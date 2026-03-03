TORONTO et VANCOUVER, BC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Fort de son succès en tant que plus grand rassemblement d'intelligence artificielle (IA) et de technologies au Canada, ALL IN a annoncé aujourd'hui le lancement des ALL IN Talks, une nouvelle série d'événements satellites d'une journée visant à accélérer l'adoption de l'IA locale, tout en renforçant l'écosystème d'innovation du Canada, d'un océan à l'autre.

Les ALL IN Talks se dérouleront dans deux des principaux pôles technologiques du Canada: ALL IN Talks West, à Vancouver le 15 avril 2026, et ALL IN Talks Toronto, le 28 mai 2026. Ces rendez-vous prolongeront l'expérience ALL IN, et mobiliseront des leaders industriels et des fournisseurs de solutions pour accélérer l'adoption de l'IA en Colombie-Britannique et en Ontario.

La série ALL IN Talks connecte des organisations prêtes à déployer l'IA avec des fournisseurs de technologies canadiens proposant des solutions prêtes à être commercialisées. ALL IN Talks fera briller des cas d'usage concrets, des réussites locales et offrira des occasions de maillage stratégique favorisant la mise en œuvre de solutions, au bénéfice de l'économie canadienne.

Avec le lancement des ALL IN Talks, l'organisation répond à un contexte mondial où l'intelligence artificielle et les technologies avancées ne sont plus seulement des leviers de productivité, mais des atouts stratégiques qui façonnent la résilience économique, la compétitivité nationale et la souveraineté technologique. Dans ce contexte en constante évolution, l'expansion de l'expérience ALL IN à l'échelle nationale marque une étape déterminante pour renforcer la capacité d'innovation du Canada et soutenir une croissance économique durable.

ALL IN Talks West : mobiliser la force d'innovation de l'Ouest canadien

À Vancouver, ALL IN Talks West réunira chefs d'entreprise, décideurs publics et innovateurs afin de démontrer la culture d'innovation hautement collaborative de la Colombie-Britannique et la vitalité de son écosystème technologique. Présenté par TELUS et SCALE AI, le programme mobilisera des dizaines de leaders régionaux pour illustrer comment la Colombie-Britannique et l'Ouest canadien se positionnent comme une destination de premier plan pour les organisations mondiales souhaitant concevoir, déployer et faire évoluer des solutions d'IA transformatrices tout en assurant la gouvernance, la sécurité et le contrôle des données exigés par les entreprises. L'événement offrira aux participants l'occasion d'explorer des solutions qui génèrent déjà de la valeur pour les organisations et les industries.

ALL IN Talks Toronto : la vitrine du leadership technologique de l'Ontario

ALL IN Talks Toronto réunira pour sa part des dirigeants d'entreprise, des fournisseurs d'IA, des chercheurs et des décideurs publics pour une journée en phase avec les priorités économiques de l'Ontario. Ancré dans le corridor Toronto-Waterloo et présenté par l'Institut Vecteur et SCALE AI, l'événement réunira des établissements de recherche ontariens de renommée mondiale, des compagnies innovantes, un réseau dense de startups et d'entreprises en croissance, tous portés par une forte culture marquée par une forte collaboration entre le secteur industriel et le domaine de la recherche. Le programme présentera des cas concrets d'IA appliquée aux secteurs de la santé, de la fabrication, de l'automobile, de l'énergie et à d'autres domaines stratégiques, faisant une place de choix aux solutions ontariennes prêtes à être adoptées et déployées à grande échelle dans les entreprises et les industries.

L'événement phare ALL IN continue de se tenir chaque année à Montréal. L'édition 2026 aura lieu les 16 et 17 septembre et devrait accueillir plus de 7 500 leaders d'affaires provenant de 40 pays. Le lancement des ALL IN Talks prolonge cet élan grâce à des rencontres ciblées dans les principales régions économiques du Canada, fédérant les parties prenantes de l'écosystème en vue de l'événement annuel à Montréal.

Citations

« La résilience et la prospérité économique du Canada reposent sur un écosystème d'innovation dynamique. Le lancement de la série de conférences ALL IN témoigne de l'engagement de SCALE AI, l'une des grappes d'innovation mondiales du Canada, à renforcer l'écosystème de l'intelligence artificielle et à rapprocher les organisations des solutions de pointe d'un bout à l'autre du pays. En réunissant des leaders, des innovateurs et des entrepreneurs à Vancouver et à Toronto, SCALE AI ouvre de nouvelles perspectives de collaboration et de croissance. Cette initiative concrétise la vision du gouvernement du Canada d'un avenir où l'excellence canadienne propulse le progrès à l'échelle mondiale, afin que notre économie demeure dynamique, solide et tournée vers l'avenir. » -- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, gouvernement du Canada

« L'intelligence artificielle est bien plus qu'un simple outil de productivité : c'est une force transformatrice qui façonne la prospérité et la compétitivité du Canada. Avec le lancement de la série de conférences ALL IN, SCALE AI accélère l'adoption de l'IA en mettant en valeur un savoir-faire sectoriel de pointe et en favorisant des occasions de réseautage à forte valeur ajoutée. Grâce aux programmes du gouvernement du Canada comme celui des grappes d'innovation mondiales, le Canada continue de jouer un rôle de chef de file en matière d'innovation en IA et de consolider sa position parmi les leaders mondiaux de la technologie. » -- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, gouvernement du Canada

« L'écosystème canadien en intelligence artificielle est l'un des atouts stratégiques les plus importants du pays. Avec ALL IN Talks, nous soutenons les innovateurs et les adopteurs partout au Canada -- en mobilisant les leaders régionaux afin d'accélérer une adoption responsable de l'IA et de générer des retombées mesurables pour les entreprises et les communautés d'un océan à l'autre. » -- Hélène Desmarais, fondatrice et coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI; cofondatrice et présidente du conseil d'administration, ALL IN

« Au cours des dernières années, nous avons bâti un événement qui a su gagner la confiance de l'ensemble de l'écosystème d'innovation canadien. ALL IN a démontré sa valeur en tant que plaque tournante mondiale réunissant les acteurs économiques et les experts technologiques pour façonner l'avenir de l'économie propulsée par l'IA. Avec le lancement des ALL IN Talks, nous étendons cet impact en mobilisant les innovateurs dans des marchés clés et en créant de nouvelles occasions de collaboration et d'adoption concrète de l'IA d'ici partout au pays. » -- Isabelle Turcotte, cofondatrice et chef de la direction, ALL IN

« La force du Canada en intelligence artificielle a toujours reposé sur l'excellence de sa recherche, mais notre avantage concurrentiel passera par un déploiement à grande échelle. ALL IN Talks, que Vecteur est fière de coprésenter avec SCALE AI à Toronto, réunit des dirigeants d'entreprise, des chercheurs et des décideurs publics afin de mettre en relation les organisations qui ont besoin de solutions d'IA avec les fournisseurs canadiens qui les ont développées. C'est ainsi que nous transformons notre leadership en recherche en leadership économique. » -- Glenda Crisp, présidente et cheffe de la direction, Institut Vecteur

« Le Canada se trouve à un moment charnière, et des échanges comme ceux permis grâce à ALL IN Talks sont essentiels pour rassembler l'écosystème canadien de l'intelligence artificielle. Le leadership du Canada en IA repose sur cette collaboration, sur la confiance, sur nos talents de calibre mondial et sur la certitude que nos innovations en IA s'appuient sur une infrastructure que nous contrôlons. Lorsque les entreprises canadiennes, les chercheurs et les institutions publiques peuvent accéder à des capacités d'IA de pointe tout en conservant un contrôle souverain sur leurs données et leur propriété intellectuelle, le Canada devient inarrêtable dans la course mondiale à l'IA. C'est l'avenir que nous bâtissons ensemble. » -- Hesham Fahmy, Chef du service de l'information, TELUS

À propos de ALL IN (allinevent.ai)

ALL IN est le plus grand événement d'intelligence artificielle et de technologies au Canada, ainsi que la vitrine internationale du leadership technologique canadien. Une initiative de SCALE AI, la grappe d'intelligence artificielle du Canada, et soutenu par l'écosystème canadien de l'innovation, ALL IN rassemble les décideurs, bâtisseurs et visionnaires qui façonnent l'économie de demain. ALL IN a lieu chaque année à Montréal, avec des événements satellites organisés à travers le Canada. En 2026, les ALL IN Talks se tiendront à Vancouver et à Toronto.

