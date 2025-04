ALPHARETTA, Ga., le 17 avril 2025 /CNW/ - Le Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (« Alithya »), partenaire d'Oracle, a mis en œuvre avec succès Oracle Fusion Cloud Workforce Scheduling dans le cadre d'une transformation du système Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) pour l'Oklahoma State University Medical Center (OSUMC). Oracle Workforce Scheduling, intégré à Oracle Cloud HCM, équilibre habilement les besoins de l'entreprise, la conformité et l'expérience des employés en connectant les données de toute l'organisation dans une solution de planification native en infonuagique. Cette solution permet aux employés de gérer leur propre emploi du temps de manière intelligente, et aux gestionnaires d'accéder à des informations en temps réel sur les effectifs, optimisant ainsi l'alignement du personnel pour une meilleure satisfaction des patients. Cette mise en œuvre par Alithya marque le premier client du secteur de la santé à utiliser Oracle Workforce Scheduling.

« Cette étape souligne l'engagement d'Oracle à transformer les soins de santé en proposant des solutions innovantes sur une plateforme infonuagique unique », a indiqué Lewis Thompson, vice-président senior du développement des produits HCM et SCM d'Oracle. « Nous apprécions la confiance que nous accorde l'Oklahoma State University Medical Center et notre solide partenariat avec Alithya, dont l'expertise a été déterminante pour la réussite de cette mise en œuvre. Ensemble, nous apportons un changement important dans le domaine des soins de santé. »

« Notre partenariat avec l'Oklahoma State University Medical Center et Oracle reflète la confiance que nos clients nous accordent pour mettre en œuvre avec succès de nouvelles technologies qui apportent des changements importants », a affirmé Mike Feldman, vice-président principal, Pratique Oracle d'Alithya. « Ce projet met en lumière l'expertise et le dévouement de notre équipe Oracle à fournir des solutions qui permettent aux organisations de soins de santé de fonctionner de manière plus efficace et stratégique. En fait, nous avons aidé nos clients à mettre en production plus de 30 projets d'applications d'entreprise au cours des 12 derniers mois. »

L'Oklahoma State University Medical Center est l'un des plus grands centres d'enseignement ostéopathique du pays. Chaque année, douze programmes de résidence et neuf programmes de bourses de recherche forment plus de 250 résidents en soins primaires et en sous-spécialités. En plus d'offrir un environnement de formation de premier ordre pour les professionnels de la santé, sa mission est de fournir des soins de santé de haute qualité avec compassion pour les patients et leurs familles.

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde, portée par son expertise et son intelligence collective afin de concevoir des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la transformation d'entreprise et l'accompagnement technologique.

Le programme de partenariat Oracle aide Oracle et ses partenaires à garantir la réussite conjointe des clients et la croissance de l'entreprise. Ce programme récemment amélioré offre aux partenaires choix et flexibilité, en proposant plusieurs parcours et une solide gamme d'avantages essentiels couvrant la formation et l'habilitation, la collaboration pour la mise sur le marché, les accélérateurs techniques et l'assistance au succès. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.oracle.com/ca-fr/partner/.

Oracle, Java, MySQL et NetSuite sont des marques déposées d'Oracle Corporation. NetSuite a été la première société infonuagique (cloud), ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de l'informatique en nuage.

