ALIMENTATION COUCHE-TARD OFFRE UN MICROPROGRAMME À SES GESTIONNAIRES EN PARTENARIAT AVEC HEC MONTRÉAL

LAVAL, QC, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard Inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX: ATD), et HEC Montréal annoncent aujourd'hui un partenariat permettant d'offrir un microprogramme personnalisé en gestion pour les employées et employés québécois de la société canadienne.

Banner of logos ACT (Groupe CNW/Alimentation Couche-Tard inc.)

Ce microprogramme aidera les gestionnaires de Couche-Tard à acquérir de nouvelles compétences managériales et à faire progresser leur carrière. Il permettra annuellement à une centaine d'employées et d'employés, répartis à travers le Québec, de développer les aptitudes requises pour être de meilleurs leaders dans le commerce au détail. Le microprogramme, échelonné sur deux ans, a été personnalisé pour répondre aux besoins de formation de l'entreprise; il offre cinq cours dans les domaines du management, du marketing et de la comptabilité.

Grandir au sein de l'entreprise par la formation continue

« HEC Montréal est une université de classe mondiale qui attire, chaque année, des milliers d'étudiantes et étudiants à travers le monde. Ce partenariat est l'occasion idéale de permettre à nos gens d'acquérir des compétences cruciales en gestion auprès d'un corps professoral de premier plan et réputé pour son savoir dans le secteur du commerce au détail. Nous retrouvons dans ce partenariat un amour partagé pour l'innovation et le développement de nos gens », déclare Julien Gauthier, Directeur aux ressources humaines, Unité d'affaires de l'Est du Canada chez Couche-Tard.

« Avec ce microprogramme, nous offrons une formation diplômante flexible pour répondre au plus près aux besoins des employées et employés de Couche-Tard et leur permettre de continuer à se former par la suite via des certificats sur mesure, complète Pénélope Codello, responsable de la formation continue créditée et professeure agrégée au département de management, HEC Montréal. Grâce à des partenariats de ce type, nous accompagnons des organisations dans le développement des compétences et de la carrière de leur personnel et envoyons ainsi le message que l'université est ouverte à toutes et tous, à tout moment de la vie. Démocratiser l'accès au savoir et au diplôme, c'est une manière de faire grandir la main-d'œuvre au Québec. »

Un évènement de lancement s'est tenu à HEC Montréal le samedi 14 janvier dernier. Des membres de la direction de Couche-Tard ainsi que Nadine Vaillant, maître d'enseignement, département de management, HEC Montréal, étaient présents sur place pour accueillir les membres de cette première cohorte provenant des quatre coins de la province.

En savoir plus sur le microprogramme de premier cycle sur mesure de HEC Montréal : https://www.hec.ca/programmes/microprogrammes-1er-cycle/

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 24 pays et territoires et ayant près de 14 300 magasins, dont approximativement 10 900 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 122 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com

À propos de HEC Montréal

École de gestion de renommée internationale, HEC Montréal accueille plus de 14 000 étudiantes et étudiants et forme chaque année plus de 9 000 cadres et dirigeantes et dirigeants. Détentrice de plusieurs agréments, l'École offre plus de 100 programmes d'études de tous les cycles universitaires. Elle compte 37 chaires de recherche, dont 8 chaires de recherche du Canada. Forte de ses 314 membres du corps professoral, HEC Montréal offre un enseignement multilingue et attire des étudiantes et étudiants de 142 pays. Depuis sa fondation en 1907, HEC Montréal a formé plus de 105 800 diplômées et diplômés dans tous les domaines de la gestion.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération éventuelle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche-Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche-Tard n'a aucun contrôle. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Renseignements: Questions de la part des médias - Relations médias, Couche-Tard inc., Amine Ndamama, Gestionnaire, Communications globales, Tél.: 514-632-1265, [email protected]; HEC Montréal, Émilie Novales, ARP, Conseillère principale en relation avec les médias - HEC Montréal, 438 520-3536, [email protected]