MONTRÉAL, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (« Alithya ») divulguera le vendredi 13 février 2026 ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2026 terminé le 31 décembre 2025.

Alithya tiendra également une conférence téléphonique suivie d'une période de questions et réponses pour la communauté financière à 9 h 00 (HE).

Les états financiers, le rapport de gestion, le communiqué de presse et la présentation seront publiés sur le site Web d'Alithya dans la section Investisseurs.

Conférence téléphonique Date: Le vendredi 13 février 2026 Heure: 9 h 00 (heure de l'Est) Numéro d'appel sans frais: 1-800-990-4777 Webdiffusion simultanée: https://app.webinar.net/e9PVp7yLZMJ

Réécoute

Une rediffusion sera disponible jusqu'au 20 février 2026 :

Numéro d'appel sans frais pour la réécoute: 1-888-660-6345

Code d'accès pour la rediffusion de la conférence: 69704 #

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance qui misent sur l'IA et les technologies dernier cri pour offrir des services en conseils stratégiques et en transformation numérique. Nous aidons à résoudre des défis commerciaux qui permettent à nos clients de saisir de nouvelles occasions, de moderniser les processus et de gagner en efficacité. Nous nous appuyons sur une équipe de classe mondiale d'experts passionnés de l'industrie, de propriétés intellectuelles basées sur l'IA, des plus récentes technologies numériques, d'une solide compréhension des applications critiques et d'un écosystème de partenaires pour accélérer les résultats. Nous nous appuyons sur des décennies de succès et sur des centres de livraison globaux spécialisés pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous nous efforçons de changer les choses. Nous sommes Alithya.

SOURCE Alithya Group inc.

Pour plus d'informations : Contact média : [email protected]