et favoriser une utilisation optimale de l'expertise et des compétences des professionnels en santé et en services sociaux pour mieux répondre aux besoins croissants et diversifiés de la population québécoise.

« Ce projet de loi marque une nouvelle étape. Il s'inscrit dans une volonté commune de rendre le système plus agile, a souligné Danielle Boué, présidente du CIQ. Tout en saluant ces mesures, nous rappelons que la modernisation doit être envisagée dans sa globalité. C'est en gardant une vision d'ensemble et en favorisant la collaboration entre tous les acteurs que nous pourrons assurer des changements durables et bénéfiques pour la population. »

À titre d'organisme conseil, le CIQ estime essentiel de contribuer aux réflexions sur l'évolution du système professionnel. Il réaffirme sa pleine disponibilité au gouvernement et à l'Office des professions du Québec afin de participer aux travaux à venir et d'y apporter son expertise, dans l'intérêt de la population québécoise et de la protection du public.

