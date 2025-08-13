Faits saillants du premier trimestre de 2026

Les revenus ont augmenté de 2,7 % pour s'établir à 124,2 M$, contre 120,9 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.





84,8 % des revenus ont été générés par des clients qui faisaient déjà affaire avec Alithya au même trimestre de l'exercice précédent.





La marge brute a connu une hausse de 3,3 % pour s'établir à 39,8 M$, contre 38,5 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.





La marge brute en pourcentage des revenus a) a augmenté pour s'établir à 32,1 %, contre 31,9 % pour le même trimestre de l'exercice précédent.





a augmenté pour s'établir à 32,1 %, contre 31,9 % pour le même trimestre de l'exercice précédent. Les charges de vente, générales et administratives ont diminué de 1,1 M$, ou de 3,4 %, pour s'établir à 30,6 M$, contre 31,7 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. Les charges de vente, générales et administratives en pourcentage des revenus a) ont reculé pour s'établir à 24,6 %, contre 26,2 % pour le même trimestre de l'exercice précédent.





ont reculé pour s'établir à 24,6 %, contre 26,2 % pour le même trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice net a augmenté pour s'établir à 0,2 M$, ou à 0,00 $ par action, alors qu'une perte nette de 2,8 M$, ou de 0,03 $ par action, avait été constatée pour le même trimestre de l'exercice précédent.





Le bénéfice net ajusté b) a connu une hausse de 1,6 M$, ou de 31,8 %, pour s'établir à 6,5 M$, contre 4,9 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par un bénéfice net ajusté par action b) de 0,07 $, contre 0,05 $ pour le même trimestre de l'exercice précédent.





a connu une hausse de 1,6 M$, ou de 31,8 %, pour s'établir à 6,5 M$, contre 4,9 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par un bénéfice net ajusté par action de 0,07 $, contre 0,05 $ pour le même trimestre de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté b) s'est accru de 1,5 M$, ou de 15,6 %, pour s'établir à 11,6 M$, ce qui correspond à une marge du BAIIA ajusté b) de 9,4 % des revenus, contre un BAIIA ajusté de 10,1 M$, correspondant à une marge du BAIIA ajusté b) de 8,3 % des revenus, pour le même trimestre de l'exercice précédent.





s'est accru de 1,5 M$, ou de 15,6 %, pour s'établir à 11,6 M$, ce qui correspond à une marge du BAIIA ajusté de 9,4 % des revenus, contre un BAIIA ajusté de 10,1 M$, correspondant à une marge du BAIIA ajusté de 8,3 % des revenus, pour le même trimestre de l'exercice précédent. Les flux de trésorerie nets affectés aux activités d'exploitation se sont établis à 4,2 M$, soit une baisse de 20,9 M$ par rapport aux flux de trésorerie de 16,7 M$ générés au même trimestre de l'exercice précédent.





Les nouveaux contrats a) conclus au premier trimestre totalisent 118,1 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation a) de 0,95 pour le trimestre. Le ratio nouveaux contrats-facturation aurait été de 1,06 si les revenus tirés des deux contrats à long terme signés dans le cadre d'une acquisition au cours du premier trimestre de l'exercice 2022 étaient exclus.





conclus au premier trimestre totalisent 118,1 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation de 0,95 pour le trimestre. Le ratio nouveaux contrats-facturation aurait été de 1,06 si les revenus tirés des deux contrats à long terme signés dans le cadre d'une acquisition au cours du premier trimestre de l'exercice 2022 étaient exclus. Au 30 juin 2025, le carnet de commandes a) représentait environ 15 mois de revenus des 12 derniers mois.





représentait environ 15 mois de revenus des 12 derniers mois. Des contrats ont été conclus avec 20 nouveaux clients.





L'acquisition de la société spécialiste des applications d'entreprise et des services de transformation eVerge Interests, Inc. et de ses filiales (« eVerge ») a eu lieu le 31 mai 2025 (l'« acquisition d'eVerge »).





Depuis le 30 juin 2025, Pierre Blanchette s'est joint à Alithya à titre de chef de la direction financière, et l'échéance des prêts subordonnés non garantis a été prorogée jusqu'en octobre 2027.

MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya » ou la « Société ») a publié aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2026, clos le 30 juin 2025. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats financiers du premier trimestre:

Faits saillants (en milliers de dollars, sauf les pourcentages de marges) T1 2026 T1 2025 Revenus 124 158 120 875 Marge brute 39 793 38 530 Marge brute en pourcentage des revenus (%)a) 32,1 % 31,9 % Charges de vente, générales et administratives 30 573 31 659 Charges de vente, générales et administratives (%)a) 24,6 % 26,2 % Bénéfice net (perte nette) 185 (2 762) Bénéfice de base et dilué (perte de base et diluée) par action -- (0,03) Bénéfice net ajustéb) 6 519 4 944 Bénéfice net ajusté par actionb) 0,07 0,05 BAIIA ajustéb) 11 629 10 058 Marge du BAIIA ajusté (%)b) 9,4 % 8,3 %

a) Il s'agit d'autres mesures financières qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres émetteurs. Voir la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous. b) Il s'agit de mesures financières non conformes aux IFRS qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres émetteurs. De plus amples informations et des rapprochements quantitatifs du bénéfice net ajusté et du BAIIA ajusté par rapport aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ». Le terme « marge du BAIIA ajusté » désigne le pourcentage du total des revenus que représente le BAIIA ajusté pendant une période donnée.

Citation de M. Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« Grâce à son équipe, Alithya est encore une fois parvenue à améliorer ses résultats trimestriels par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, et ce, dans de nombreux secteurs d'activité de l'entreprise. Nos activités aux États-Unis ont enregistré une croissance interne dépassant les 10 %, les clients cherchant à déployer les systèmes infonuagiques essentiels à leur entreprise pour mieux exploiter de façon optimale les données et tirer meilleur parti de l'IA. Il s'agit là d'une indication claire du rôle de conseiller de confiance que nous jouons. Nous avons également tiré profit des synergies découlant de nos dernières acquisitions pour renforcer notre offre de services afin de mieux soutenir notre clientèle. Notre équipe reste déterminée à concrétiser notre plan à long terme, qui est axé sur une croissance rentable et la création de valeur. »

Résultats du premier trimestre

Revenus

Pour le trimestre clos le 30 juin 2025, les revenus se sont établis à 124,2 M$, soit une hausse de 3,3 M$, ou de 2,7 %, par rapport aux revenus de 120,9 M$ dégagés au trimestre clos le 30 juin 2024.

Les revenus tirés des activités au Canada se sont établis à 59,6 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2025, soit une baisse de 5,5 M$, ou de 8,5 %, par rapport aux revenus de 65,1 M$ dégagés au trimestre clos le 30 juin 2024. Cette diminution est principalement attribuable à la réduction des revenus provenant de contrats gouvernementaux, à l'arrivée à échéance de certains projets de clients et au fait que le trimestre comptait une journée facturable de moins que le même trimestre de l'exercice précédent, le tout partiellement contrebalancé par les revenus tirés de l'acquisition de XRM Vision Inc. et de ses filiales (« XRM ») le 1er décembre 2024 (l'« acquisition de XRM ») et par la relance du secteur bancaire qui se poursuit.

Les revenus tirés des activités aux États-Unis ont atteint 59,5 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2025, soit une hausse de 8,8 M$, ou de 17,3 %, par rapport aux revenus de 50,7 M$ dégagés au trimestre clos le 30 juin 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance interne des services de transformation organisationnelle, aux taux facturables plus élevés, aux revenus dégagés par eVerge depuis son acquisition et à une incidence favorable du taux de change du dollar américain de 0,7 M$ entre les deux périodes.

Les revenus tirés des activités à l'international ont connu une hausse de 0,1 M$, ou de 0,7 %, pour s'établir à 5,1 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2025, contre 5,0 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2024.

Marge brute

La marge brute s'est chiffrée à 39,8 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2025, soit une hausse de 1,3 M$, ou de 3,3 %, par rapport à la marge brute de 38,5 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2024. Pour le trimestre clos le 30 juin 2025, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté pour s'établir à 32,1 %, contre 31,9 % pour le trimestre clos le 30 juin 2024.

Au Canada, la marge brute en pourcentage des revenus a diminué par rapport à celle du même trimestre de l'exercice précédent, ce qui est principalement attribuable à une utilisation moins soutenue, à une diminution des crédits d'impôt et aux augmentations salariales qui sont entrées en vigueur au début de l'exercice en cours, le tout partiellement contrebalancé par l'incidence favorable de l'acquisition de XRM.

Aux États-Unis, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté par rapport à celle du même trimestre de l'exercice précédent, ce qui est principalement attribuable aux gains d'efficacité, aux taux facturables plus élevés et à l'utilisation accrue de nos capacités de délocalisation stratégique.

À l'international, la marge brute en pourcentage des revenus a diminué par rapport à celle du même trimestre de l'exercice précédent, ce qui est principalement attribuable à une utilisation moins soutenue.

Charges de vente, générales et administratives

Pour le trimestre clos le 30 juin 2025, les charges de vente, générales et administratives se sont établies à 30,6 M$, soit une baisse de 1,1 M$, ou de 3,4 %, par rapport aux charges de 31,7 M$ constatées pour le trimestre clos le 30 juin 2024, et ce, malgré l'inclusion des charges liées aux activités de XRM et d'eVerge engagées depuis leur acquisition. Les charges de vente, générales et administratives en pourcentage des revenus se sont établies à 24,6 % pour le trimestre clos le 30 juin 2025, contre 26,2 % pour la même période de l'exercice précédent. La diminution des charges de vente, générales et administratives est principalement attribuable à la baisse des coûts de rémunération des employés, découlant de la rémunération variable et des coûts de séparation de 1,5 M$ engagés au cours du même trimestre de l'exercice précédent (lesquels étaient composés de coûts de cessation d'emploi et d'avantages du personnel pour des membres clés de la direction) ainsi qu'aux baisses des frais de développement des affaires, des coûts de formation et des frais d'assurance, le tout partiellement contrebalancé par les hausses de la rémunération fondée sur des actions, des honoraires professionnels et des frais de recrutement.

Bénéfice net

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 30 juin 2025 s'est établi à 0,2 M$, soit une hausse de 3,0 M$ par rapport à la perte nette de 2,8 M$ constatée pour le trimestre clos le 30 juin 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à l'augmentation de la marge brute (elle-même attribuable à la hausse des revenus et à l'incidence favorable des acquisitions de XRM et d'eVerge), à la diminution des charges de vente, générales et administratives et au recouvrement d'impôts plus important, le tout partiellement contrebalancé par la hausse des coûts d'acquisition, d'intégration et de réorganisation d'entreprises, surtout liée à l'acquisition d'eVerge, ainsi que par l'augmentation de l'amortissement des immobilisations incorporelles, la perte de change plus importante et l'augmentation des charges financières nettes pour le trimestre clos le 30 juin 2025 par rapport au trimestre clos le 30 juin 2024. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice de base et dilué par action de 0,00 $ pour le trimestre clos le 30 juin 2025, contre une perte de base et diluée de 0,03 $ par action pour le trimestre clos le 30 juin 2024.

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté s'est établi à 6,5 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2025, soit une hausse de 1,6 M$, ou de 31,8 %, par rapport au bénéfice net ajusté de 4,9 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2024. Comme expliqué ci-dessus, l'augmentation de la marge brute, attribuable aux revenus plus importants et à l'incidence favorable des acquisitions de XRM et d'eVerge, la diminution des charges de vente, générales et administratives et l'augmentation du recouvrement d'impôts ont été partiellement contrebalancées par l'augmentation de la perte de change et la hausse des charges financières nettes. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice net ajusté par action de 0,07 $ pour le trimestre clos le 30 juin 2025, contre 0,05 $ pour le trimestre clos le 30 juin 2024.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté s'est établi à 11,6 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2025, soit une hausse de 1,5 M$, ou de 15,6 %, par rapport au BAIIA ajusté de 10,1 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2024. Comme expliqué ci-dessus, cette augmentation est principalement attribuable à l'augmentation de la marge brute (elle-même attribuable à la hausse des revenus et à l'incidence favorable des acquisitions de XRM et d'eVerge) et à la diminution des charges de vente, générales et administratives. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 9,4 % pour le trimestre clos le 30 juin 2025, contre 8,3 % pour le trimestre clos le 30 juin 2024.

Nouveaux contrats

Les nouveaux contrats conclus s'élèvent à 118,1 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation de 0,95 pour le trimestre, contre un montant de 98,2 M$ et un ratio nouveaux contrats-facturation de 0,81 pour le même trimestre de l'exercice précédent. Les nouveaux contrats conclus au cours des 12 mois précédant le 30 juin 2025 se sont établis à 440,6 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation de 0,92.

En excluant les revenus tirés des deux contrats à long terme signés dans le cadre d'une acquisition au cours du premier trimestre de l'exercice 2022, le ratio nouveaux contrats-facturation aurait plutôt été de 1,06 pour le premier trimestre de l'exercice en cours, ou de 0,92 pour le même trimestre de l'exercice précédent, tandis que le ratio nouveaux contrats-facturation des 12 mois précédant le 30 juin 2025 se serait établi à 1,03.

Liquidité et ressources en capital

Pour le trimestre clos le 30 juin 2025, les flux de trésorerie nets affectés aux activités d'exploitation se sont établis à 4,2 M$, soit une baisse de 20,9 M$ par rapport aux flux de trésorerie de 16,7 M$ générés au trimestre clos le 30 juin 2024. Ce recul par rapport aux flux de trésorerie nets dégagés des activités d'exploitation au même trimestre de l'exercice précédent est principalement attribuable aux variations défavorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

Les variations défavorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 12,9 M$ constatées pour le trimestre clos le 30 juin 2025 sont principalement attribuables au calendrier des paiements, aux délais de recouvrement et au moment de l'émission des factures et sont principalement composées d'une baisse de 9,1 M$ des créditeurs et charges à payer, d'une augmentation de 8,0 M$ des travaux en cours, d'une diminution de 6,5 M$ des revenus différés et d'une augmentation de 1,2 M$ des crédits d'impôt à recevoir, le tout partiellement contrebalancé par une baisse de 11,5 M$ des débiteurs et autres créances et une diminution de 0,3 M$ des charges payées d'avance. Pour le trimestre clos le 30 juin 2024, les variations favorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 9,4 M$ étaient principalement attribuables au calendrier des paiements, aux délais de recouvrement et au moment de l'émission des factures et étaient principalement composées d'une baisse de 15,1 M$ des débiteurs et autres créances et d'une diminution de 7,9 M$ des crédits d'impôt à recevoir, partiellement contrebalancées par une augmentation de 7,5 M$ des travaux en cours, une baisse de 3,7 M$ des créditeurs et charges à payer, une diminution de 1,5 M$ des revenus différés et une augmentation de 0,9 M$ des charges payées d'avance.

Au 30 juin 2025, les prélèvements au titre de la facilité de crédit s'établissaient à 96,1 M$, compte tenu de l'incidence de l'acquisition d'eVerge réalisée au cours du trimestre, et les ressources en capital à la disposition d'Alithya s'élevaient à 115,7 M$. Ces dernières se composent de la trésorerie et des montants disponibles au titre de ses facilités de crédit, y compris la clause accordéon. La direction estime que la Société est bien placée pour poursuivre ses activités tout en maintenant des niveaux de liquidité adéquats

Acquisition d'eVerge

Le 31 mai 2025, Alithya a fait l'acquisition d'eVerge moyennant un prix d'achat de 23,5 M$ US payable en espèces, dont 4,7 M$ US au titre d'une clause d'indexation sur le résultat potentiel.

eVerge se spécialise dans les applications d'entreprise et les services de transformation, avec une expertise dans la mise en œuvre de solutions de gestion de la relation client (CRM) à l'aide de Salesforce et de gestion du capital humain (HCM) et de l'expérience client (CX) à l'aide d'Oracle, entre autres technologies. Avec une équipe d'environ 160 professionnels, eVerge exerce ses activités aux États-Unis et en Inde.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres règles refuges américaines applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futur et des perspectives d'affaires d'Alithya, de même que d'autres renseignements ayant trait à la stratégie commerciale et aux plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « prévoit », « s'attend à », « entend », « planifie », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « pourrait », « voudrait », « fera », « peut », « est en mesure de », « continue », « possible », « devrait », « projette », « cible » et d'autres termes et expressions similaires ou variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces expressions et termes particuliers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse incluent des renseignements ou des déclarations portant notamment sur les éléments suivants : i) notre capacité à générer des revenus suffisants pour soutenir nos activités; ii) notre capacité à tirer parti des occasions d'affaires et à atteindre les objectifs fixés dans notre plan stratégique triennal; iii) notre capacité à maintenir nos activités et à faire croître notre entreprise, notamment en élargissant la gamme des services que nous offrons, en tirant parti de l'intelligence artificielle (« IA »), de notre présence dans différentes régions et de nos capacités en matière de délocalisation stratégique, de notre expertise et de nos offres intégrées et en concluant de nouveaux contrats et en perçant de nouveaux marchés; iv) notre stratégie, nos activités futures et nos perspectives, y compris nos attentes quant aux revenus futurs découlant de nouveaux contrats et du carnet de commandes et à l'égard de la croissance du rendement du capital investi que nous offrons aux parties prenantes à long terme; v) notre capacité à assurer le service de notre dette et à réunir des capitaux additionnels; vi) nos estimations concernant notre rendement financier, y compris nos revenus, notre rentabilité, nos coûts et nos charges, nos marges brutes, nos liquidités, nos ressources en capital et nos dépenses en immobilisations; vii) notre capacité à identifier des cibles appropriées à acquérir et à réaliser les synergies ou les économies de coûts attendues en lien avec leur intégration; et viii) notre capacité à satisfaire aux besoins de nos parties prenantes, à les surpasser et à trouver un équilibre à cet égard.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider les investisseurs et les autres lecteurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya ainsi que son cadre d'exploitation attendu, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs énoncés à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025, ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes et américaines de temps à autre et que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a pas actuellement connaissance ou qu'elle juge négligeables à l'heure actuelle pourraient avoir une incidence défavorable significative sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, ses activités ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comprend certaines mesures qui n'ont pas été établies conformément aux IFRS et d'autres mesures financières. Le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action, le BAIIA, la marge du BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS et les nouveaux contrats, le ratio nouveaux contrats-facturation, le carnet de commandes, la marge brute en pourcentage des revenus et les charges de vente, générales et administratives en pourcentage des revenus sont d'autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué de presse. Ces mesures sont fournies à titre de complément d'information aux mesures conformes aux IFRS pour permettre de mieux comprendre les résultats d'exploitation d'Alithya du point de vue de la direction. Ces mesures n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et ne sont donc vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Elles doivent être vues comme un supplément d'information et non comme un substitut à l'information financière établie conformément aux IFRS. Elles fournissent aux investisseurs des renseignements supplémentaires sur les résultats d'exploitation d'Alithya et mettent ainsi en évidence des tendances dans les activités d'Alithya qui seraient peut-être passées inaperçues si les investisseurs s'appuyaient uniquement sur les mesures conformes aux IFRS. Pour de plus amples renseignements au sujet des mesures non conformes aux IFRS et des autres mesures financières, se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 30 juin 2025, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. Cette rubrique comporte des explications au sujet de la composition et de l'utilité de ces mesures financières et ratios financiers non conformes aux IFRS et est intégrée par renvoi au présent communiqué de presse.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté :





Trimestres clos les 30 juin (en milliers de dollars)

2025

2024



$

$ Bénéfice net (perte nette)

185

(2 762) Coûts d'acquisition, d'intégration et de réorganisation d'entreprises

2 047

783 Amortissement des immobilisations incorporelles

4 955

4 644 Rémunération fondée sur des actions

2 372

1 685 Dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation et perte à la résiliation de contrats de location

37

-- Coûts de séparation

--

1 502 Impôt lié à l'actif d'impôt différé comptabilisé lors de la répartition du prix d'achat

(1 948)

-- Effet des impôts liés aux éléments susmentionnés

(1 129)

(908) Bénéfice net ajustéa)

6 519

4 944 Bénéfice de base et dilué (perte de base et diluée) par action

--

(0,03) Bénéfice net ajusté par actiona)

0,07

0,05











a) Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 30 juin 2025, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre le bénéfice net (la perte nette), d'une part, et le BAIIA et le BAIIA ajusté, d'autre part :





Trimestres clos les 30 juin (en milliers de dollars)

2025

2024



$

$ Revenus

124 158

120 875 Bénéfice net (perte nette)

185

(2 762) Charges financières nettes

2 840

2 372 (Recouvrement) charge d'impôts

(3 038)

756 Amortissement des immobilisations corporelles

1 065

1 095 Amortissement des immobilisations incorporelles

4 955

4 644 BAIIAa)

6 007

6 105 Marge du BAIIAa)

4,8 %

5,1 % Ajusté pour :







Perte (gain) de change

1 166

(17) Rémunération fondée sur des actions

2 372

1 685 Coûts d'acquisition, d'intégration et de réorganisation d'entreprises

2 047

783 Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles

37

-- Coûts de séparation

--

1 502 BAIIA ajusté a)

11 629

10 058 Marge du BAIIA ajustéa)

9,4 %

8,3 %











a) Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 30 juin 2025, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov.

Conférence téléphonique du premier trimestre

Alithya tiendra une conférence téléphonique le 13 août 2025, à 9 h (heure de l'Est), pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1 800 990-4777 ou encore par webdiffusion à l'adresse https://app.webinar.net/qr62ePxe3La. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible jusqu'au 20 août 2025 en composant le 1 888 660-6345, suivi de 86138#.

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance tirant parti de l'IA et des technologies de pointe pour offrir des services de stratégie d'affaires et de transformation numérique. Nous aidons nos clients à relever les défis d'affaires pour leur permettre de saisir de nouvelles occasions, de moderniser leurs processus et de gagner en efficacité. Nous comptons sur une équipe de tout premier plan composée d'experts passionnés par leur secteur qui tablent sur des solutions exclusives propulsée par IA, des technologies numériques novatrices, une compréhension approfondie des applications d'affaires cruciales et un écosystème de partenaires pour obtenir des résultats plus rapidement. Nous avons jeté les bases de notre succès en déployant un réseau de prestation de services spécialisés à l'échelle mondiale pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous nous efforçons de changer la donne. Nous sommes Alithya.

Note au lecteur : Le rapport de gestion ainsi que les états financiers consolidés résumés intermédiaires et les notes afférentes pour le trimestre clos le 30 juin 2025 peuvent être consultés sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.alithya.com. Sur demande, les actionnaires peuvent recevoir sans frais une copie papier de ces documents.

SOURCE Alithya Group inc.

Source : Relations avec les investisseurs d'Alithya, [email protected]; Relations avec les médias, [email protected]