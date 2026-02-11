LAVAL, QC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « Société ») (TSX : ATD) présentera aujourd'hui à Toronto sa mise à jour stratégique 2026. La Société introduira sa stratégie Piliers + Croissance : Renforcer les piliers et Investir dans la croissance. La stratégie vise à renforcer les plateformes principales tout en saisissant des occasions d'investissement ciblées visant à stimuler une croissance rentable à long terme.

« Nous sommes heureux d'annoncer la prochaine étape de notre parcours de croissance. La stratégie Piliers + Croissance est une stratégie ciblée qui s'appuie sur notre leadership dans nos catégories principales tout prévoyant l'investissement dans les domaines qui permettront à Couche-Tard d'acquérir et de fidéliser des clients pendant les années à venir », a déclaré Alex Miller, président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard. « Miser sur les capacités, la technologie, les données et la chaîne d'approvisionnement soutenant nos magasins nous permet de renforcer ce que nous faisons de mieux pour nos clients aujourd'hui tout en stimulant une nouvelle croissance pour l'avenir. Cette stratégie vise à mettre à profit la pleine puissance de notre envergure, de notre réseau et de nos employés pour créer davantage de valeur pour nos actionnaires, et je suis extrêmement fier du talent et de l'engagement de notre équipe alors que nous entamons ce nouveau chapitre. »

Filipe Da Silva, chef de la direction financière, a ajouté : « Nous sommes convaincus que nous disposons de la bonne recette pour soutenir une croissance rentable assortie de cibles adaptées, mesurables et bien comprises dans l'ensemble de l'organisation. Nous continuons de miser sur la cohérence de l'exécution opérationnelle et sur la création de valeur à long terme. La stratégie Piliers + Croissance trace la voie pour soutenir la croissance du bénéfice net et le déploiement rigoureux du capital ».

Orientations à long terme

À cette occasion, la Société fournit également de nouvelles orientations à long terme. Les perspectives financières suivantes remplacent toutes les perspectives financières auparavant fournies par la Société.

De la fin de l'exercice 2026 à la fin de l'exercice 2030, la Société vise l'atteinte des TCAC suivants :

taux de croissance d'un exercice à l'autre des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées 1,2 : 2 % à 3 %;

: 2 % à 3 %; total des revenus tirés des marchandises et des services : 4 % à 5 %;

marge brute totale sur le carburant pour le transport routier 1 : en phase avec l'inflation;

: en phase avec l'inflation; taux de croissance d'un exercice à l'autre des frais d'exploitation normalisés 1,2 : en phase avec l'inflation ou inférieurs à celle-ci;

: en phase avec l'inflation ou inférieurs à celle-ci; BAIIA ajusté 1 : 6 % à 8 %;

: 6 % à 8 %; bénéfice net ajusté par action dilué1 : 10 % ou plus.

Les orientations à long terme ne tiennent pas compte de la réalisation d'opérations qui modifieraient considérablement notre portefeuille, nos segments d'activité ou notre orientation stratégique3.

De plus, la Société fournit également des indications concernant les flux de trésorerie disponibles de l'exercice 20261, qui devraient dépasser 2,5 milliards de dollars américains.

Au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, les prévisions à long terme et pour l'exercice 2026 de la Société constituent des « perspectives financières » et de l'« information prospective ». Les présentes perspectives financières ont pour but de fournir une description des attentes de la direction concernant la performance financière et les perspectives à long terme et l'exercice 2026 de la Société et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les prévisions à long terme et pour l'exercice 2026 de la Société sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et les résultats réels pourraient varier considérablement en raison de nombreux facteurs, y compris les facteurs de risque mentionnés dans le présent communiqué. Pour de plus amples renseignements, y compris à l'égard de ces hypothèses et facteurs, voir ci-dessous la rubrique « Déclarations prospectives ».

L'exercice 2025 désigne la période de 52 semaines terminée le 27 avril 2025. L'exercice 2026 désigne la période de 52 semaines se terminant le 26 avril 2026. L'exercice 2030 désigne la période de 52 semaines se terminant le 28 avril 2030.

_________________________________

1 Voir la rubrique « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS®. Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées pour l'exercice 2025 de (0,4 %) (revenus tirés des marchandises et des services - 18,4 milliards de dollars américains). Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier pour l'exercice 2025 de 6,4 milliards de dollars américains (total des ventes de carburant pour le transport routier - 53,9 milliards de dollars américains). Croissance (diminution) normalisée des frais d'exploitation pour l'exercice 2025 de 3,3 % (frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration - 7,1 milliards de dollars américains). BAIIA ajusté de 6,0 milliards de dollars américains pour l'exercice 2025 (bénéfice net - 2,6 milliards de dollars américains). Bénéfice net ajusté par action dilué pour l'exercice 2025 de 2,71 $ US (bénéfice net par action dilué - 2,71 $ US). Flux de trésorerie disponibles pour l'exercice 2025 de 1,8 milliard de dollars américains (bénéfice net - 2,6 milliards de dollars américains).

2 Pour la croissance des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées et la croissance normalisée des frais d'exploitation, le TCAC est déterminé à l'aide de la formule suivante : ((1 + estimation pour l'exercice 2027) * (1 + estimation pour l'exercice 2028) * (1 + estimation pour l'exercice 2029) * (1 + estimation pour l'exercice 2030)) ^ (1/4) - 1. Il est à noter que les mesures estimées pour les exercices 2027/2028/2029/2030 représentent la croissance annuelle estimée d'un exercice à l'autre du taux applicable, calculée selon les méthodologies standard de la Société, lesquelles sont décrites plus en détail à la rubrique « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » du présent communiqué.

3 Voir la rubrique « Déclarations prospectives » pour plus d'informations.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant près de 17 300 magasins, dont approximativement 13 200 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 500 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités, son rapport de gestion ou d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada, rendez-vous à l'adresse https://corpo.couche-tard.com ou sur SEDAR+ sous le profil de Couche-Tard à l'adresse www.sedarplus.ca.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans le présent communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes et les prévisions de Couche-Tard, y compris les orientations à long terme et pour l'exercice 2026 de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Bien que nous fondions les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes qui font en sorte que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou qui pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection ou d'une attente particulière.

Les orientations de Couche-Tard sont notamment fondées sur les hypothèses importantes suivantes :

notre capacité à mettre en œuvre des initiatives de développement à l'échelle des marchandises et des activités des magasins comparables afin de stimuler la croissance et d'améliorer la rentabilité;

notre capacité à tirer parti de la transition des produits à base de nicotine, à augmenter la croissance tirée des breuvages et à livrer des résultats selon les quatre piliers de croissance de notre parcours alimentaire;

notre capacité à gérer le volume et la marge brute totale sur le carburant pour le transport routier, grâce à la chaîne d'approvisionnement, au commerce de détail, au commerce interentreprises et aux initiatives de développement pour soutenir la croissance et la rentabilité;

notre capacité à investir stratégiquement dans des sites, des centres de distribution, la mobilité électrique, des entreprises de lave-autos, de nouvelles initiatives génératrices de revenus comme des initiatives médias tous azimuts et des initiatives technologiques, et à les étendre pour soutenir la croissance à long terme;

notre capacité à générer des flux de trésorerie suffisants chaque année pour soutenir les rachats d'actions.

notre capacité à étendre notre réseau grâce à des initiatives de développement, à des investissements ciblés, à des acquisitions sélectives de sites individuels et à la croissance organique de nos franchises (étant entendu que nos orientations ne tiennent pas compte de la réalisation d'opérations qui modifieraient considérablement notre portefeuille, nos segments d'activité ou notre orientation stratégique);

la croissance des revenus tirés de nos canaux de distribution alimentaire devrait dépasser celle des ventes de marchandises;

les efforts constants en matière d'investissements technologiques au cours de l'exercice 2026;

notre capacité à atteindre nos objectifs à l'égard du contrôle des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration additionnels et notre programme « Prêts à servir » qui devrait représenter un BAIIA d'une valeur d'environ 850 millions de dollars américains d'ici l'exercice 2030;

notre capacité à renforcer notre fonds de roulement grâce à des structures améliorées des comptes débiteurs et créditeurs et à une gestion améliorée des stocks, et à mettre en œuvre une approche rigoureuse en matière de dépenses en immobilisations;

les hypothèses de volume à long terme fondées sur les tendances du marché et les rapports et analyses de tiers.

Les orientations de Couche-Tard sont également fondées sur un certain nombre d'hypothèses économiques et de marché, notamment les suivantes :

les principales devises utilisées dans les activités de la Société devraient continuer de l'être à des niveaux près des niveaux actuels;

les tendances stables de l'industrie et l'environnement macroéconomique;

l'absence de modifications importantes des lois fiscales ou des traités applicables à la Société;

l'absence d'incidence importante de nature financière, opérationnelle ou concurrentielle découlant de modifications ou de l'application de la réglementation touchant les activités mondiales de la Société;

l'indice des prix à la consommation (l'« IPC »), défini comme l'indice officiel des prix à la consommation publié par l'autorité gouvernementale ou statistique compétente de chaque pays où la Société exerce ses activités (sur lequel la Société se fonde pour déterminer l'inflation), devrait se maintenir aux niveaux actuels ou à des niveaux près de ceux-ci.

De plus amples renseignements sur les orientations de Couche-Tard et les hypothèses connexes se trouvent dans les documents de présentation de la mise à jour stratégique 2026, qui seront mis à la disposition du public. Voir « Webdiffusion de la journée des investisseurs ».

Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats à long terme et de l'exercice 2026 et les résultats réels de Couche-Tard, mentionnons les risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et disponibles sur SEDAR+, sous le profil de Couche-Tard, à l'adresse www.sedarplus.ca, y compris à la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport de gestion pour la période de 52 semaines terminée le 27 avril 2025. Les risques qui y sont décrits ne sont pas les seuls auxquels nous faisons face. Des risques supplémentaires dont nous n'avons actuellement pas connaissance ou que nous jugeons actuellement non significatifs pourraient également nuire de façon importante à nos activités, à notre situation financière ou à nos résultats d'exploitation. À moins qu'elle n'y soit tenue selon la législation en valeurs mobilières applicable, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Mesures non conformes aux normes comptables IFRS

Afin de fournir plus d'informations sur la performance de la société et fournir une description des attentes de la direction à cet égard, les informations financières incluses dans ce communiqué de presse contiennent certaines données qui ne sont pas des mesures de performance reconnues par les normes comptables IFRS® telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« normes comptables IFRS ») et qui sont également calculées sur une base ajustée en excluant certains éléments spécifiques. Ces mesures de performance s'appellent les « mesures non conformes aux normes comptables IFRS ». Nous croyons que ces mesures non conformes aux normes comptables IFRS sont utiles à la direction, aux investisseurs ainsi qu'aux analystes, car elles fournissent plus d'informations pour mesurer la performance et la situation financière de la société.

Les mesures financières non conformes aux normes comptables IFRS suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier ;

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté ;

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société ;

Flux de trésoreries disponibles, incluant Dépenses en immobilisations nettes et Autres éléments (« Flux de trésoreries disponibles »).

Les ratios non conformes aux normes comptables IFRS suivants sont utilisés dans nos divulgations financières :

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées ;

Croissance normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration ;

Bénéfice net ajusté par action dilué.

Des mesures financières supplémentaires sont également utilisées dans nos divulgations financières et ces mesures sont décrites lorsqu'elles sont présentées.

Les mesures financières et les ratios non conformes aux normes comptables IFRS sont principalement dérivés des états financiers consolidés, mais n'ont pas de sens normalisé prescrit par les normes comptables IFRS. Ces mesures non conformes aux normes comptables IFRS ne doivent pas être considérées séparément ou comme substituts à des mesures financières reconnues par les normes comptables IFRS. De plus, nos méthodes de calcul des mesures non conformes aux normes comptables IFRS peuvent différer de celles utilisées par d'autres sociétés ouvertes. Toute modification ou reformulation pourrait avoir une incidence significative. Ces mesures peuvent aussi être présentées sur une base pro forma, en tenant compte des acquisitions et des nouvelles normes comptables, si celles-ci ont un impact matériel.

Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier. La marge brute totale sur le carburant pour le transport routier se compose du Chiffre d'affaires total sur le carburant pour le transport routier moins le Coût des ventes total sur le carburant pour le transport routier, excluant amortissement et perte de valeur. Cette mesure est jugée utile pour évaluer la performance sous-jacente de nos activités.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Chiffre d'affaires total sur le carburant pour le transport routier, selon les normes comptables IFRS, à la Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier :



Périodes de 24 semaines terminées le Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US) 12 octobre 2025 13 octobre 2024 27 avril 2025 28 avril 2024 Chiffre d'affaires total sur le carburant pour le transport routier 25 584,4 26 540,3 53 904,7 51 023,2 Coût des ventes total de carburant pour le transport routier, excluant amortissement et perte de valeur 22 295,5 23 406,2 47 487,2 45 206,3 Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier 3 288,9 3 134,1 6 417,5 5 816,9

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté. Le BAIIA représente le Bénéfice net, plus les Impôts sur les bénéfices, les Frais financiers nets et l'Amortissement et perte de valeur. Le BAIIA ajusté représente le BAIIA ajusté pour exclure les frais d'acquisition, l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Ces mesures de performance sont jugées utiles pour faciliter l'évaluation de nos activités courantes et notre capacité à générer des flux de trésorerie afin de financer nos besoins en liquidités, y compris notre programme de dépenses en immobilisations, nos rachats d'actions et le paiement de dividendes.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les normes comptables IFRS, au BAIIA et au BAIIA ajusté :



Périodes de 24 semaines terminées le Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US) 12 octobre 2025 13 octobre 2024 27 avril 2025 28 avril 2024 Bénéfice net 1 529,4 1 505,1 2 592,4 2 732,2 Ajouter :







Impôts sur les bénéfices 457,1 456,0 729,7 715,9 Frais financiers nets 253,7 232,9 512,5 387,9 Amortissement et perte de valeur 1 061,9 908,4 2 105,4 1 760,1 BAIIA 3 302,1 3 102,4 5 940,0 5 596,1 Ajustements :







Frais d'acquisition 10,3 4,0 19,4 18,1 Gain sur la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo (66,4) -- -- -- BAIIA ajusté 3 246,0 3 106,4 5 959,4 5 614,2

Flux de trésoreries disponibles, incluant Dépenses en immobilisations nettes et Autres éléments (« Flux de trésoreries disponibles »). Les flux de trésoreries disponibles représentent le BAIIA moins i) les Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles et d'autres actifs (« Dépenses en immobilisations ») net des Produits de la cession d'immobilisations corporelles et d'autres actifs (collectivement « Dépenses en immobilisations nettes ») et ii) Intérêts versés, Sorties de fonds se rapportant au principal des obligations locatives, Impôts sur les bénéfices versés nets et Dividendes versés en trésorerie, net des Intérêts et dividendes reçus (collectivement « Autres éléments »). Cette mesure est jugée utile à la direction, aux investisseurs et aux analystes puisqu'elle démontre notre efficacité à générer de la trésorerie.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du BAIIA, dont la méthodologie de calcul est décrite dans la section « Bénéfice avant impôts, intérêts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») », aux flux de trésoreries disponibles :



Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US) 27 avril 2025 28 avril 2024 BAIIA 5 940,0 5 596,1 Moins :



Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles et d'autres actifs (« Dépenses en immobilisations ») 2 326,6 1 943,1 Moins : Produits de la cession d'immobilisations corporelles et d'autres actifs 135,1 87,1 Dépenses en immobilisations nettes 2 191,5 1 856,0 Moins :



Intérêts versés 627,5 491,3 Sorties de fonds se rapportant au principal des obligations locatives 513,2 478,9 Impôts sur les bénéfices versés, nets 493,5 770,7 Dividendes versés en trésorerie 505,3 453,0 Moins : Intérêts et dividendes reçus 194,6 161,4 Autres éléments 1 944,9 2 032,5 Flux de trésoreries disponibles 1 803,6 1 707,6

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées. La croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées représentent la croissance (diminution) des revenus consolidés cumulés des marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises consolidés sont définis comme les Revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. La croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées est calculée sur la base de devises constantes en utilisant le taux de change moyen respectif de la période en cours pour la période en cours ainsi que pour la période correspondante. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à générer une croissance organique sur une base comparable dans l'ensemble de notre réseau de magasins.

Le tableau ci-dessous rapproche les revenus tirés des marchandises et services, selon les normes comptables IFRS, aux ventes de marchandises par magasin comparable consolidées et le pourcentage de croissance (diminution) qui en résulte :



Périodes de 24 semaines terminées le Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US) 12 octobre 2025 13 octobre 2024 27 avril 2025 28 avril 2024 Revenus tirés des marchandises et services 9 370,5 8 880,0 18 359,4 17 535,9 Ajustements :







Revenus de services (545,1) (496,2) (1 114,0) (949,2) Effet net de change -- 67,8 -- (68,3) Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de marchandises par magasin comparable (489,9) (257,5) (1 143,2) (344,4) Total des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées 8 335,5 8 194,1 16 102,2 16 174,0 Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable consolidées 1,7 %

(0,4 %)



Croissance normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« croissance normalisée des frais d'exploitation »). La croissance normalisée des frais d'exploitation consiste en la croissance des Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, ajustée pour tenir compte de l'impact des changements dans notre réseau, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, de l'impact d'éléments plus volatils sur lesquels nous avons un contrôle limité incluant, sans s'y limiter, l'effet net de la conversion de devises, les frais liés aux modes de paiement électronique excluant les acquisitions, les frais d'acquisition et les frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions, ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Veuillez noter que la composition de cette mesure a été ajustée pour inclure les frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions, étant donné que le niveau des efforts associés est lié à l'ampleur et à la complexité des entreprises acquises. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à contrôler nos frais d'exploitation sur une base comparable.

Veuillez noter qu'à compter du troisième trimestre de l'exercice 2026, « l'impact des changements dans notre réseau » de cette mesure prendra systématiquement en compte l'impact des ouvertures, des constructions, des ajouts, des fermetures, des dispositions et des retraits de magasins corporatifs survenus au cours de la période considérée, et ce jusqu'à ce que ces opérations aient couvert un exercice fiscal complet. Cet ajustement vise à améliorer la comparabilité des charges dans l'ensemble de notre réseau.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de la croissance des Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration avec la croissance normalisée des frais d'exploitation :



Périodes de 24 semaines terminées le Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 12 octobre 2025 13 octobre 2024 Variation 27 avril 2025 28 avril 2024 Variation Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, tels que publiés 3 496,2 3 282,4 6,5 % 7 143,2 6 525,2 9,5 % Ajustements :











Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (92,7) -- (2,8 %) (416,3) -- (6,4 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la conversion de devises (43,4) -- (1,3 %) 27,6 -- 0,4 % Diminution générée par les variations des frais liés aux modes de paiement électronique, excluant les acquisitions et les dispositions 26,2 -- 0,8 % 1,6 -- -- Augmentation nette provenant des frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions (8,9) -- (0,3 %) (16,1) -- (0,2 %) Diminution provenant des frais d'exploitation liés aux dispositions 6,7 -- 0,2 % -- -- -- Augmentation nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats (6,3) -- (0,2 %) (1,3) -- -- Croissance normalisée des frais d'exploitation 3 377,8 3 282,4 2,9 % 6 738,7 6 525,2 3,3 %

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société et bénéfice net ajusté par action dilué. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société représente le Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, ajusté des gains ou pertes de change, des frais d'acquisition, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, des pertes de valeur sur le goodwill, les investissements dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs, et l'impact des participations ne donnant pas le contrôle sur les items mentionnés précédemment. Ces mesures sont jugées utiles afin d'évaluer la performance sous-jacente de nos activités sur une base comparable.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, selon les normes comptables IFRS, au bénéfice net ajusté et au bénéfice net ajusté par action dilué :

(en millions de dollars US, excluant les montants par action, ou sauf indication contraire) Périodes de 24 semaines terminées le Périodes de 52 semaines terminées le 12 octobre 2025 13 octobre 2024 27 avril 2025 28 avril 2024 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 1 523,1 1 499,6 2 580,4 2 729,7 Ajustements :







Gain sur la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo (66,4) -- -- -- Gain de change net (23,1) (11,2) (30,6) (6,2) Frais d'acquisition 10,3 4,0 19,4 18,1 Ajustement de reclassement d'un gain sur les swaps de taux d'intérêt à départ différé -- -- -- (32,9) Perte de valeur sur notre participation dans Fire & Flower -- -- -- 2,0 Incidence fiscale des éléments ci-dessus et arrondissements 27,1 2,6 7,8 5,3 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société 1 471,0 1 495,0 2 577,0 2 716,0 Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en millions) 944,6 953,1 950,6 968,2 Bénéfice net ajusté par action dilué 1,56 1,57 2,71 2,81

