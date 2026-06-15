Allégations de racisme au SPVM : Le PLQ demande une enquête indépendante

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - À la suite des récentes révélations concernant des gestes à caractère raciste qui auraient été posés par des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Jennifer Maccarone, de même que la députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole en matière de lutte contre le racisme, Madwa-Nika Cadet, pressent le gouvernement d'agir. Elles demandent formellement au ministre de la Sécurité intérieure de mandater la Sûreté du Québec (SQ) pour mener une enquête sur cette situation.

Pour l'opposition officielle, il est approprié qu'une telle enquête soit menée par un corps de police externe. Permettre au SPVM d'enquêter sur ses propres membres dans un dossier de cette nature ne répondrait pas aux exigences de transparence et d'indépendance attendues par le public.

Les élues soulignent que ces événements ébranlent la confiance de la population envers l'institution policière. Afin de préserver ce lien entre les citoyens et ceux qui sont chargés de les protéger, la situation doit être examinée avec objectivité, à l'abri de toute apparence de conflit d'intérêts.

Citations :

« Pour des raisons évidentes de transparence et d'indépendance, il serait plus approprié que le SPVM n'enquête pas sur lui-même dans ce dossier. C'est pourquoi je demande au ministre de la Sécurité intérieure de mandater la Sûreté du Québec. Il faut faire la lumière sur ces événements avec objectivité afin de rassurer les citoyens et de maintenir la confiance envers nos forces de l'ordre. »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

« Toute allégation de gestes à caractère raciste doit être prise au sérieux et traitée avec la plus grande rigueur. La population a besoin d'avoir l'assurance qu'une enquête véritablement indépendante et impartiale sera menée. C'est une condition essentielle pour démontrer notre intransigeance face au racisme et pour s'assurer que l'ensemble des citoyens se sentent respectés et en sécurité. »

-Madwa-Nika Cadet, députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre le racisme

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]