Lorraine Filion, figure emblématique de la médiation familiale, reçoit le Prix René Dussault 2025

MONTRÉAL, le 13 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) est fier de remettre le Prix René Dussault 2025 à Mme Lorraine Filion, travailleuse sociale, pour l'ensemble de sa carrière exceptionnelle et son apport déterminant à la médiation familiale au Québec. Son engagement profond envers le bien-être des familles et la protection du public a été salué devant ses pairs et les représentantes et représentants des 46 ordres professionnels du Québec, à l'occasion du banquet de reconnaissance du CIQ.

« Lorraine Filion incarne l'essence même de l'engagement professionnel au service de l'humain. Par son leadership, son intégrité et sa vision, elle a jeté les bases d'une médiation familiale éthique, accessible et rigoureuse. C'est tout le système professionnel qui lui rend hommage aujourd'hui », a déclaré Danielle Boué, présidente du CIQ.

Pionnière de la médiation familiale au Québec, Lorraine Filion a joué un rôle central dans le développement et l'encadrement de cette pratique. Elle est membre fondatrice de l'Association de médiation familiale du Québec, et a grandement contribué à la mise en place du Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMF), qu'elle a présidé à plusieurs reprises.

Mme Filion a dirigé le service de médiation et d'expertise auprès de la Cour supérieure de Montréal pendant plus de 35 ans. Elle a fondé l'Association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées (AIFI), qu'elle a présidée pendant une décennie. Elle y poursuit aujourd'hui son engagement à titre de coprésidente. Elle a également créé, dès les années 1990, des groupes de parole pour enfants et groupes de soutien pour parents séparés, contribuant à faire entendre la voix des enfants dans le contexte de séparation parentale.

À propos du Prix René Dussault

Décernée par le Conseil interprofessionnel du Québec, le Prix René Dussault est la plus haute distinction du système professionnel. Remis chaque année, il vise à souligner l'apport remarquable d'une personne professionnelle ayant contribué de manière significative à l'avancement de sa profession et au rayonnement du système professionnel québécois. Il rend hommage à l'honorable René Dussault, humaniste et père fondateur du système professionnel, dont la vision a façonné un modèle unique de protection du public.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 438 000 membres, dont 64,7 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

