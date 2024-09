MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à ALL IN, le plus grand rassemblement du pays consacré à l'intelligence artificielle (IA) canadienne. Cet événement se tiendra au Palais des congrès de Montréal du 11 au 12 septembre, ainsi que virtuellement.

ALL IN 2024 mettra de l'avant la manière dont le Canada bâtit une économie propulsée par l'IA, grâce aux efforts concertés de tout l'écosystème - des visionnaires qui façonnent l'IA à ceux qui la développent et l'adoptent.

En tant que Pays à l'honneur, la France mettra en avant un écosystème inspirant de startups en IA et d'entreprises bien établies comme Alstom, Thales, L'Oréal et OVHcloud qui utilisent déjà l'IA dans leurs opérations quotidiennes, certaines travaillant actuellement avec des fournisseurs canadiens de services et produits en IA.

La programmation complète et la liste des 200 conférenciers sont disponibles ici.

Les faits saillants du mercredi 11 septembre incluent (heures en HAE) :

8h30: Mot d'ouverture de ALL IN 2024 - avec Michel Leblanc ( Chambre de commerce du Montréal métropolitain), Stéphane Paquet (Montréal International), Magda Popeanu (Ville de Montréal) et Hélène Desmarais (Scale AI).

- avec ( commerce du Montréal métropolitain), Stéphane Paquet (Montréal International), Magda Popeanu (Ville de Montréal) et Hélène Desmarais (Scale AI). 9h00 : Le Canada à l'avant-garde de l'innovation en IA - avec Valérie Pisano (Mila) , Michael Buhr (C100), Julien Billot (Scale AI), Tony Gaffney (Vector Institute), Elissa Strome (CIFAR) et Cam Linke (AMII).

- avec Valérie , (C100), (Scale AI), (Vector Institute), (CIFAR) et (AMII). 10h00 : Construire une intelligence artificielle de confiance et sécuritaire - avec Yoshua Bengio (Mila & IVADO)

- avec (Mila & IVADO) 10h30 : Québec et l'IA : bilan et perspectives pour un écosystème en pleine évolution - avec Luc Sirois ( Conseil de l'innovation du Québec) et Anne Nguyen ( Conseil de l'innovation du Québec)

- avec ( l'innovation du Québec) et ( l'innovation du Québec) 11h00 : L'IA au service du bien social : recherche, innovation et impact - avec Hugo Larochelle (Google DeepMind)

- avec (Google DeepMind) 11h15 : L'IA au service du secteur du détails et du service à la clientèle - avec John Shapiro (Lightspeed), Milena Kumurdjieva (Canadian Tire), Lauren Steinberg (Compagnies Loblaw) et Fatih Nayebi (Groupe ALDO)

- avec (Lightspeed), Milena Kumurdjieva (Canadian Tire), (Compagnies Loblaw) et (Groupe ALDO) 12h00 : Accroître la puissance de calcul de l'IA - avec Griffin Lacey (NVIDIA), Chirag Patel (Qualcomm), Patrice Bédard (Micro Logic) et Doneyli De Jesus (Snowflake)

- avec (NVIDIA), (Qualcomm), Patrice Bédard (Micro Logic) et Doneyli De Jesus (Snowflake) 13h30 : L'IA au service du secteur des transports et de la logistique - avec Abha Dogra (CAE), Bruce Stamm (Air Canada), Véronique Cantin (Nationex), Mathieu Charbonneau (Airudi) et Louis Roy (Scale AI)

- avec (CAE), (Air Canada), Véronique Cantin (Nationex), (Airudi) et (Scale AI) 14h00 : L'IA au service de la finance - avec Shelby Austin (Arteria AI), Patricia Arocena (RBC), Anthony Robinson (SAP Canada) et Chris Juryn (CGI)

- avec (Arteria AI), (RBC), (SAP Canada) et (CGI) 14h45 : L'IA au service du droit - avec David Lametti (Fasken), Jocelyn Auger (Fasken) et Scott Stevenson (Spellbook)

- avec (Fasken), (Fasken) et (Spellbook) 16h00 : L'IA au service des secteurs de l'énergie et ressources naturelles - avec Sreedhar Sistu (Schneider Electric), Arnaud Zinflou (Hydro-Québec), Arnaud Blanchet (Énergir), Francis Latulippe (Axceta) et Yannai Segal (GeologicAI)

- avec Sreedhar Sistu (Schneider Electric), Arnaud Zinflou (Hydro-Québec), (Énergir), (Axceta) et Yannai Segal (GeologicAI) 16h00 : L'IA au service du marketing - avec Nikola Mrkšić (Poly AI), Deon Nicholas (Forethought), Marc Dicko (L'Oréal), Antoine Valin (NOLK) et Sheila Morin (Coveo)

Lieu

Entrée principale du Palais des congrès de Montréal (1001, Place Jean-Paul-Riopelle).

Accréditation pour les médias

Les demandes d'accréditation de la part des médias peuvent être transmises à Eric Aach à l'adresse [email protected]. Toute question ou demande d'entrevue peuvent également être envoyées à l'équipe chargée des relations avec les médias.

Information importante sur l'équipement audiovisuel des médias

Pour garantir une couverture optimale de l'événement et éviter toute interférence fréquentielle avec les nombreux appareils technologiques présents, nous demandons aux médias de privilégier l'utilisation d'équipements filaires. Des emplacements privilégiés seront réservés aux médias, à proximité des systèmes de distribution audio (« truie »), dans chacune des salles principales.

