Alithya annonce les résultats de l'élection de ses administrateurs

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya ») a tenu virtuellement aujourd'hui son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée »). Au total, 40 521 385 actions à droit de vote subalterne de catégorie A et 7 326 880 actions à droit de vote multiple de catégorie B étaient représentées lors de l'assemblée, ce qui représente environ 68,58 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation en date du 14 juillet 2025, soit la date de référence pour l'assemblée.

Le conseil d'administration d'Alithya avait fixé à huit le nombre d'administrateurs devant être élus à l'assemblée. Les huit candidats aux postes d'administrateur nominés dans la circulaire de sollicitation de procurations d'Alithya en date du 14 juillet 2025 ont été élus par une majorité des voix exprimées. Les voix exprimées pour l'élection des administrateurs se sont établies comme suit :



Votes pour Abstentions Dana Ades-Landy 99,15 % 0,85 % André P. Brosseau 99,65 % 0,35 % Ines Gbegan 99,56 % 0,44 % Lucie Martel 99,58 % 0,42 % Paul Raymond 99,14 % 0,86 % Ghyslain Rivard 95,70 % 4,30 % C. Lee Thomas 99,61 % 0,39 % Pierre Turcotte 97,82 % 2,18 %

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance tirant parti de l'IA et des technologies de pointe pour offrir des services de stratégie d'affaires et de transformation numérique. Nous aidons nos clients à relever les défis d'affaires pour leur permettre de saisir de nouvelles occasions, de moderniser leurs processus et de gagner en efficacité. Nous comptons sur une équipe de tout premier plan composée d'experts passionnés par leur secteur qui tablent sur des solutions exclusives propulsée par IA, des technologies numériques novatrices, une compréhension approfondie des applications d'affaires cruciales et un écosystème de partenaires pour obtenir des résultats plus rapidement. Nous avons jeté les bases de notre succès en déployant un réseau de prestation de services spécialisés à l'échelle mondiale pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous nous efforçons de changer la donne. Nous sommes Alithya.

