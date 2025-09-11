MONTRÉAL, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), qui regroupe les 46 ordres professionnels, félicite monsieur Jean Boulet pour sa nomination à titre de ministre responsable de l'application des lois professionnelles, en plus de ses fonctions de ministre du Travail. Le CIQ lui assure son entière collaboration et souhaite travailler rapidement et étroitement avec lui afin que le chantier de modernisation du système professionnel progresse.

« La modernisation doit plus que jamais se traduire par des résultats concrets. Le CIQ et les ordres sont prêts à poursuivre cette démarche afin que le système professionnel reflète les besoins actuels de la société québécoise. Avec le ministre Boulet, nous voulons accélérer ce mouvement et bâtir un système plus agile, plus efficace et toujours centré sur la protection du public. », a déclaré Danielle Boué, présidente du CIQ.

Le CIQ rappelle que le chantier a été initié en mai 2023 par la ministre Sonia LeBel. Certains travaux ont été réalisés, tandis que d'autres ont été amorcés en vue d'une réforme en profondeur du système. Il est essentiel de poursuivre ces travaux rapidement afin d'adapter le système professionnel aux besoins actuels et futurs de la population.

Le CIQ tient d'ailleurs à remercier la ministre Sonia LeBel pour son engagement au cours de son mandat à titre de ministre responsable de l'application des lois professionnelles. Son apport aura permis de jeter les bases d'une réflexion essentielle pour l'avenir du système professionnel québécois.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent plus de 438 000 membres, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

