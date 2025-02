Nomination à la présidence de l'Office des professions : un manque de considération envers notre système professionnel

MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) tient à exprimer ses profondes inquiétudes quant aux récentes décisions entourant la nomination à la présidence de l'Office des professions du Québec. Cette nomination, faite sans consultation du CIQ et ses membres, contrairement aux dispositions du Code des professions, soulève des préoccupations quant à la reconnaissance et au respect des principes qui régissent notre système professionnel.

Le Code des professions prévoit des dispositions claires concernant la nomination à la présidence de l'Office des professions. Ces dispositions n'ont cependant pas été respectées. En excluant le CIQ du processus de nomination, le gouvernement a non seulement dérogé à la loi en vigueur, mais il a aussi affaibli le principe fondamental de collégialité qui est au cœur du système professionnel. Un système qui se veut transparent et efficace ne peut se permettre d'être bafoué par des décisions prises sans concertation et sans respect des mécanismes en place. Cette décision met également en lumière la nécessaire réforme de la gouvernance de l'Office des professions.

Le système professionnel joue un rôle fondamental dans la protection du public et dans l'encadrement rigoureux des professions réglementées. Il repose sur des principes clairs de compétence, d'intégrité et de transparence. C'est à travers ce cadre que la population peut avoir confiance en ses professionnels et en l'encadrement de leurs pratiques. Cette confiance repose également sur le respect des processus qui garantissent la rigueur et la crédibilité des institutions qui supervisent ce système.

Depuis 2023, le gouvernement a amorcé un chantier de modernisation du système professionnel, une initiative nécessaire et attendue. Le CIQ s'est engagé et participe activement à ce projet. Les travaux en cours doivent se poursuivre sans délai. Les événements actuels ne doivent pas retarder cette réforme.

Le CIQ réaffirme sa volonté de collaborer activement avec l'Office des professions et le gouvernement, dans un esprit de transparence et de respect des principes qui fondent le système professionnel québécois.

Le Conseil interprofessionnel du Québec demande donc que, dès le prochain processus de nomination, toutes les mesures soient prises conformément aux dispositions du Code des professions et aux meilleures pratiques en matière de gouvernance.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) est le regroupement des 46 ordres professionnels du Québec. Il a pour mission d'agir à titre de voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et d'organisme-conseil auprès de l'autorité publique, rôle octroyé par le Code des professions. Le CIQ, comme regroupement des ordres professionnels, est voué à la promotion et à la valorisation du système professionnel, selon les valeurs qui rassemblent les ordres et en fonction de l'intérêt public.

