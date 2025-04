LAVAL, QC, le 28 avril 2025 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX: ATD) a annoncé aujourd'hui avoir modifié son programme de papier commercial américain (le « programme de papier commercial américain ») initialement lancé le 9 mai 2022 et en vertu duquel elle peut émettre à l'occasion dans le cadre d'un placement privé des billets non garantis dont l'échéance n'excède pas 397 jours après leur date d'émission (les « billets ») afin d'augmenter le montant total du capital pouvant être émis par la société et en circulation à tout moment de 2,5 milliards $ US à 3,5 milliards $ US. Couche-Tard a l'intention d'affecter le produit de l'émission de billets aux fins générales de l'entreprise.

Les billets continueront de constituer des obligations de premier rang non garanties de la société et seront de rang égal à toutes les autres dettes actuelles et futures non garanties et non subordonnées de la société. Les billets de premier rang non garantis continueront d'être cautionnés sans condition par certaines des filiales en propriété exclusive de Couche-Tard qui sont des garants en vertu des facilités de crédit de Couche-Tard. La facilité de crédit sénior renouvelable de la société, désormais disponible pour un montant total de 3,5 milliards $ US, continuera de servir de garantie de liquidités pour le remboursement des billets émis dans le cadre du programme de papier commercial américain.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et ne peuvent pas être offerts ou vendus ou achetés par un résident du Canada.

Les billets offerts dans le cadre du programme de papier commercial américain n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières étatique. Ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vendre les billets ni la sollicitation d'une offre d'acheter les billets, et aucune telle offre ou sollicitation ne sera faite, ni aux États‑Unis, ni dans un territoire où cette vente ou cette sollicitation serait illégale.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce, de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 29 pays et territoires et ayant près de 17 000 magasins, dont approximativement 13 000 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Environ 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, y compris, sans limitation, celles concernant l'utilisation visée du produit net de l'émission de billets dans le cadre du programme de papier commercial américain. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes, à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « avoir l'intention de », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche Tard n'a aucun contrôle. Couche Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une déclaration ou d'une projection en particulier. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche Tard décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est fondée sur l'information disponible en date de sa publication.

Personnes-ressources : Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs : Mathieu Brunet, Vice-président, Relations investisseurs et Trésorerie, Tél.: 450-662-6632, poste 4362, [email protected]; Questions de la part des médias - Relations médias : Lisa Koenig, Chef de service, Communications globales, Tél.: 450-662-6632, poste 6611, [email protected]