Alithya est récompensée par Microsoft pour ses réalisations exceptionnelles en matière de ventes et d'innovation

MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (« Alithya ») a été sélectionnée comme récipiendaire du prix 2025-2026 Microsoft AI Business Solutions Inner Circle. La participation à l'Inner Circle est basée sur des performances commerciales qui placent Alithya dans le haut du classement du réseau mondial de partenaires de Microsoft AI Business Solutions. Il est largement reconnu que les membres du Inner Circle se distinguent par leur capacité à offrir des solutions innovantes et de grande valeur, permettant aux organisations d'exceller.

Les membres de l'Inner Circle 2025-2026 sont invités au Sommet Inner Circle au printemps 2026, ainsi qu'à des rencontres virtuelles entre août 2025 et juin 2026. Ces événements leur offriront une occasion unique de discuter de stratégies avec les hauts dirigeants de Microsoft et d'autres partenaires du Inner Circle, de découvrir les feuilles de route et les projets futurs de l'entreprise, d'établir des liens solides avec des membres de la direction et de collaborer sur les meilleures pratiques.

« Cette nomination au Microsoft Inner Circle place Alithya pour la 20e fois parmi un groupe privilégié de partenaires à l'échelle mondiale, et nous sommes extrêmement fiers de cette reconnaissance. Elle reflète non seulement notre engagement à mettre en œuvre des applications d'affaires percutantes, mais aussi la valeur ajoutée de nos solutions et de nos accélérateurs propriétaires », souligne John Scandar, vice-président principal, Division Microsoft. « Cette étape importante témoigne de la force de notre collaboration avec Microsoft et du dévouement de notre équipe à stimuler l'innovation, l'efficacité et la transformation pour nos clients. »

Cette reconnaissance démontre l'engagement de longue date d'Alithya envers l'excellence, faisant d'elle l'un des rares partenaires honorés à 20 reprises. En tant que partenaire de confiance de solutions Microsoft, Alithya offre des services de transformation numérique de bout en bout qui permettent aux organisations de se moderniser, d'optimiser leurs opérations et d'innover. Avec une expertise approfondie à travers les solutions d'affaires alimentées par l'IA, les plateformes infonuagiques et d'IA, ainsi que la sécurité, Alithya est stratégiquement positionnée pour accompagner ses clients oeuvrant dans diverses industries à chaque étape de leur parcours de transformation.

Alithya demeure à l'avant-garde de l'innovation Microsoft grâce à ses investissements dans des solutions numériques qui tirent parti des actifs technologiques, un éventail de propriétés intellectuelles alimentées par l'IA et des accélérateurs propriétaires qui enrichissent les offres de Microsoft et favorisent la création de valeur pour les clients. Ces innovations, ancrées dans des décennies d'expertise sectorielle, sont conçues pour répondre à des défis concrets. La licence de la technologie Alithya Rapid Migration Tool à Microsoft, sous le nom « RPA Migration for UiPath and BluePrism to Power Automate », ainsi que la récente disponibilité d'Alithya Rapid QA dans l'Espace partenaires Microsoft, témoignent du leadership d'Alithya au sein de l'écosystème Microsoft.

« Les partenaires du Inner Circle sont à l'avant-garde de la transformation des résultats d'affaires. Ils permettent aux organisations de réimaginer leur productivité et de créer de la valeur grâce à Microsoft Copilot, Dynamics 365 et Power Platform », a déclaré Peter Jensen, responsable de Microsoft AI Business Solutions pour Enterprise Partner Solutions. « Ces partenaires allient une connaissance approfondie de l'industrie à des solutions innovantes et agentiques pour aider les clients à moderniser leurs opérations, à rationaliser leur processus décisionnel et à favoriser une croissance durable. Leurs réalisations reflètent la force du programme Microsoft AI Cloud Partner et l'impact d'une collaboration de confiance dans l'accélération de la transformation propulsée par l'IA. »

