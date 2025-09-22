MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - À l'approche de sa troisième édition, ALL IN -- le plus grand événement d'intelligence artificielle au Canada, qui se tiendra à Montréal les 24 et 25 septembre 2025 -- réaffirme sa place incontournable comme carrefour mondial des affaires en technologies émergentes et souligne la volonté du Canada de diversifier ses partenariats économiques.

Après avoir mis la France à l'honneur en 2024, ALL IN est fier d'annoncer que les Émirats arabes unis seront le Pays à l'honneur en 2025, mettant en lumière leur ambition de bâtir une réputation mondiale en tant que destination de premier plan dans le domaine de l'IA.

Un an après le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et les Émirats arabes unis, et à la suite de la visite au Canada, plus tôt cet été, de S.A. Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, ALL IN constituera un autre jalon important pour discuter des grands axes de coopération et renforcer les liens solides qui unissent les deux pays.

Avec des investissements directs étrangers des Émirats arabes unis au Canada atteignant 8,8 milliards $ en 2024, ALL IN offrira une occasion unique d'explorer la collaboration entre les deux nations en matière d'IA -- qu'il s'agisse de recherche et développement, de commercialisation ou d'investissements en capital.

La délégation des Émirats arabes unis sera dirigée par S.E. Mohamed Bin Taliah, chef des services gouvernementaux, chargé de l'optimisation des services publics. Cette participation s'inscrit alors que le pays accélère l'intégration de l'intelligence artificielle à grande échelle, notamment à travers des initiatives phares comme la plateforme infonuagique de services publics d'Abu Dhabi, propulsée par l'IA. Ces efforts visent à créer une administration entièrement numérique, sans papier, qui simplifie les opérations, améliore l'expérience citoyenne et stimule l'innovation. Il sera accompagné de responsables gouvernementaux et de leaders, dont des représentants du Conseil d'affaires Canada-Émirats arabes unis. En plus de plusieurs allocutions sur la scène principale, le programme comprendra des rencontres bilatérales et des réunions de travail destinées à stimuler les échanges commerciaux et les opportunités d'investissement en IA entre le Canada et les Émirats arabes unis.

En 2017, les Émirats arabes unis ont marqué l'histoire en devenant le premier pays au monde à nommer un ministre d'État à l'intelligence artificielle. Cette étape a coïncidé avec l'initiative du Canada, qui fut le premier pays à se doter d'une stratégie nationale en IA. Depuis, les Émirats arabes unis ont fait progresser leur propre programme en IA grâce à la Stratégie nationale pour l'intelligence artificielle 2031, qui vise à positionner le pays comme chef de file mondial de l'IA d'ici 2031. Dans ce cadre, les entreprises émiriennes s'associent à des acteurs mondiaux de l'IA pour s'intégrer aux chaînes de valeur internationales et bénéficier du transfert de connaissances technologiques. Cela crée des perspectives importantes de collaboration et d'investissement pour le secteur privé entre le Canada et les Émirats arabes unis.

Le gouvernement des Émirats arabes unis collabore déjà activement avec de grandes entreprises mondiales et des gouvernements étrangers. Plus tôt cette année, les Émirats arabes unis ont, par exemple, signé un accord-cadre avec la France -- Pays à l'honneur à ALL IN 2024 -- pour développer un centre de données de 1 gigawatt dédié à l'IA en France. Représentant des investissements de 30 à 50 milliards de dollars américains, le projet comprend également des engagements en faveur du développement des semi-conducteurs et de la formation de talents dans le cadre des efforts visant à faire progresser la technologie de l'IA et les infrastructures infonuagiques.

« Les Émirats arabes unis croient que la véritable puissance de l'intelligence artificielle réside dans ce que nous pouvons accomplir ensemble. Notre vision est de forger des partenariats avec les entreprises et les innovateurs les plus influents à travers le monde, non pas simplement pour faire progresser la technologie, mais pour améliorer la vie des gens. Nous voyons l'IA comme un outil permettant de simplifier les services, d'accélérer le progrès et de créer des opportunités pour tous. À ALL IN 2025, nous sommes présents pour bâtir des ponts de collaboration qui garantiront que l'innovation génère un impact significatif et durable. » -- Son Excellence Mohamed Bin Taliah, chef des services gouvernementaux, Gouvernement des Émirats arabes unis

« Le Canada est heureux d'accueillir les Émirats arabes unis en tant que pays invité d'honneur à la troisième édition de ALL IN. Nos deux pays partagent le même engagement à faire progresser les technologies innovantes et à créer de nouvelles possibilités en matière de commerce et d'investissement. De l'intelligence artificielle aux technologies quantiques en passant par les chaînes d'approvisionnement résilientes, nous bâtissons ensemble une économie du futur forte et durable. » -- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Gouvernement du Canada

« La reconnaissance des Émirats arabes unis comme Pays à l'honneur à ALL IN souligne la collaboration internationale croissante autour de l'intelligence artificielle. Le Canada et les Émirats arabes unis partagent l'ambition de veiller à ce que l'IA soit développée et déployée de manière responsable, tout en favorisant des écosystèmes solides qui soutiennent l'innovation, le talent et la croissance économique. L'événement de cette année est l'occasion de renforcer les liens et de mettre en valeur les possibilités d'investissement qui façonneront l'avenir de l'IA. » -- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, Gouvernement du Canada

« Nous sommes ravis d'accueillir les Émirats arabes unis comme Pays à l'honneur de l'édition ALL IN 2025, le plus grand événement d'IA au Canada. L'engagement des Émirats arabes unis auprès de la communauté internationale de l'IA à ALL IN servira de catalyseur pour encourager une collaboration accrue entre le Canada, les Émirats arabes unis et les leaders mondiaux de l'industrie de l'IA. » -- Hélène Desmarais, fondatrice et coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI; cofondatrice et présidente du conseil d'administration, ALL IN

« Accueillir les Émirats arabes unis comme Pays à l'honneur à ALL IN souligne notre rôle de carrefour international pour la collaboration en matière d'IA. Nous nous réjouissons de bâtir un partenariat durable et fructueux, tant au Canada qu'aux Émirats arabes unis. En favorisant les échanges avec des alliés stratégiques comme les Émirats arabes unis, ALL IN contribue à stimuler la croissance des bâtisseurs de l'IA du Canada et à amplifier leur impact sur l'économie nationale. » -- Isabelle Turcotte, cofondatrice et cheffe de la direction, ALL IN

À propos de ALL IN (allinevent.ai)

ALL IN, le plus grand événement d'intelligence artificielle au Canada, est une initiative de SCALE AI, la grappe d'innovation mondiale du Canada en intelligence artificielle (IA). Organisé en collaboration avec Mila, et soutenu par l'écosystème canadien de l'IA, ALL IN est l'un des principaux événements technologiques du Canada et la porte d'entrée vers la côte Est de l'Amérique du Nord. Au-delà des discussions captivantes, cet événement stimule l'innovation et les affaires en offrant une plateforme pour la collaboration et le partage d'idées novatrices, propice à l'établissement de partenariats fructueux pour bâtir une économie propulsée par l'IA.

