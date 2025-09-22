TORONTO, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (« Alithya ») est heureuse d'annoncer que sa filiale, Alithya Digital Technology Corporation (« ADTC »), a obtenu le statut bronze dans le cadre du programme d'accréditation des partenariats en relations autochtones (APRA) du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA). Cette accréditation reconnaît les organisations qui font preuve de leadership en matière de relations avec les Autochtones et qui s'engagent activement à intégrer la réconciliation économique dans l'ensemble de leurs activités.

« L'obtention du statut bronze dans le cadre du programme APRA représente une étape importante dans notre cheminement vers la réconciliation avec les communautés autochtones. Elle reflète l'engagement et les investissements d'Alithya, nous permettant de favoriser le développement de relations respectueuses et collaboratives », précise Nigel Fonseca, vice-président principal, Ontario et Ouest du Canada. « Je tiens à souligner le travail remarquable de notre groupe de travail APRA, dont le dévouement et le leadership continuent de façonner et bonifier notre approche. »

Depuis son adhésion au CCEA en 2019, ADTC a perpétuellement mis en œuvre des initiatives visant à renforcer son engagement envers les communautés autochtones. Cet engagement s'est manifesté par des opportunités de parrainage, l'élargissement de son réseau de fournisseurs pour inclure des entreprises autochtones, ainsi que le soutien aux communautés par la participation de ses employés à des événements de Habitat for Humanity Grey Bruce, parmi d'autres activités. Bien que les collaborations les plus actives aient eu lieu avec la Première Nation non cédée des Chippewas de Nawash et la Première Nation de Curve Lake, cette filiale d'Alithya travaille également à sensibiliser l'ensemble de l'organisation, notamment par des ateliers et des séances d'information organisés par son groupe de travail APRA.

« Les organisations sous-estiment parfois leur capacité à avoir un réel impact dans l'avancement de la réconciliation, mais Alithya a démontré que des progrès significatifs sont possibles lorsqu'un engagement sincère et des actions réfléchies sont mis de l'avant. J'espère que d'autres s'inspireront de leur parcours », souligne Tracy Primeau, conseillère stratégique en relations autochtones, OG7GES Indigenous Group, et membre du conseil d'administration, Ontario Power Generation.

Mis en place en 2001, le programme APRA, anciennement connu sous le nom de programme Relations progressistes avec les Autochtones (RPA), demeure le principal programme de responsabilité sociale des entreprises mettant l'accent sur les relations avec les Autochtones. Grâce au programme et à son processus de vérification, l'accréditation reconnaît la valeur de relations solides et les diverses opportunités et défis qui s'offrent à celles et ceux qui s'engagent pour une participation économique équitable des Autochtones. Le programme fait appel à des vérificateurs autochtones indépendants pour valider la performance et confirmer l'engagement, la réussite et l'impact de l'entreprise dans les relations avec les Autochtones.

SOURCE Alithya Group inc.

Médias : Dominic Blais, Conseiller principal, relations publiques, [email protected]