ALPHARETTA, Ga., le 2 sept. 2025 /CNW/ - Alithya (TSX : ALYA) a été sélectionnée par Roskam Foods, un important fabricant sous contrat pour des marques alimentaires, des détaillants et des fournisseurs de services alimentaires reconnus mondialement, comme partenaire stratégique pour la modernisation de ses systèmes d'entreprise. Alithya pilotera la mise en œuvre des solutions Finance et Supply Chain Management de Microsoft Dynamics 365, permettant à Roskam Foods de simplifier ses opérations, accroître la visibilité sur sa chaîne d'approvisionnement et tirer parti des nouvelles capacités infonuagiques. Ces améliorations aideront l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs d'expansion.

Roskam Foods connait actuellement une importante période de croissance. Pour appuyer sa stratégie fondée sur la prise de décision basée sur les données, l'entreprise souhaite mettre en place une infrastructure numérique moderne et évolutive. Alithya supervisera la transformation de l'entreprise en tirant parti de l'accélérateur Alithya FoodXpress, une méthodologie d'implantation spécifiquement conçue pour favoriser la mise en œuvre rapide de Microsoft Dynamics 365 pour les fabricants d'aliments et de boissons.

« Ce partenariat marque le début d'une initiative plus vaste visant à renforcer l'infrastructure numérique de Roskam Foods pour soutenir ses objectifs commerciaux à long terme », a déclaré Andre LeBaron, chef de la direction financière chez Roskam Foods. « Alithya possède la bonne combinaison d'expertise et d'outils pour notre industrie, et nous sommes convaincus que cette transformation nous permettra d'étendre nos activités efficacement. »

La mise en œuvre débutera avec Marsan Foods, une filiale de Roskam Foods, qui utilise un système patrimonial. Cette approche progressive, appuyée par les capacités d'Alithya en matière de gestion du changement organisationnel, permettra à l'entreprise de poser des fondations robustes avant d'étendre Microsoft Dynamics 365 à d'autres unités d'affaires.

« Comptant des dizaines d'années d'expérience dans l'industrie des aliments et des boissons, Alithya comprend les défis et les opportunités uniques auxquels font face nos clients », a indiqué John Scandar, vice-président principal, Division Microsoft chez Alithya. « Avec notre accélérateur Alithya FoodXpress et notre vaste expertise sectorielle, nous aidons Roskam Foods à poser les bases d'une infrastructure numérique évolutive alimentée par l'IA qui soutiendra sa croissance à long terme. »

À propos de Roskam Foods

Roskam Foods est un important fabricant sous contrat et partenaire de confiance auprès de marques alimentaires et de fournisseurs de services alimentaires reconnus mondialement. Fondée en 1923 et basée à Grand Rapids, au Michigan, l'entreprise mène des opérations diversifiées à grande échelle, avec plus de deux millions de pieds carrés consacrés à la fabrication. Elle compte 50 chaînes de production réparties dans 8 usines aux États-Unis et au Canada, produisant une vaste gamme de produits surgelés, réfrigérés et de longue conservation. Pour en savoir plus sur nos capacités et la façon dont nous multiplions les possibilités pour nos partenaires, consultez notre site Web www.roskamfoods.com.

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance qui offrent des services-conseils en stratégie et en transformation numérique axés sur l'IA. Nous aidons à résoudre des défis commerciaux qui permettent à nos clients de saisir de nouvelles occasions, de moderniser les processus et de gagner en efficacité. Nous nous appuyons sur une équipe de classe mondiale d'experts passionnés de l'industrie, de propriétés intellectuelles basées sur l'IA, des plus récentes technologies numériques, d'une solide compréhension des applications critiques et d'un écosystème de partenaires pour accélérer les résultats. Nous nous appuyons sur des décennies de succès et des centres de livraison globaux spécialisés pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous nous efforçons de changer les choses. Nous sommes Alithya.

