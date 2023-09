MONTRÉAL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - SCALE AI, la grappe d'innovation mondiale en IA du Canada, est fière de présenter la première édition de ALL IN , le plus grand rassemblement au pays consacré à l'intelligence artificielle (IA) canadienne, qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal du 27 au 28 septembre. Cette initiative de SCALE AI, organisée en collaboration avec CEIMIA, Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, réunira des experts en IA, des membres de l'industrie, des startups, des investisseurs, des chercheurs, ainsi que de nombreux acteurs gouvernementaux fédéraux, provinciaux et municipaux, qui partageront leurs idées et exploreront comment l'IA transforme l'économie canadienne.

L'événement présentera plus de 60 études de cas de projets d'IA déployés avec succès dans diverses industries et mettra de l'avant les 100 meilleures startups canadiennes dans le domaine de l'IA. Des dirigeants d'entreprises canadiennes de premier plan et des chercheurs renommés discuteront également des principaux défis liés aux applications de l'IA dans des domaines tels que la santé, la finance, le manufacturier, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le commerce au détail et l'environnement, démontrant ainsi comment l'IA peut révolutionner ces secteurs et améliorer la vie des Canadiens. L'importance d'une meilleure réglementation et d'une meilleure gouvernance de l'IA pour garantir un accès responsable, juste et équitable pour tous sera également abordée.

Plus de 1 400 participants sont attendus sur place, dont 300 membres de délégations étrangères, ainsi que plus de 10 000 participants en ligne.

Parmi les personnes à ne pas manquer qui prendront la parole, mentionnons des leaders de l'IA et du monde des affaires venant d'organisations telles que Bombardier, Air Canada, Wealthsimple, Cohere, Coveo, Kruger et plusieurs autres. Plusieurs professeurs, dont certains de l'Université McGill, de l'Université de Montréal et de l'Université de la Colombie-Britannique, partageront également le fruit de leurs recherches en IA.

La programmation complète et la liste des conférenciers confirmés sont disponibles ici . Plus d'informations sur ALL IN dans cette vidéo .

Citations

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, indique : « ALL IN n'est pas seulement un hommage à l'expertise canadienne en matière d'intelligence artificielle, c'est aussi l'occasion de consolider notre position en tant que leader mondial dans ce domaine prometteur et transformateur dont nous savons saisir les opportunités. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir l'événement qui nous permettra d'établir des partenariats, d'échanger des connaissances et de propulser la prochaine vague d'innovation en intelligence artificielle au Canada. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, déclare : « Cette première édition de ALL IN à Montréal réaffirme notre position en tant que pôle international de l'industrie de l'intelligence artificielle. ALL IN contribuera à la réflexion sur les enjeux actuels et d'avenir liés à ce secteur qui se développe à grande vitesse. Ce forum unique permettra de sensibiliser les différents acteurs à l'importance d'établir des balises claires pour un développement responsable et prudent de l'intelligence artificielle. »

Julien Billot, directeur général, SCALE AI, explique : « ALL IN est un événement d'envergure mondiale qui permet de découvrir des applications concrètes, services et solutions d'IA, développés ici. Ces innovations de pointe seront adoptées par des entreprises de partout dans le monde et transformeront notre façon de faire des affaires. »

Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI, ajoute : « Cet événement incroyable est une excellente occasion pour la communauté de l'IA de se réunir et d'être inspirée par ce qui se fait de mieux en matière d'IA. Venez découvrir comment des entreprises canadiennes de premier plan ont intégré l'IA dans leurs opérations afin d'optimiser leurs activités et de renforcer leur position de leader sur la scène locale et internationale. »

Sophie Fallaha, directrice générale, CEIMIA, souligne : « ALL IN est un événement unique qui couvrira certains des défis les plus urgents concernant les impacts éthiques et sociétaux de l'IA. Le programme reflète l'importance de promouvoir l'expertise et les ressources des multiples parties prenantes pour faire progresser le développement et l'utilisation responsable de l'IA au profit de notre société. »

Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique, Mila, mentionne : « Alors que l'IA continue de progresser à un rythme fulgurant, il est de notre responsabilité de nous assurer que son développement se fasse de manière responsable. ALL IN est l'occasion d'aborder les questions complexes liées à l'éthique, à la transparence et à l'équité. »

Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, commente : « Nous sommes très heureux d'accueillir l'écosystème canadien de l'IA à Montréal. Cet événement majeur confirme la position de la ville en tant que plaque tournante mondiale du secteur et chef de file en matière d'IA éthique. Les récentes avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle ont rendu plus urgente une discussion nationale sur le potentiel de ces technologies. En tant que plus grand événement sur l'IA au Canada, ALL IN sera l'endroit où se dérouleront ces discussions. »

Cet événement est organisé avec le soutien de nombreux partenaires publics et privés - la liste complète des partenaires est disponible ici .

Accréditation pour les médias

Les demandes d' accréditation pour les médias peuvent être adressées à Eric Aach à l'adresse [email protected] . Toute question ou demande d'entrevue peut également être adressée à l'équipe chargée des relations avec les médias.

À propos de SCALE AI ( scaleai.ca )

En tant que grappe d'innovation de réputation mondiale spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal, SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte plus de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. SCALE AI développe des initiatives visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

SOURCE Scale AI

Renseignements: Eric Aach, [email protected], 514 569-3594