Le premier événement de la série ALL IN Talks réunit des leaders de tous les secteurs afin d'accélérer l'adoption de l'IA dans l'Ouest canadien

VANCOUVER, BC, le 16 avril 2026 /CNW/ - ALL IN Talks West s'est tenu le 15 avril à Vancouver, réunissant plus de 500 leaders du milieu des affaires, des technologies et du secteur public pour une journée de conférences, d'échanges et de maillage axée sur l'adoption concrète de l'intelligence artificielle (IA) dans l'Ouest canadien.

Ken Sim, Maire de Vancouver à ALL IN Talks West (Groupe CNW/ALL IN)

Première édition de la série ALL IN Talks en Colombie-Britannique, cette journée a marqué une étape importante dans l'expansion de l'écosystème canadien de l'IA à l'échelle nationale. S'inscrivant dans la continuité de ALL IN, le plus grand rassemblement en intelligence artificielle et en technologies au Canada, la série vise à mettre en relation des organisations prêtes à déployer l'IA avec des fournisseurs de solutions canadiennes proposant des technologies commercialisables. L'événement a réuni des dirigeants d'entreprise, des décideurs publics, des innovateurs et des fournisseurs de technologies, avec une forte participation de représentants gouvernementaux, dont Ken Sim, maire de Vancouver, et Rick Glumac, ministre d'État responsable de l'Intelligence artificielle et des Nouvelles technologies de la Colombie-Britannique, soulignant l'importance de la collaboration entre les secteurs public et privé pour accélérer l'adoption de l'IA.

Les participants ont exploré les applications pratiques de l'IA, les réussites locales et les solutions prêtes à être déployées, tout en profitant d'occasions de réseautage de grande valeur pour soutenir leur mise en œuvre. Dans un contexte mondial où l'IA joue un rôle de plus en plus déterminant pour renforcer la résilience économique et la compétitivité, ALL IN Talks West a réaffirmé le rôle essentiel des écosystèmes régionaux pour transformer l'innovation en résultats concrets.

Le déploiement de l'IA à travers les secteurs

Présenté par TELUS et SCALE AI , l'événement a abordé des principaux enjeux liés au déploiement de l'IA, notamment le passage de la recherche à la commercialisation, le développement des infrastructures et l'accélération de l'adoption par les entreprises.

Des leaders issus d'organisations telles que BC Tech Association , CGI , Dova Health Intelligence , InBC , Innovate BC , Microsoft , OpenText , RiSC Capital , Sanctuary AI , Simon Fraser University , TELUS , Variational AI et Yaletown ont pris part aux discussions. Parmi les moments forts, une conférence de James Wells, chef de la direction de Sanctuary AI, a porté sur l'émergence de l'IA physique et ses implications pour la productivité, les marchés du travail et la compétitivité industrielle.

Les intervenants ont également partagé des perspectives concrètes sur l'opérationnalisation de l'IA, de la gouvernance et des stratégies de données à la préparation de la main-d'œuvre, illustrant comment les organisations passent de l'expérimentation à des résultats mesurables.

En route vers ALL IN 2026

Le succès de l'événement ALL IN Talks West témoigne d'un intérêt croissant à travers le pays pour des plateformes qui rapprochent l'innovation de son déploiement. La série contribue à accélérer l'adoption de l'IA à grande échelle, générant des gains de productivité, de résilience et une croissance économique à long terme. Cet élan se poursuivra avec ALL IN Talks Toronto le 28 mai 2026, en amont de l'événement phare ALL IN , qui se tiendra à Montréal les 16 et 17 septembre 2026 et qui accueillera 7 500 leaders des secteurs des affaires et des technologies venus du monde entier.

Lors de cet événement, ALL IN a également annoncé le lancement de l'appel à candidatures pour le Top 100 des startups en IA du Canada, une initiative conçue pour mettre en valeur les jeunes pousses les plus prometteuses au pays. Sélectionnées pour leur capacité d'innovation, leur impact sectoriel et leur potentiel de croissance, ces entreprises seront présentées lors de l'événement ALL IN 2026 à Montréal.

Citations

« Le Canada veille à faire preuve de leadership dans les industries qui sous-tendent l'économie mondiale de l'avenir. La conférence ALL IN Talks West a pour objectif de transformer les innovations en possibilités concrètes que pourront saisir les entreprises et les travailleurs canadiens. En améliorant la collaboration au sein de l'écosystème des technologies de notre pays, nous favorisons la création de bons emplois, stimulons la productivité et consolidons le rôle du Canada en tant que pôle de l'innovation de pointe sur la scène internationale. » -- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, gouvernement du Canada

« L'intelligence artificielle est essentielle à la prospérité socioéconomique du Canada. Les conférences ALL IN se déroulent à un moment charnière sur les plans des changements technologiques et du leadership. En accélérant l'adoption de l'IA au sein des industries et en investissant dans le talent canadien, notre gouvernement jette les bases d'un avenir numérique florissant. » -- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, gouvernement du Canada

« ALL IN Talks West met en lumière la dynamique croissante qui entoure l'adoption de l'IA en Colombie-Britannique et dans l'ensemble de l'Ouest canadien. Des événements comme celui-ci renforcent l'écosystème de l'IA en Colombie-Britannique et favorisent la productivité, la compétitivité et la croissance économique à long terme. Dans le cadre de notre stratégie Look West, la province accorde la priorité au secteur de l'IA, en soutenant l'innovation et en transformant une recherche de classe mondiale en solutions concrètes pour les entreprises et les collectivités. » -- Rick Glumac, ministre d'État responsable de l'Intelligence artificielle et des Nouvelles technologies de la Colombie-Britannique

« L'écosystème canadien de l'IA constitue l'un des atouts les plus stratégiques du pays. Grâce à ALL IN Talks, nous soutenons les innovateurs et les utilisateurs à travers le pays, en mobilisant les dirigeants et les organisations régionales afin d'accélérer l'adoption responsable de l'IA et d'obtenir des résultats tangibles pour les entreprises et les communautés d'un océan à l'autre. » -- Hélène Desmarais, fondatrice et coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI; cofondatrice et présidente du conseil d'administration, ALL IN

« Le lancement de ALL IN Talks à Vancouver marque une étape importante dans l'expansion de notre présence à travers le Canada. Cet événement crée des occasions concrètes pour les développeurs de solutions d'IA et les entreprises utilisatrices de se connecter afin d'accélérer l'adoption de technologies canadiennes. La mobilisation observée confirme la pertinence de rencontres ciblées à fort impact pour favoriser la collaboration et le déploiement concret de l'IA ».-- Isabelle Turcotte, cofondatrice et cheffe de la direction, ALL IN

À propos ALL IN ( allinevent.ai )

ALL IN est le plus grand événement d'intelligence artificielle et de technologies au Canada, ainsi que la vitrine internationale du leadership technologique canadien. Une initiative de SCALE AI , la grappe d'intelligence artificielle du Canada, et soutenu par l'écosystème canadien de l'innovation, ALL IN rassemble les décideurs, bâtisseurs et visionnaires qui façonnent l'économie de demain. ALL IN se tient chaque année à Montréal, avec des événements satellites organisés partout au Canada. En 2026, les ALL IN Talks auront lieu à Vancouver et à Toronto.

SOURCE ALL IN

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