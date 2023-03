ALIMENTATION COUCHE-TARD REMPORTE DE NOUVEAU LE PRIX GALLUP EXCEPTIONAL WORKPLACE AWARD

LAVAL, QC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société »), un chef de file à l'échelle mondiale de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, a remporté le prix Gallup Exceptional Workplace Award (GEWA) de 2023, qui récompense les cultures d'entreprise les plus engagées au monde. Couche-Tard reçoit ce prix pour la deuxième année consécutive.

En cette année marquée par des crises géopolitiques, des défis économiques mondiaux et la reprise continue après la pandémie de la COVID-19, Gallup a reconnu Couche-Tard pour sa capacité à favoriser et à maintenir une forte mobilisation auprès des employés au sein de son équipe globale.

Jim Harter, scientifique en chef de la gestion du milieu de travail et du bien-être pour Gallup, a affirmé : « Les lauréats des prix GEWA 2023 de Gallup ont prouvé que, même dans les périodes les plus difficiles, les cultures fortes sont résilientes et trouvent de nouvelles façons de travailler pour répondre aux besoins des clients. Ces organisations ont continué à faire de l'engagement des employés une priorité culturelle centrale dans le cadre de leur stratégie d'entreprise, et elles ont maintenu des niveaux records d'engagement chez leurs employés tout en atteignant ou dépassant leurs objectifs d'affaires. »

Le ratio entre les employés engagés et les employés activement désengagés des sociétés gagnantes des prix GEWA est 16 fois plus élevé que la moyenne internationale. À l'échelle mondiale, seulement 21 % des employés sont mobilisés - c'est-à-dire engagés dans leur travail et ancrés dans leur milieu de travail - et seulement 32 % des employés américains sont mobilisés. Soixante-douze pour cent des employés des organisations gagnantes des prix GEWA sont mobilisés.

« Notre mission est de faciliter la vie de nos clients un peu plus chaque jour », a déclaré Ina Strand, chef de la direction des ressources humaines de Couche-Tard. « Et cela n'est possible que si les employés sont mobilisés, qu'ils comprennent et acceptent leur rôle dans notre réussite et qu'ils saisissent les occasions d'apprendre et de progresser dans leur carrière. Notre sondage annuel sur l'engagement des employés, maVOIX, mené par Gallup, nous a été d'une aide précieuse pour trouver d'autres moyens d'améliorer davantage l'expérience des membres de nos équipes, et nous sommes heureux de constater que ces efforts ont porté fruit pour une deuxième année consécutive en recevant ce prix GEWA. »

« Je suis très fier de la culture d'Une équipe que nous avons favorisée chez Couche-Tard », a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard. Elle se reflète dans les résultats que notre équipe continue de générer pour notre entreprise, malgré une économie mondiale instable et complexe. C'est un honneur que notre entreprise figure parmi les organisations mondiales prestigieuses dont le succès repose sur un engagement réel des employés, et nous avons hâte de concrétiser ce que nous avons appris du sondage de cette année pour continuer à faire des progrès tangibles. Je tiens à remercier tous les membres de notre équipe pour leur engagement continu envers nos clients et nos communautés. »

La méta-analyse de Gallup sur l'engagement et la performance des équipes est l'étude sur les milieux de travail la plus complète jamais réalisée, comprenant des données sur plus de deux millions d'employés provenant de 276 organisations dans 54 secteurs d'activités et 96 pays. Selon Gallup, les organisations très mobilisées surpassent considérablement leurs pairs en ce qui concerne les résultats commerciaux importants, et notamment l'évaluation des clients, la rentabilité, la productivité, le roulement de personnel, les incidents liés à la sécurité, les pertes, l'absentéisme, la qualité, le bien-être et la mise en place d'un comportement empreint de civisme en milieu de travail.

Pour obtenir la liste complète des lauréats des prix GEWA et en savoir plus sur le processus de sélection, consultez la page des lauréats (en anglais seulement).

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 24 pays et territoires et ayant plus de 14 300 magasins, dont approximativement 10 900 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 122 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

À propos de Gallup

Gallup fournit des analyses et des conseils pour aider les dirigeants et les organisations à résoudre leurs problèmes les plus pressants. Combinant plus de 80 années d'expérience avec sa portée mondiale, Gallup en connaît plus que toute autre société au monde sur les attitudes et les comportements des employés, des clients, des étudiants et des citoyens.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Renseignements: Questions des investisseurs - Relations investisseurs : Jean-Philippe D. Lachance, Vice-président, Relations investisseurs et Trésorerie, Tél.: 450-662-6632, poste 4619, [email protected]; Questions des médias - Relations avec les médias : Lisa Koenig, Chef de service, Communications globales, Tél.: 450-662-6632, poste 6611, [email protected]