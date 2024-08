MONTRÉAL, le 15 août 2024 /CNW/ - La deuxième édition d'ALL IN, le plus grand événement consacré à l'intelligence artificielle (IA) du Canada, aura lieu à Montréal les 11 et 12 septembre prochains. S'appuyant sur le succès de l'année dernière, ALL IN 2024 promet d'être encore plus percutant, avec des panels et des présentations exclusives par des leaders de premier plan du Canada et de partout dans le monde.

Cette année, l'événement mettra de l'avant la manière dont le Canada bâtit une économie propulsée par l'IA, grâce aux efforts concertés de tout l'écosystème -- des visionnaires qui façonnent l'IA à ceux qui la développent et l'adoptent. La programmation et la liste des conférenciers qui ont confirmé leur présence ont été publiées aujourd'hui sur le site web de l'événement.

Les participants pourront assister aux présentations de plus de 200 leaders, dont certaines des personnalités les plus influentes dans le domaine de l'IA, telles que : Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila ; Raquel Urtasun, fondatrice et cheffe de la direction de Waabi ; Deon Nicholas, chef de la direction et cofondateur de Forethought ; Nikola Mrkšić, cofondateur et chef de la direction de PolyAI ; Sasha Luccioni, responsable IA et climat chez Hugging Face ; Joëlle Pineau, vice-présidente de la recherche en IA chez Meta ; John Shapiro, directeur des produits et de la technologie chez Lightspeed ; Yannick Lallement, vice-président et chef de l'IA à la Banque Scotia ; et Sreedhar Sistu, vice-président des offres d'IA chez Schneider Electric.

ALL IN 2024 accueillera plus de 3 000 dirigeants des secteurs des affaires et de la technologie, y compris les principaux fournisseurs de solutions en IA, les 100 meilleures startups d'IA du Canada, des petites et grandes entreprises, des membres du gouvernement, des investisseurs et des délégations internationales de plus de 40 pays, soit deux fois plus que l'année dernière.

Nouveautés et transformations d'industries clés

La programmation de l'événement offre aux dirigeants d'entreprise une perspective unique sur l'intelligence artificielle du Canada, en mettant en scène les dernières avancées et innovations du domaine. Les conférenciers aborderont les opportunités et les défis liés à l'IA, en particulier son impact transformateur sur des secteurs clés comme les transports, les soins de santé, la fabrication, l'énergie, le commerce de détail, les finances et les services publics. L'objectif est de favoriser les discussions entre les entreprises qui adoptent l'IA, celles qui la développent et les chercheurs qui contribuent à son évolution, afin de permettre aux organisations locales et internationales de tirer parti du plein potentiel de l'IA.

Emplois et carrières : l'impact de l'IA

Des exemples pratiques illustreront les effets concrets de l'IA sur les carrières des spécialistes du droit, des finances, du marketing, du service à la clientèle et du commerce au détail. Cette série de discussions abordera la transformation de certains métiers et présentera quelques initiatives clés destinées pour permettre aux entreprises canadiennes de veiller à la formation de leur main-d'œuvre. Les professionnels découvriront des perspectives précieuses afin de mieux comprendre et d'exploiter l'IA dans leur pratique quotidienne.

Le Canada, leader de l'IA responsable

Des panels et conférences mettront également de l'avant des initiatives clés pour répondre à la crise climatique et aborderont l'impact sociétal de l'IA. Ces discussions proposeront des standards et des normes, pour assurer une bonne gouvernance de l'IA et veiller à son acceptation sociale, solidifiant du même coup la position du Canada en tant que leader mondial dans la recherche et l'application d'une IA éthique et responsable.

Démonstrations, tables rondes et ateliers exclusifs

Au-delà des démonstrations et des conférences, ALL IN offrira un espace où les décideurs d'affaires pourront échanger des idées, tisser des liens et former des partenariats. Des ateliers et des tables rondes réunissant des leaders de l'IA, des investisseurs et des membres du gouvernement exploreront le rôle de l'IA dans la dynamisation de l'économie canadienne et les mesures nécessaires pour encourager son développement.

Au cours de l'événement ALL IN, des organisations, petites et grandes, feront également des annonces importantes, présentant leurs dernières innovations et avancées stratégiques.

Dans le cadre de son engagement à bâtir un écosystème collaboratif et inclusif, ALL IN ouvrira ses portes aux étudiants, le 12 septembre en après-midi, pour leur permettre de rencontrer des centaines d'acteurs de premier plan de l'IA au Canada et d'explorer les occasions qui s'offrent à eux pour la prochaine étape de leur carrière.

Citations

« Le Canada possède l'un des écosystèmes d'intelligence artificielle les plus solides au monde. L'événement ALL IN offre une tribune privilégiée, où les entreprises et les chercheurs canadiens peuvent mettre en commun des pratiques exemplaires et montrer comment l'intelligence artificielle peut bénéficier aux Canadiens tout en augmentant la productivité et en créant de nouveaux débouchés. » -- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, gouvernement du Canada

« Cette nouvelle édition de ALL IN est l'occasion de poursuivre notre réflexion sur le potentiel économique et d'innovation de l'IA. Avec ce forum, nous réaffirmons notre position en tant que pôle international de cette industrie, tout en réfléchissant aux balises adéquates pour assurer son développement rapide de manière responsable. » -- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, gouvernement du Québec

« La Ville de Montréal est heureuse de soutenir l'événement économique ALL IN et de participer au développement de l'écosystème de l'intelligence artificielle dans notre métropole. Dans une perspective de transformation économique, la Ville travaille sans cesse afin de créer un environnement favorable à l'innovation et à positionner Montréal comme un pôle mondial de l'IA. Nous portons aussi un intérêt marqué à des sujets d'actualité comme l'intelligence artificielle responsable, la numérisation des entreprises et l'entrepreneuriat. Pour sa part, ALL IN contribue à la croissance d'entreprises, à stimuler l'innovation dans le secteur de l'IA et à faire rayonner notre ville à l'international comme un endroit de haut niveau pour faire des affaires dans des secteurs de pointe. Je souhaite à toutes et tous un bon événement. » -- Valérie Plante, mairesse, Ville de Montréal

« ALL IN servira de plateforme incontournable pour les acteurs de l'écosystème de l'IA, y compris les PME, au Canada et sur la scène internationale, afin d'échanger et de fournir des stratégies aux leaders de l'industrie pour qu'ils intègrent et exploitent pleinement la puissance de l'IA. Notre objectif est de promouvoir l'adoption plus large de l'IA dans toutes les grandes industries canadiennes et d'améliorer nos capacités de production. SCALE AI, en tant qu'initiateur et coorganisateur de cet événement, se réjouit de réunir un groupe aussi diversifié et influent. » -- Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI

« L'événement ALL IN est une occasion remarquable d'échanger sur les plus récentes innovations des organisations œuvrant au Canada et sur les travaux novateurs de la communauté de recherche locale avec les principales parties prenantes au Canada et les délégations internationales. Mila est ravi de s'associer cette année encore à cette vitrine d'importance pour l'écosystème d'IA canadien. » -- Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction de Mila.

« Pour une seconde année, le CEIMIA est fier de prendre part à l'organisation d'ALL IN - un évènement unique qui met en lumière des initiatives innovantes face aux défis urgents des impacts éthiques et sociétaux de l'IA. À travers cette programmation, nous sommes heureux de promouvoir l'expertise nécessaire au développement et à l'utilisation responsable de l'IA, tout en renforçant le rayonnement international de l'écosystème canadien grâce à la présence de nombreuses délégations étrangères venues échanger avec les acteurs clés de l'IA responsable. » -- Sophie Fallaha, directrice générale, CEIMIA

« ALL IN est de retour cette année pour soutenir l'écosystème canadien dans la construction d'une économie propulsée par l'IA. Nous sommes ravis d'élargir la portée de l'événement en mettant en lumière l'engagement international et en attirant certains des plus grands noms de l'IA. Notre programme est impressionnant et nous avons hâte d'accueillir les participants de partout dans le monde pour cet événement d'envergure. » -- Isabelle Turcotte, fondatrice et PDG, ALL IN

Cet événement est organisé avec le soutien de plus de 80 partenaires des secteurs public et privé. La liste complète des partenaires est disponible ici.

À propos de ALL IN (allinevent.ai)

ALL IN, le plus important événement dédié à l'intelligence artificielle du Canada, est une initiative de SCALE AI, la grappe d'innovation mondiale du Canada en intelligence artificielle (IA). Organisé en collaboration avec CEIMIA, Mila, et soutenu par l'écosystème canadien de l'IA, ALL IN est devenu l'un des principaux événements technologiques du Canada, stimulant l'innovation et les affaires. Au-delà des discussions captivantes, cet événement offre une plateforme pour la collaboration et le partage d'idées novatrices, propice à l'établissement de partenariats fructueux pour bâtir une économie propulsée par l'IA.

