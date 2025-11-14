Faits saillants du deuxième trimestre de 2026

Les revenus ont augmenté de 11,5 % pour s'établir à 124,3 M$, contre 111,5 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. 79,8 % des revenus ont été générés par des clients qui faisaient déjà affaire avec Alithya au même trimestre de l'exercice précédent.

La marge brute a connu une hausse de 25,5 % pour s'établir à 42,8 M$, contre 34,1 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. La marge brute en pourcentage des revenus 1) a augmenté pour s'établir à 34,4 %, contre 30,6 % pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté 2) a connu une hausse de 4,2 M$, ou de 80,0 %, pour s'établir à 9,5 M$, contre 5,3 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par un bénéfice net ajusté par action de 0,10 $, contre 0,05 $ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont établis à 1,1 M$, soit une baisse de 1,9 M$ par rapport aux flux de trésorerie de 3,0 M$ générés au même trimestre de l'exercice précédent.

Les nouveaux contrats1) conclus au deuxième trimestre totalisent 90,9 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation1) de 0,73 pour le trimestre. Le ratio nouveaux contrats-facturation aurait été de 0,80 si les revenus tirés des deux contrats à long terme signés dans le cadre d'une acquisition au cours du premier trimestre de l'exercice 2022 étaient exclus. Au 30 septembre 2025, le carnet de commandes1) représentait environ 15 mois de revenus des 12 derniers mois.

MONTRÉAL, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya » ou la « Société ») a publié aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, clos le 30 septembre 2025. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats financiers du deuxième trimestre:

Faits saillants (en milliers de dollars, sauf les pourcentages de marges) T2 2026 T2 2025 Revenus 124 292 111 514 Marge brute 42 780 34 128 Marge brute en pourcentage des revenus (%)1) 34,4 % 30,6 % Charges de vente, générales et administratives 31 296 25 869 Charges de vente, générales et administratives (%)1) 25,2 % 23,2 % Perte nette (30 961) (270) Perte de base et diluée par action (0,32) 0,00 Bénéfice net ajusté2) 9 467 5 260 Bénéfice net ajusté par action2) 0,10 0,05 BAIIA ajusté2) 12 788 9 298 Marge du BAIIA ajusté (%)2) 10,3 % 8,3 %

1) Il s'agit d'autres mesures financières qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres émetteurs. Voir la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous. 2) Il s'agit de mesures financières non conformes aux IFRS qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres émetteurs. De plus amples informations et des rapprochements quantitatifs du bénéfice net ajusté et du BAIIA ajusté par rapport aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ». Le terme « marge du BAIIA ajusté » désigne le pourcentage du total des revenus que représente le BAIIA ajusté pendant une période donnée.

Citation de M. Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« L'équipe d'Alithya a une fois de plus démontré la puissance du modèle adopté par l'entreprise. Nos résultats reflètent notre volonté de créer de la valeur pour nos clients et illustrent les progrès réalisés dans cette direction. Forte de sa croissance soutenue et de sa progression dans la chaîne de valeur, Alithya se révèle être une force vive au sein de son secteur. Du point de vue de nos investisseurs, ce rôle de premier plan se traduit par une croissance des marges et des revenus qui dépasse les 10 % d'un exercice à l'autre. À l'heure où notre secteur se trouve aux prises avec une conjoncture de marché difficile, nos capacités augmentées par les récentes acquisitions et par l'intégration des technologies de pointe de nos partenaires nous permettent de prendre part à des projets d'importance cruciale, de plus grande envergure et à plus forte valeur ajoutée qui forment un pilier essentiel de la transformation propulsée par l'IA. »

Résultats du deuxième trimestre

Revenus

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, les revenus se sont établis à 124,3 M$, soit une hausse de 12,8 M$, ou de 11,5 %, par rapport aux revenus de 111,5 M$ dégagés au trimestre clos le 30 septembre 2024.

Les revenus tirés des activités au Canada se sont établis à 55,2 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, soit une baisse de 4,4 M$, ou de 7,4 %, par rapport aux revenus de 59,6 M$ dégagés au trimestre clos le 30 septembre 2024. Cette diminution est principalement attribuable à la réduction des revenus provenant de contrats gouvernementaux et à l'arrivée à échéance de certains projets de clients, partiellement contrebalancées par les revenus dégagés par XRM Vision Inc. et ses filiales (« XRM ») depuis leur acquisition le 1er décembre 2024 ainsi que par les taux facturables plus élevés et la relance du secteur bancaire qui se poursuit.

Les revenus tirés des activités aux États-Unis ont atteint 63,1 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, soit une hausse de 16,3 M$, ou de 34,8 %, par rapport aux revenus de 46,8 M$ dégagés au trimestre clos le 30 septembre 2025. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance interne des services de transformation organisationnelle, aux taux facturables plus élevés dans certains secteurs d'activité de l'entreprise, aux revenus dégagés par eVerge Interests, Inc. et ses filiales (« eVerge ») depuis leur acquisition le 31 mai 2025 et à une incidence favorable du taux de change du dollar américain de 0,6 M$ entre les deux périodes.

Les revenus tirés des activités à l'international ont connu une hausse de 0,8 M$, ou de 15,7 %, pour s'établir à 5,9 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, contre 5,1 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, une augmentation principalement attribuable à la croissance interne des services de transformation organisationnelle.

Au cours du trimestre, des contrats ont été conclus avec 22 nouveaux clients.

Marge brute

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, la marge brute s'est établie à 42,8 M$, soit une hausse de 8,7 M$, ou de 25,5 %, par rapport à la marge brute de 34,1 M$ dégagée au trimestre clos le 30 septembre 2024, et la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté pour s'établir à 34,4 %, contre 30,6 % pour le trimestre clos le 30 septembre 2024.

Au Canada, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté par rapport à celle du même trimestre de l'exercice précédent, ce qui est principalement attribuable à l'incidence favorable des activités de XRM sur la marge dégagée par la Société, aux taux facturables plus élevés découlant de l'offre de services davantage axée sur ceux à plus forte valeur, à une baisse proportionnellement plus importante du recours aux sous-traitants par rapport aux employés permanents et à une augmentation des taux d'utilisation.

Aux États-Unis, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté par rapport à celle du même trimestre de l'exercice précédent, ce qui est principalement attribuable à une augmentation des taux d'utilisation, à l'utilisation accrue de nos capacités de délocalisation stratégique et aux taux facturables plus élevés.

À l'international, la marge brute en pourcentage des revenus a diminué par rapport à celle du même trimestre de l'exercice précédent, ce qui est principalement attribuable à l'arrivée à échéance du projet d'un client dont la marge brute, sur une base historique, est plus élevée.

Charges de vente, générales et administratives

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, les charges de vente, générales et administratives se sont établies à 31,3 M$, soit une hausse de 5,4 M$, ou de 20,8 %, par rapport aux charges de 25,9 M$ constatées pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, compte tenu des charges de 2,7 M$ liées aux activités de XRM et d'eVerge. Les charges de vente, générales et administratives en pourcentage des revenus se sont établies à 25,2 % pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, contre 23,2 % pour la même période de l'exercice précédent. L'augmentation des charges de vente, générales et administratives est principalement attribuable aux activités de XRM et d'eVerge et aux hausses des coûts de rémunération des employés (découlant principalement de la rémunération variable), des honoraires professionnels et de la rémunération fondée sur des actions, le tout partiellement contrebalancé par les baisses des coûts liés aux technologies de l'information et aux communications et des frais de développement des affaires.

Perte Nette

La perte nette pour le trimestre clos le 30 septembre 2025 s'est établie à 31,0 M$, soit une hausse de 30,7 M$ par rapport à la perte nette de 0,3 M$ constatée pour le trimestre clos le 30 septembre 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à la dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles d'un montant de 38,0 M$, à la hausse des charges de vente, générales et administratives (incluant des charges de 2,7 M$ liées aux activités de XRM et d'eVerge), à l'augmentation de l'amortissement des immobilisations incorporelles et à la hausse des charges financières nettes, le tout partiellement contrebalancé par l'augmentation de la marge brute (elle-même attribuable aux revenus plus importants et à l'incidence favorable des acquisitions de XRM et d'eVerge), la baisse des coûts d'acquisition, d'intégration et de réorganisation d'entreprises (principalement attribuable à un gain de 4,4 M$ découlant de la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle liée à l'acquisition de XRM), la diminution de l'amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation, le gain de change plus important et la diminution de la charge d'impôts pour le trimestre clos le 30 septembre 2025 par rapport au trimestre clos le 30 septembre 2024. Ce résultat s'est traduit par une perte de base et diluée par action de 0,32 $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, contre 0,00 $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2024.

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté s'est établi à 9,5 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, soit une hausse de 4,2 M$, ou de 80,0 %, par rapport au bénéfice net ajusté de 5,3 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2024. Comme expliqué ci-dessus, cette augmentation est principalement attribuable à l'augmentation de la marge brute (elle-même attribuable aux revenus plus importants et à l'incidence favorable des acquisitions de XRM et d'eVerge), à la diminution de l'amortissement des immobilisations corporelles, au gain de change plus important et à la diminution de la charge d'impôts, le tout partiellement contrebalancé par les augmentations des charges de vente, générales et administratives (incluant des charges de 2,7 M$ liées aux activités de XRM et d'eVerge) et des charges financières nettes. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice net ajusté par action de 0,10 $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, contre 0,05 $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2024.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté s'est établi à 12,8 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, soit une hausse de 3,5 M$, ou de 37,5 %, par rapport au BAIIA ajusté de 9,3 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2024. Comme expliqué ci-dessus, cette augmentation est principalement attribuable à l'augmentation de la marge brute (elle-même attribuable aux revenus plus importants et à l'incidence favorable des acquisitions de XRM et d'eVerge), partiellement contrebalancée par l'augmentation des charges de vente, générales et administratives. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 10,3 % pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, contre 8,3 % pour le trimestre clos le 30 septembre 2024.

Nouveaux contrats

Les nouveaux contrats conclus au deuxième trimestre s'élèvent à 90,9 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation de 0,73, contre un montant de 84,0 M$ et un ratio nouveaux contrats-facturation de 0,75 pour le même trimestre de l'exercice précédent. Les nouveaux contrats conclus au cours des 12 mois précédant le 30 septembre 2025 se sont établis à 447,5 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation de 0,91.

En excluant les revenus tirés des deux contrats à long terme signés dans le cadre d'une acquisition au cours du premier trimestre de l'exercice 2022, le ratio nouveaux contrats-facturation du deuxième trimestre aurait plutôt été de 0,80, contre 0,85 pour le même trimestre de l'exercice précédent, tandis que le ratio nouveaux contrats-facturation des 12 mois précédant le 30 septembre 2025 se serait établi à 1,01.

Liquidité et ressources en capital

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont établis à 1,1 M$, soit une baisse de 1,9 M$ par rapport aux flux de trésorerie nets de 3,0 M$ générés au trimestre clos le 30 septembre 2024. Les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation du trimestre clos le 30 septembre 2025, suite au rajout de la dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles d'un montant de 38,0 M$ à la perte nette de 31,0 M$, sont principalement attribuables à d'autres ajustements sans effet de trésorerie et aux charges financières nettes, le tout contrebalancé par les variations défavorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 10,6 M$.

Les variations défavorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 10,6 M$ constatées pour le trimestre clos le 30 septembre 2025 sont principalement attribuables au calendrier des paiements, aux délais de recouvrement et au moment de l'émission des factures et sont principalement composées d'une hausse de 4,2 M$ des débiteurs et autres créances, d'une baisse de 4,8 M$ des créditeurs et charges à payer, d'une augmentation de 2,5 M$ des travaux en cours et d'une augmentation de 1,6 M$ des crédits d'impôt à recevoir, le tout partiellement contrebalancé par une augmentation de 2,1 M$ des revenus différés, une diminution de 0,3 M$ des charges payées d'avance et une réduction de 0,1 M$ des autres actifs.

Au 30 septembre 2025, les prélèvements au titre de la facilité de crédit s'établissaient à 102,3 M$ et les ressources en capital à la disposition d'Alithya s'élevaient à 108,3 M$. Ces dernières se composent de la trésorerie et des montants disponibles au titre de ses facilités de crédit, y compris la clause accordéon. La direction estime que la Société est bien placée pour poursuivre ses activités tout en maintenant des niveaux de liquidité adéquats.

Résultats semestriels

Pour le semestre clos le 30 septembre 2025, les revenus se sont établis à 248,5 M$, soit une hausse de 16,1 M$, ou de 6,9 %, par rapport aux revenus de 232,4 M$ dégagés au semestre clos le 30 septembre 2024. Pour le semestre clos le 30 septembre 2025, la marge brute s'est établie à 82,6 M$, soit une hausse de 9,9 M$, ou de 13,6 %, par rapport à la marge brute de 72,7 M$ dégagée au semestre clos le 30 septembre 2024, et la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté pour s'établir à 33,2 %, contre 31,3 % pour le semestre clos le 30 septembre 2024. Pour le semestre clos le 30 septembre 2025, les charges de vente, générales et administratives se sont établies à 61,9 M$, soit une hausse de 4,4 M$, ou de 7,7 %, par rapport aux charges de 57,5 M$ constatées pour le semestre clos le 30 septembre 2024, compte tenu des charges additionnelles de 4,4 M$ liées aux activités de XRM et, depuis son acquisition le 31 mai 2025, d'eVerge. Les charges de vente, générales et administratives en pourcentage des revenus se sont établies à 24,9 % pour le semestre clos le 30 septembre 2025, contre 24,8 % pour la même période de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté s'est établi à 24,4 M$ pour le semestre clos le 30 septembre 2025, soit une hausse de 5,0 M$, ou de 26,1 %, par rapport au BAIIA ajusté de 19,4 M$ pour le semestre clos le 30 septembre 2024. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 9,8 % pour le semestre clos le 30 septembre 2025, contre 8,3 % pour le semestre clos le 30 septembre 2024. La perte nette pour le semestre clos le 30 septembre 2025 s'est établie à 30,8 M$, suite à une charge de dépréciation de 38,0 M$, soit une hausse de 27,8 M$ par rapport à la perte nette de 3,0 M$ constatée pour le semestre clos le 30 septembre 2024. Ce résultat s'est traduit par une perte de base et diluée par action de 0,31 $ pour le semestre clos le 30 septembre 2025, contre 0,03 $ pour le semestre clos le 30 septembre 2024. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 16,0 M$ pour le semestre clos le 30 septembre 2025, soit une hausse de 5,8 M$, ou de 56,6 %, par rapport au bénéfice net ajusté de 10,2 M$ pour le semestre clos le 30 septembre 2024.

Programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 9 septembre 2025, le conseil d'administration de la Société a autorisé le lancement d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, qui a par la suite été approuvée par la TSX. Aux termes de l'offre publique de rachat, la Société peut racheter, aux fins d'annulation, jusqu'à 5 939 183 actions à droit de vote subalterne, ce qui représente 10 % du flottant de la Société à la clôture des marchés le 2 septembre 2025.

L'offre publique de rachat a commencé le 12 septembre 2025 et prendra fin le 11 septembre 2026, ou à la date à laquelle la Société aura acquis le nombre maximal d'actions à droit de vote subalterne autorisé aux termes de l'offre publique de rachat ou à laquelle elle décidera de mettre fin aux rachats, selon la première de ces dates à survenir. Toutes les acquisitions d'actions à droit de vote subalterne sont effectuées dans le cadre d'opérations sur le marché libre, au cours en vigueur au moment de l'acquisition. Au même moment, la Société a conclu un régime d'achat automatique d'actions (le « régime d'achat automatique d'actions ») avec un courtier désigné relativement à son offre publique de rachat. Le régime d'achat automatique d'actions autorise le courtier désigné à acquérir, aux fins d'annulation, des actions à droit de vote subalterne au nom de la Société, tout en respectant certains paramètres de négociation établis, de temps à autre, par la Société.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres règles refuges américaines applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futur et des perspectives d'affaires d'Alithya, de même que d'autres renseignements ayant trait à la stratégie commerciale et aux plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « prévoit », « s'attend à », « entend », « planifie », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « pourrait », « voudrait », « fera », « peut », « est en mesure de », « continue », « possible », « devrait », « projette », « cible » et d'autres termes et expressions similaires ou variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces expressions et termes particuliers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse incluent des renseignements ou des déclarations portant notamment sur les éléments suivants : i) notre capacité à générer des revenus suffisants pour soutenir nos activités; ii) notre capacité à tirer parti des occasions d'affaires et à atteindre les objectifs fixés dans notre plan stratégique triennal; iii) notre capacité à maintenir nos activités et à faire croître notre entreprise, notamment en élargissant la gamme des services que nous offrons, en tirant parti de l'intelligence artificielle (« IA »), de notre présence dans différentes régions et de nos capacités en matière de délocalisation stratégique, de notre expertise et de nos offres intégrées et en concluant de nouveaux contrats et en perçant de nouveaux marchés; iv) notre stratégie, nos activités futures et nos perspectives, y compris nos attentes quant aux revenus futurs découlant de nouveaux contrats et du carnet de commandes et à l'égard de la croissance du rendement du capital investi que nous offrons aux parties prenantes à long terme; v) notre capacité à assurer le service de notre dette et à réunir des capitaux additionnels; vi) nos estimations concernant notre rendement financier, y compris nos revenus, notre rentabilité, nos coûts et nos charges, nos marges brutes, nos liquidités, nos ressources en capital et nos dépenses en immobilisations; vii) notre capacité à identifier des cibles appropriées à acquérir et à réaliser les synergies ou les économies de coûts attendues en lien avec leur intégration; et viii) notre capacité à satisfaire aux besoins de nos parties prenantes, à les surpasser et à trouver un équilibre à cet égard.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider les investisseurs et les autres lecteurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya ainsi que son cadre d'exploitation attendu, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs énoncés à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025, ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes et américaines de temps à autre et que l'on peut consulter sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a pas actuellement connaissance ou qu'elle juge négligeables à l'heure actuelle pourraient avoir une incidence défavorable significative sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, ses activités ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comprend certaines mesures qui n'ont pas été établies conformément aux IFRS et d'autres mesures financières. Le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action, BAIIA, la marge du BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS et les nouveaux contrats, le ratio nouveaux contrats-facturation, le carnet de commandes, la marge brute en pourcentage des revenus et les charges de vente, générales et administratives sont d'autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué. Ces mesures sont fournies à titre de complément d'information aux mesures conformes aux IFRS pour permettre de mieux comprendre les résultats d'exploitation d'Alithya du point de vue de la direction. Ces mesures n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et ne sont donc vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Elles doivent être vues comme un supplément d'information et non comme un substitut à l'information financière établie conformément aux IFRS. Elles fournissent aux investisseurs des renseignements supplémentaires sur les résultats d'exploitation d'Alithya et mettent ainsi en évidence des tendances dans les activités d'Alithya qui seraient peut-être passées inaperçues si les investisseurs s'appuyaient uniquement sur les mesures conformes aux IFRS. Pour de plus amples renseignements au sujet des mesures non conformes aux IFRS et des autres mesures financières, se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. Cette rubrique comporte des explications au sujet de la composition et de l'utilité de ces mesures financières et ratios financiers non conformes aux IFRS et est intégrée par renvoi au présent communiqué de presse.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre la perte nette et le bénéfice net ajusté :





Trimestres clos les

30 septembre

Semestres clos les

30 septembre (en milliers de dollars)

2025

2024

2025

2024



$

$

$

$ Perte nette

(30 961)

(270)

(30 776)

(3 032) Coûts (recouvrement) d'acquisition, d'intégration et de réorganisation d'entreprises

(3 885)

549

(1 838)

1 332 Amortissement des immobilisations incorporelles

5 317

4 635

10 272

9 279 Rémunération fondée sur des actions

1 304

1 039

3 676

2 724 Dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles

38 028

--

38 028

-- Perte liée à la disposition d'immobilisations corporelles et d'actifs au titre de droits d'utilisation et perte à la résiliation de contrats de location

--

--

37

-- Coûts de séparation

--

--

--

1 502 Impôt lié à l'actif d'impôt différé comptabilisé lors de la répartition du prix d'achat

--

--

(1 948)

-- Effet des impôts liés aux éléments susmentionnés

(336)

(693)

(1 465)

(1 599) Bénéfice net ajusté1)

9 467

5 260

15 986

10 206 Perte de base et diluée par action

(0,32)

(0,00)

(0,31)

(0,03) Bénéfice net ajusté par action1)

0,10

0,05

0,16

0,11



















1) Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre la perte nette, d'une part, et le BAIIA et le BAIIA ajusté, d'autre part :





Trimestres clos les

30 septembre

Semestres clos les

30 septembre (en milliers de dollars)

2025

2024

2025

2024



$

$

$

$ Revenus

124 292

111 514

248 450

232 389 Perte nette

(30 961)

(270)

(30 776)

(3 032) Charges financières nettes

2 126

1 502

4 966

3 874 Charge (recouvrement) d'impôts

350

482

(2 688)

1 238 Amortissement des immobilisations corporelles

978

1 102

2 043

2 197 Amortissement des immobilisations incorporelles

5 317

4 635

10 272

9 279 BAIIA1)

(22 190)

7 451

(16 183)

13 556 Marge du BAIIA1)

(17,9 %)

6,7 %

(6,5 %)

5,8 % Ajusté pour :















(Gain) perte de change

(469)

259

697

242 Rémunération fondée sur des actions

1 304

1 039

3 676

2 724 Coûts (recouvrement) d'acquisition, d'intégration et de réorganisation d'entreprises

(3 885)

549

(1 838)

1 332 Dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles

38 028

--

38 028

-- Perte liée à la disposition d'immobilisations corporelles et incorporelles

--

--

37

-- Coûts de séparation

--

--

--

1 502 BAIIA ajusté1)

12 788

9 298

24 417

19 356 Marge du BAIIA ajusté1)

10,3 %

8,3 %

9,8 %

8,3 %



















1) Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 30 septembre 2025, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov.

Conférence téléphonique du deuxième trimestre

Alithya tiendra une conférence téléphonique le 14 novembre 2025, à 9 h (heure de l'Est), pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1 800 990-4777 ou encore par webdiffusion à l'adresse https://app.webinar.net/7kR4Y12zQOZ. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible jusqu'au 21 novembre 2025 en composant le 1 888 660-6345, suivi de 54485#.

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance tirant parti de l'IA et des technologies de pointe pour offrir des services de stratégie d'affaires et de transformation numérique. Nous aidons nos clients à relever les défis d'affaires pour leur permettre de saisir de nouvelles occasions, de moderniser leurs processus et de gagner en efficacité. Nous comptons sur une équipe de tout premier plan composée d'experts passionnés par leur secteur qui tablent sur des solutions exclusives propulsée par IA, des technologies numériques novatrices, une compréhension approfondie des applications d'affaires cruciales et un écosystème de partenaires pour obtenir des résultats plus rapidement. Nous avons jeté les bases de notre succès en déployant un réseau de prestation de services spécialisés à l'échelle mondiale pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous nous efforçons de changer la donne. Nous sommes Alithya.

Note au lecteur : Le rapport de gestion et les états financiers consolidés résumés intermédiaires et les notes afférentes pour le trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2025 peuvent être consultés sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.alithya.com. Sur demande, les actionnaires peuvent recevoir sans frais une copie papier de ces documents.

