MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) ("Alithya" ou la "Société") annonce le départ de Nicolas Lavoie, Chef des Finances ("CFO") pour des raisons personnelles.

M. Lavoie demeurera au sein de la Société jusqu'au 23 avril 2025, afin d'assurer une transition efficace. La Société a mandaté une firme de recrutement exécutive pour l'assister dans sa recherche d'un nouveau CFO. En date effective du 26 mars 2025, Debbie Di Gregorio a été nommée au poste de Cheffe intérimaire de la direction financière alors que la Société procède à la recherche d'un nouveau CFO. Mme Di Gregorio s'est jointe à Alithya en octobre 2018 en tant que Vice-présidente des finances et a assumé le rôle de Cheffe intérimaire de la direction financière entre le 28 juin 2024 et le 8 décembre 2024. Avant de se joindre à la Société, Mme Di Gregorio a occupé des postes de direction en finance, dont celui de Vice-présidente de l'audit chez Richter, une société canadienne indépendante de conseil financier et de comptabilité, pendant près de 25 ans. Mme Di Gregorio détient un titre de comptable professionnelle agréée (CPA), un diplôme d'études supérieures en Comptabilité de l'Université McGill, et un baccalauréat en Commerce de l'Université Concordia.

« Debbie a une excellente compréhension des activités commerciales d'Alithya et, au cours des six dernières années, elle est devenue une conseillère de confiance pour les équipes des finances et de l'exploitation, ainsi que pour le conseil d'administration. Alors que nous entreprenons le processus de recherche d'un remplaçant ou d'une remplaçante, je suis impatient de continuer à travailler avec Debbie. » a mentionné Paul Raymond, Président et Chef de la direction.

M. Lavoie quitte son poste de CFO pour des raisons personnelles, et non à la suite d'une mésentente avec la Société ou le conseil d'administration par rapport aux résultats financiers, aux traitements comptables, ou aux divulgations financières de la Société. La Société prévoit publier ses résultats pour le trimestre et l'année se terminant le 31 mars 2025 à la mi-juin 2025.

