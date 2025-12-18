MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya ») est heureux d'annoncer la nomination de David Torralbo au poste de chef de la direction des affaires juridiques et secrétaire corporatif. Cette nomination prend effet le 15 décembre, 2025. En supervisant la fonction juridique d'Alithya, M. Torralbo mettra à profit sa vaste expertise en fusions et acquisitions, en droit et en stratégie pour soutenir la mise en œuvre du plan stratégique de l'entreprise.

M. Torralbo est un dirigeant juridique chevronné, comptant plus de 25 ans d'expérience en droit des sociétés et des valeurs mobilières, en fusions et acquisitions publiques et privées, en litige, en gestion des risques et en gouvernance d'entreprise. Plus récemment, il a occupé le poste de chef des affaires juridiques chez LeddarTech Holdings Inc., une société de logiciels axée sur l'IA, qu'il a contribué à mener vers une entrée en bourse. Ses fonctions antérieures incluent celles de chef de la direction des affaires juridiques chez Nouveau Monde Graphite Inc. et Atrium Innovations Inc. Auparavant, M. Torralbo était associé au sein du groupe de droit des sociétés chez Davies, Ward, Phillips & Vineberg, où sa pratique portait sur les questions de droit des sociétés, de fusions et acquisitions et de valeurs mobilières.

David a obtenu un baccalauréat en droit civil (LL.L.) et en droit commun (LL.B.) à l'Université d'Ottawa, ainsi qu'un baccalauréat en commerce (B.Com.) à l'Université McGill.

Citation de Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« Je suis très heureux d'accueillir David Torralbo en tant que chef des affaires juridiques. Avec une expérience éprouvée dans des rôles juridiques et stratégiques, j'ai hâte de collaborer avec lui alors que nous poursuivons notre vision et faisons progresser nos objectifs à long terme. »

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance tirant parti de l'IA et des technologies de pointe pour offrir des services de stratégie d'affaires et de transformation numérique. Nous aidons nos clients à relever les défis d'affaires pour leur permettre de saisir de nouvelles occasions, de moderniser leurs processus et de gagner en efficacité. Nous comptons sur une équipe de tout premier plan composée d'experts passionnés par leur secteur qui tablent sur des solutions exclusives propulsées par IA, des technologies numériques novatrices, une compréhension approfondie des applications d'affaires cruciales et un écosystème de partenaires pour obtenir des résultats plus rapidement. Nous avons jeté les bases de notre succès en déployant un réseau de prestation de services spécialisés à l'échelle mondiale pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous nous efforçons de changer la donne. Nous sommes Alithya.

