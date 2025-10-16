MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (« Alithya ») est fière d'annoncer sa sélection comme finaliste aux Prix partenaire Oracle 2025 dans la catégorie Solutions sectorielles pour le secteur de la santé et des sciences de la vie.

Les partenaires finalistes dans cette catégorie ont démontré une compréhension claire des défis spécifiques au secteur d'activité et ont toujours permis à leurs clients d'obtenir des résultats mesurables grâce à la technologie Oracle. Alithya a été reconnue pour la mise en œuvre de la solution Oracle Fusion Cloud Workforce Scheduling à l'Oklahoma State University Medical Center (OSUMC), devenant ainsi le premier client du secteur des soins de santé à mettre en œuvre et à lancer avec succès cette solution Oracle.

« Être finaliste aux Prix partenaire Oracle est une reconnaissance significative de l'engagement de notre équipe à offrir une réelle valeur ajoutée grâce aux technologies Oracle », souligne Mike Feldman, vice-président principal, Applications d'entreprise et transformation chez Alithya. « En tant que partenaire certifié Oracle depuis plus de 25 ans, Alithya n'a cessé de faire évoluer ses pratiques pour intégrer de nouveaux outils et de nouvelles capacités. Soutenir la première mise en œuvre d'Oracle Fusion Cloud Workforce Scheduling dans le secteur des soins de santé reflète notre engagement envers l'innovation et notre habileté à mener des transformations dans des environnements complexes. »

Depuis sa mise en service en avril 2025, l'implantation a généré des résultats mesurables pour l'OSUMC, notamment une amélioration de 20 % du temps requis pour clôturer les livres comptables et une réduction de 12 % du nombre d'écritures manuelles par période. En consolidant et en retirant cinq systèmes hérités, l'OSUMC a rationalisé ses opérations dans les domaines des finances, de la chaîne d'approvisionnement, des ressources humaines et des technologies de l'information. De plus, l'OSUMC a tiré parti des capacités d'adoption et de formation d'Alithya pour intégrer avec succès 30 départements à la solution Oracle Advanced Scheduling, permettant aux employés de planifier eux-mêmes leurs horaires de manière intelligente et aux gestionnaires d'obtenir des informations en temps réel sur leurs équipes.

« Le déploiement d'Oracle Fusion Cloud Workforce Scheduling, en collaboration avec Alithya, a aidé l'OSUMC à moderniser ses processus opérationnels clés », a déclaré Eric Atkinson, chef de la direction financière à Oklahoma State University Medical Center. « En adoptant Oracle Workforce Scheduling, l'OSUMC permet à ses employés de gérer leurs horaires et fournit aux gestionnaires des informations en temps réel. Cette approche centralisée simplifie les opérations, réduit les erreurs, améliore la satisfaction du personnel et génère des économies grâce à une intégration précise de la paie et une meilleure couverture. Ultimement, ce système aide l'OSUMC à prodiguer des soins aux patients et à soutenir le bien-être des employés. L'expertise et l'engagement d'Alithya ont rendu possible cette transformation complexe. »

Combinant services de mise en œuvre et de conseil, la pratique Oracle dédiée d'Alithya aide les clients à gérer leurs organisations plus efficacement en reliant la planification financière, opérationnelle, des ressources humaines et de la chaîne d'approvisionnement à tous les niveaux de l'entreprise. Alithya est un partenaire certifié Oracle depuis 25 ans et propose une pratique soutenue par plus de 300 consultants certifiés et plusieurs Oracle ACE.

À propos d'Alithya

